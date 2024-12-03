ЕС выразил сомнения в целесообразности передачи крупного оружия Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

ЕС может скептически относиться к предложению о вооружении Украины по так называемой «израильской модели», сообщает Politico.

Этот подход предполагает укрепление союзнических отношений с Киевом и передачу ему значительных объемов вооружения. Однако, как отмечает издание, западные дипломаты выражают опасения относительно будущего политического курса Украины, передает РИА «Новости».

Один из европейских дипломатов задался вопросом, насколько разумно вооружать страну, находящуюся на границах ЕС, особенно учитывая неопределенность в отношении ее будущего лидера и политических партнерств. «Как мы можем вооружать до зубов страну у наших границ, не зная, кто будет ее будущим лидером и останется ли она нашим партнером?» – заявил источник.

Россия считает, что поставки вооружений Украине осложняют мирное урегулирование конфликта, вовлекая НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что подобные грузы становятся законной целью для России. Он также обвинил США и НАТО в непосредственном участии в конфликте через военные поставки и подготовку украинских кадров в странах Европы.

Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и может иметь негативные последствия для урегулирования конфликта, указывая на возможность дальнейшей эскалации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фрейдинг заявил, что снабжать Украину оружием в необходимом количестве невозможно, поскольку производства не справляются с нужными объемами. Рябков отметил, что выделенные Украине доллары можно сжечь без потери эффекта из-за их неэффективного использования. Также сообщалось, что Украина намерена направить иностранное оружие против западных стран, что вызывает обеспокоенность среди партнеров.