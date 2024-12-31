Минэнерго Молдавии сообщило о снижении энергопотребления на фоне ЧП

Tекст: Евгения Караваева

В Молдавии наблюдается снижение энергопотребления на фоне введенного режима чрезвычайного положения (ЧП) в энергетике, передает РИА «Новости». С 16 декабря в стране действует этот режим, который, по мнению правительства, связан с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан предупреждал о возможном дефиците электроэнергии на правом берегу Днестра, так как 65-70% потребностей покрываются за счет Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье. Закупка электроэнергии из иных источников может привести к увеличению тарифов.

С 27 по 29 декабря на правом берегу Днестра было зафиксировано потребление электроэнергии объемом более 43 млн кВт/ч, отмечает пресс-служба Минэнерго. За этот период наблюдалось снижение энергопотребления, что связано с уменьшением экономической активности в конце года и оптимизацией потребления в некоторых секторах. Основным источником электроэнергии оставалась Кучурганская ГРЭС, обеспечившая от 45% до 54% от общего объема.

Теплоэлектростанции Кишинева и Бельц внесли вклад от 27% до 33%, возобновляемые источники обеспечили от 0,5% до 2%, а когенерационные системы сахарных заводов около 0,3%. Импорт электроэнергии из Украины и Румынии составил 11%-24%. Министерство энергетики подчеркивает важность разумного использования электроэнергии, особенно в часы пикового потребления с 9.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00.

Газпром объявил о планах ограничить поставки газа в Молдавию с 1 января из-за задолженности «Молдовагаза». В компании заявили, что «Молдовагаз» регулярно нарушает платежные обязательства по контракту. В Приднестровье с 11 декабря введено чрезвычайное экономическое положение на 30 суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Молдавия планировала национализировать «Молдовагаз» из-за возможного прекращения поставок газа со стороны Газпрома с 2025 года, и это вызывало серьезные опасения по поводу законности, поскольку контрольный пакет акций принадлежит Газпрому. Эксперты отмечали, что такие действия могут создать множество проблем для Молдавии, включая ухудшение отношений с Россией и возможные судебные разбирательства.