Стало известно о росте активности киберпреступников на треть за год

Исследование показало рост киберпреступности на треть в даркнете в 2024 году

Tекст: Мария Иванова

Активность киберпреступников в даркнете увеличилась почти на треть в 2024 году, передает РИА «Новости». Согласно исследованию компании по информационной безопасности, среднее количество объявлений о хакерских услугах составляет 1800-2000 в месяц. Наиболее популярными являются предложения по DDoS-атакам, несанкционированному доступу в корпоративные сети, шифрованию файлов и краже данных. Кроме того, злоумышленники стали чаще использовать даркнет для махинаций с криптовалютами.

Аналитики компании отметили, что хакеры активно предлагают услуги для подделки документов и селфи, необходимых для прохождения верификации на криптобиржах и в микрофинансовых организациях. На даркнет-платформах также возрос спрос на криптовалютные миксеры и тумблеры, которые запутывают историю транзакций, помогая обходить проверки, направленные на противодействие отмыванию денег.

Сообщается, что в 2024 году число объявлений о продаже логов с вредоносным ПО увеличилось в 2,5-3 раза. Также увеличилось количество предложений с базами данных, содержащими личную информацию, такую как ФИО и номер телефона. Эти данные мошенники используют для звонков, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Исследование отметило усиление атак на цифровую репутацию и идентичность пользователей, что связано с ростом интереса к социальной инженерии. Например, преступники могут использовать личные страницы жертв в социальных сетях для нанесения ущерба репутации или оформления кредитов. Прогнозируется, что в 2025 году число предложений услуг для незаконной деятельности продолжит расти, что свидетельствует о расширении масштабов атак на бизнес и частных лиц.

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех россиян уже находятся в интернете и доступны в даркнете.

Мошенническая схема «Мамонт» вновь набирает популярность среди злоумышленников, она связана с использованием фейковых приложений для кражи данных банковских карт, предупредили в МВД.

Деятельность трех хакеров, которые незаконно скопировали и распространили охраняемые законом сведения IT-компании, пресечена СК и МВД России, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.