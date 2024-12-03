Митингующие покинули проспект Руставели в Тбилиси

Большая часть митингующих оставила проспект Руставели без вмешательства силовиков

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА «Новости», большая часть участников оппозиционного митинга, остававшихся на проспекте Руставели в Тбилиси, покинула эту часть города без вмешательства силовиков. По состоянию на 5:30 мск на проспекте остались лишь отдельные протестующие и небольшие группы.

Напомним, очередной митинг против заморозки переговоров о вступлении Грузии в ЕС начался вечером в понедельник у здания парламента страны. Протестующих оттеснили силовики дальше по проспекту Руставели, где они провели ночь.

До этого сообщалось, что протестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту.