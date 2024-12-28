Путин утвердил переименование Ростова

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    Россия подобрала новый метод ядерного сдерживания НАТО
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    Bloomberg предсказало освобождение Курской области к весне
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    Путин ужесточил наказание за вооруженный мятеж
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе под Актау
    Фицо ответил на нападки Зеленского словами «я не ваш слуга»
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

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    28 декабря 2024, 11:33 • Новости дня

    Путин утвердил переименование Ростова

    Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

    Путин утвердил переименование Ростова
    @ Артем Житенев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ опубликован на портале правовых актов.

    Путин подписал закон о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Решение принято в ответ на инициативу Ярославской областной думы, предложившей вернуть городу историческое название, следует из документа на портале правовой информации.

    Региональный парламент обосновал свою инициативу тем, что название «Ростов Великий» уже прочно закрепилось в обыденной речи. Переименование поддержали как Государственная дума, так и Совет Федерации. Это первая подобная трансформация названия крупного российского города за последние 25 лет. Решение было приурочено к 1140-летию города.

    Ростов Великий, один из старейших городов России, был основан в 862 году и является частью Золотого кольца. Город известен своим белокаменным кремлем и расположен на берегу древнего озера Неро. В Ипатьевской летописи XV века город впервые упоминается как Великий. В 991 году здесь произошло крещение жителей, что сделало Ростов Великий одним из важнейших центров христианства на Руси. Также город связан с легендами о богатыре Алеше Поповиче.

    Ранее Ярославская областная дума приняла решение внести инициативу о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий 29 августа.

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали этот законопроект во втором и третьем чтении.

    27 декабря 2024, 21:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Незаконный сбор генетических данных любой нации может дать полезные открытия в науке, а может быть использован против человечества, равно как и атомная энергия, сказал газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя информацию о создании США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.

    В ФСБ рассказали, что американец Джин Спектор, которого ранее осудили в Москве на 15 лет за шпионаж, передавал Пентагону данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. Отмечается, что он собирал и передавал в США сведения по биотехнологической и биомедицинской тематике, которые содержали государственную тайну.

    «Один из основных постулатов медицины о том, что все люди в целом устроены одинаково. Но именно генетические данные показывают, что есть индивидуальные различия, определяющие продолжительность жизни, склонность к заболеваниям (диабет, инфаркт, рак) и, что важное – устойчивость к различным инфекциям. Поэтому знание генетических данных какой-либо популяции людей, например, жителей определенного государства, дает очень важную информацию», – говорит Духовлинов.

    По его словам, имея такого рода данные, можно узнать, какие лекарства будут наиболее нужны, и какие инфекции могут оказаться губительными для данной группы. Например, в Национальном Институте Здоровья (NIH) США уже десятки лет работает программа сбора генетических образцов населения практически всех стран мира.

    «Существует огромный подземный банк ДНК, содержащий миллионы образцов. Образцы собираются под предлогом медицинских исследований и разработки лекарств, и такой сбор щедро оплачивается грантами и разными схемами финансирования. В реальности это дает возможность понять, какой вид гриппа, ВИЧ или иной инфекции максимально вреден для населения той или иной территории, плюс возможно осуществлять дизайн таргетных препаратов с заданными свойствами. Практически любыми свойствами», – рассказывает специалист.

    Сбор таких генетических данных, продолжает он, является серьезной угрозой, если не контролируется, не согласуется и не имеет под собой обоснованной юридической базы. Для сбора такого рода информации о гражданах нужны независимые международные организации, которые это контролируют. В них должны состоять комиссии из всех стран мира, имеющие согласованный доступ к таким данным, и утвержденные направления использования генетического материала.

    «С одной стороны, это действительно может дать полезные открытия в науке, а может и быть использовано против человечества. Это как атомная энергия. Чтобы не допустить «генетических угроз», любая международная неконтролируемая деятельность в этой сфере должна быть прекращена», – заключил Духовлинов.

    Ранее Спектор уже был осужден Останкинским судом Москвы за посредничество во взятке. В июне 2021 года он получил четыре года колонии строгого режима, однако позже апелляция отправила дело на новое рассмотрение, по итогам которого срок был сокращен до трех с половиной лет.

    В августе Лефортовский суд Москвы вновь арестовал Спектора в рамках уголовного дела о шпионаже.

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    28 декабря 2024, 00:31 • Новости дня
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»

    МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса» против российских войск

    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при содействии западных кураторов разработал тактику боевых действий с использованием «особого химического пояса», предполагающую подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий, сообщил МИД России.

    «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте МИД России.

    По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

    МИД сообщил, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    Киевский режим использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной.

    Украинская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих.

    Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин.

    Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства-члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту ОЗХО с доказательствами использования Украиной химических веществ.

    Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва в Москве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что доклады Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    27 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах. Стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника, обсуждаются условия, при которых соглашения могут быть разорваны. В частности, стороны ведут консультации о том, чтобы обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия и смена власти в Сирии, не стали поводом для расторжения соглашений.

