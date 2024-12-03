В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Организаторы анонсировали участие Путина на форуме ВТБ «Россия зовет!»
Владимир Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», соответствующая запись появилась в программе мероприятий.
Путин примет участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря, в рамках сессии ожидается серия вопросов и ответов, передает ТАСС.
Модератором сессии станет глава ВТБ Андрей Костин.
Форум проводится каждый год с 2009 года. Его участниками становятся представители государственных структур, руководители компаний и инвесторы как из России, так и из других стран.
В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль отдельно уведомит о возможном участии Путина в форуме «Россия зовет!»