У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Госдума приняла закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
Госдума переименовала Ростов в Ярославской области в Ростов Великий
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, изменяющий название города Ростова на Ростов Великий, что отражает историческое название города.
Как сообщает ТАСС, на пленарном заседании депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Инициатива была представлена Ярославской областной думой еще 29 августа.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что наименование Ростов Великий имеет историческое значение и широко известно в российском обществе. Город упоминается под этим именем в летописных документах и исторических исследованиях. Авторы законопроекта отмечают, что общественность города неоднократно выступала с предложением вернуть прежнее название.
Финансирование работ по переименованию города будет осуществляться за счет бюджета Ярославской области. Это включает замену указателей, документов и других связанных с изменением названия затрат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, а губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что российское руководство поддержало эту инициативу.