    Также в ходе переговоров рассматривается вопрос о численности российского военного контингента на территории Сирии. Источник подчеркнул, что Россия стремится сохранить юридический статус своих баз и избежать возможного форс-мажора, который мог бы повлиять на договоры о долгосрочной аренде объектов.

    Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    27 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие», заявили в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежало воздушное судно.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал потерпевший катастрофу вблизи казахстанского города Актау самолет, озвучила предварительную причину трагедии, передает ТАСС. В заявлении пресс-службы компании говорится, что причиной аварии стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    На основании этих выводов AZAL приняла решение временно приостановить рейсы в ряд российских городов из Баку. Это решение согласовано с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, отметили в компании. Приостановка полетов связана с выявленными потенциальными рисками, которые могут угрожать безопасности дальнейших полетов, заявили в AZAL.

    Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в семь российских городов с 28 декабря: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Позже в этот список были внесены Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.

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    28 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если это будет неизбежно, то мы остановим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Словакия на 2025 год, по словам Фицо, обеспечит газом национальных потребителей. Фицо подчеркнул, что для Словакии транзит газа через Украину и собственную территорию важен, поскольку республика получает за это ежегодно от 400 до 500 млн евро. Премьер отметил, что если Киев остановит транзит газа, то Братислава понесет значительные финансовые убытки.

    Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский предлагал компенсировать эти потери за счет замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО, но словацкий премьер отказался от такого предложения. Он отметил, что другие страны ЕС также не поддерживают быстрое принятие Украины в альянс.

    Премьер-министр Словакии прогнозирует, что остановка транзита газа приведет к росту цен на газ в Европе и значительным финансовым потерям для ЕС, которые Фицо оценивает в 120 млрд евро. Однако, по его словам, финансовые убытки самой Украины окажутся гораздо ниже – «только 800 млн евро».

    «Это экстремально дорогостоящий жест, за который будем платить мы в ЕС», – сказал Фицо. Остановка транспортировки газа через Украину, по словам словацкого премьера, является экономическим самоубийством для ЕС и прежде всего соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. «Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России», – отметил при этом Зеленский. Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия, которые и получают газ транзитом через Украину в годовом объеме в 15 млрд кубометров.

    Фицо совершил визит в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопроса продолжения поставок газа, после чего Зеленский заявил, что словацкие правоохранители должны расследовать связи премьера с Россией.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    27 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Два члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации
    Два члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации
    @ Social media/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Судьба двух членов экипажа судна Ursa Major остается неизвестной после эвакуации в Средиземном море из-за террористической атаки. На борту было 14 человек, но два члена экипажа не найдены.

    Судьба двух членов экипажа сухогруза Ursa Major остается неизвестной после террористической атаки в Средиземном море, передает ТАСС. Компания «Оборонлогистика» подтвердила, что эти люди пропали во время эвакуации с судна.

    Экипаж, состоявший из 14 человек, был вынужден эвакуироваться после безуспешных попыток локализации повреждений судна. Все члены экипажа покинули судно на спасательной шлюпке. Однако два человека не были найдены после эвакуации, о чем сообщили в компании.

    Сейчас продолжаются поисковые работы для обнаружения пропавших членов экипажа.

    Напомним, судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море. Российский экипаж судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.

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    27 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    ВСУ отступают к границе Днепропетровской области из-за боев в ДНР

    Стало известно о вынужденном отступлении ВСУ к границе Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска были вынуждены начать отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны, расположенными на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Украинские военные вынуждены отступать на запад, к границе Днепропетровской области, чтобы удержать последнюю линию обороны, сообщает ТАСС. Боец Сил обороны с позывным Мучной отметил, что отступление началось в районе Новоалександровки и Надеждинки.

    По его словам, в ближайшее время планируется отход и из Нововасильевки, которая, по мнению военного, может вскоре перейти под контроль российских войск, так как сейчас окружена с двух сторон. Потеря этого населенного пункта может ослабить оборону поселков Удачное и Котлино.

    Военный также подчеркнул, что российские войска продвигаются в сторону Ясенева, важного логистического узла для ВСУ. По его словам, утрата контроля над Ясеневым может ухудшить коммуникацию между подразделениями ВСУ, создавая угрозу потери контроля южнее Славянки и Петропавловки. Потеря этого направления облегчит продвижение российских сил в сторону Андреевки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    27 декабря 2024, 18:04 • Новости дня
    Flydubai отменил рейсы в Сочи и Минеральные Воды

    Flydubai отменил рейсы в Сочи и Минеральные Воды до 2 и 3 января 2025 года

    Flydubai отменил рейсы в Сочи и Минеральные Воды
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Эмиратская авиакомпания Flydubai приостановила рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды на период новогодних праздников.

    Эмиратский лоукостер Flydubai отменил рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до начала января 2025 года, передает ТАСС. Представитель авиакомпании сообщил, что причиной стали «операционные причины».

    Рейсы в аэропорт Минеральных Вод отменены с 27 декабря 2024 года и не будут выполняться до 3 января 2025 года. На направлении в Сочи аналогичное решение принято с 28 декабря 2024 года, полеты возобновятся 2 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Flydubai отменила рейсы в Бейрут, но это было связано не с «операционными причинами», а из-за обострения напряженности в Ливане.


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    27 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    В Белом доме заявили о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Кирби заявил о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление о якобы возможной атаке на рейс Баку – Грозный российской системой ПВО.

    По его словам, существуют «первичные признаки», которые якобы могут указывать на такую возможность, передает РИА «Новости». При этом Кирби отказался вдаваться в детали о выявленных «признаках».

    Он подчеркнул, что США предложили свою помощь в расследовании инцидента и выразили уважение к усилиям Казахстана и Азербайджана в разборе произошедшего.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев также заявил, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    27 декабря 2024, 17:31 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в январе на большей части России

    Вильфанд сообщил о превышении температурной нормы зимой на большей части России

    Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в январе на большей части России
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В январе 2025 года ожидается значительное превышение температурной нормы на обширной территории России, за исключением азиатской части, где возможны отрицательные отклонения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Вильфанд предупредил об аномально высокой температуре в январе на большей части России. По его словам, положительные аномалии прогнозируются на востоке Европейской России, Урале, Западной Сибири и в Красноярском крае. Вильфанд отметил, что на европейской территории страны температура будет около и выше нормы, передает ТАСС.

    На остальной азиатской части России возможны отрицательные отклонения из-за влияния антициклона. Что касается осадков, избыток их ожидается в Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. В частности, в Мурманской области, Карелии, Ленинградской области, на Таймыре и северо-западе Якутии.

    В то же время на юге Европейской России, юге Волги и Урала, на Чукотке, в Магаданской области и Приморском крае прогнозируется дефицит осадков. В остальных регионах количество осадков будет в пределах нормы.

    Ранее Вильфанд сообщил, что в 2024 году средняя глобальная температура впервые превысит полтора градуса, что станет рекордом, это связано с явлением Эль-Ниньо, усиливающим передачу тепла от океана в атмосферу, что вызывает обеспокоенность метеорологов.

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    28 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии

    СВР обвинила США и Британию в подготовке атак на российские базы в Сирии с помощью ИГИЛ

    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в России), сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    СВР заявила, что спецслужбы США и Британии намерены использовать для этих атак контролируемых ими полевых командиров запрещнной в России ИГИЛ, предоставив им ударные беспилотники, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, администрация США и руководство Британии стремятся помешать стабилизации в Сирии после свержения президента Башара Асада, намерены поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке.

    В СВР заявили, что в Вашингтоне и Лондоне полагают, что теракты в Сирии могут спровоцировать Россию на эвакуацию своих военных из региона, и рассчитывают обвинить новые сирийские власти в неспособности контролировать радикалов, передает ТАСС.

    Лондон и Вашингтон пытаются обеспечить свое доминирование в регионе, используя концепцию «порядка, основанного на правилах», подчеркнули российские разведчики.

    Однако российское военное присутствие на средиземноморском побережье Сирии продолжает служить фактором региональной стабильности, что, по мнению СВР, мешает реализации замыслов западных стран.

    Ранее сообщалось, что сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, ведя переговоры о статусе и численности контингента.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным из-за продолжающихся переговоров с контролирующими силами страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто больше всего выиграл и проиграл в ходе событий на Ближнем Востоке и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе.

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    27 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    АПЛ «Архангельск» вошла в состав ВМФ

    Модернизированная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Архангельск» вошла в состав ВМФ России

    АПЛ «Архангельск» вошла в состав ВМФ
    @ mil.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» официально вошла в состав ВМФ России, церемония прошла на предприятии «Севмаш» с участием главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

    На северодвинском предприятии ОСК «Севмаш» состоялась торжественная церемония передачи новейшей атомной подводной лодки «Архангельск» Военно-морскому флоту России, сообщает ТАСС. Крейсер является частью модернизированного проекта 885М «Ясень-М».

    Мероприятие возглавил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Он вручил Андреевский флаг командиру подводной лодки капитану первого ранга Александру Гладкову. Флаг был поднят на флагштоке «Архангельска», что знаменует начало его службы в составе подводных сил ВМФ.

    Главным отличием проекта «Ясень-М» является высокая автоматизация систем управления и вооружения, что позволяет существенно увеличить боевую мощь подводной лодки. Введение «Архангельска» в состав флота укрепляет обороноспособность России и расширяет возможности ВМФ по выполнению задач в Мировом океане.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, атомная подводная лодка «Архангельск» (проект 885М, шифр «Ясень-М») проходила заводские ходовые испытания, а ее передача Военно-морскому флоту России ожидалась в летний период 2025 года после завершения испытаний. Она должна увеличить мощь и возможности флота.

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