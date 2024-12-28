  • Новость часаСВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    0 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

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    28 декабря 2024, 10:20 • Новости дня

    Глава РСПП указал на влияние Трампа, макроэкономики и кадров на Россию в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Российскую экономику в 2025 году будут определять деятельность Дональда Трампа, макроэкономическая ситуация и кадровая проблема, рассказал глава РСПП Александр Шохин.

    По его словам, на экономику России в 2025 году повлияют три основных фактора, передает РИА «Новости».

    Во-первых, это политика нового президента США Дональда Трампа. Шохин отметил, что изменения в политике США неизбежны, но пока неясно, как они будут развиваться.

    Кроме того, он подчеркнул, что вторичные санкции против финансовых институтов, обслуживающих расчеты и платежи с Россией, могут серьезно повлиять на благосостояние российских компаний.

    Вторым значимым фактором, по мнению Шохина, станет макроэкономическая ситуация внутри России. Это касается ключевой ставки, уровня инфляции и форм поддержки предприятий. Шохин предположил, что меры поддержки могут стать более жесткими.

    Третий фактор – кадровая проблема. Он указал на существование некритичных способов ее решения, таких как повышение производительности труда и внедрение технологий бережливого производства.

    Однако, по словам Шохина, требуется комплексный подход, включающий улучшение программ специального образования и бесшовный переход выпускников на рынок труда, а также трудовую миграцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.


    26 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, самолет находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, передает ТАСС.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16.

    В ноябре управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

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    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    27 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах. Стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника, обсуждаются условия, при которых соглашения могут быть разорваны. В частности, стороны ведут консультации о том, чтобы обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия и смена власти в Сирии, не стали поводом для расторжения соглашений.

    Также в ходе переговоров рассматривается вопрос о численности российского военного контингента на территории Сирии. Источник подчеркнул, что Россия стремится сохранить юридический статус своих баз и избежать возможного форс-мажора, который мог бы повлиять на договоры о долгосрочной аренде объектов.

    Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    27 декабря 2024, 11:40 • Новости дня
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»

    Капитан Дандыкин: Антироссийская истерия сказалась больше на норвежцах, чем на испанцах

    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    @ REUTERS/Vitaly Nevar

    Tекст: Олег Исайченко

    Норвежцы сами себе вырыли яму. Наши мореходные пути пересекаются. В следующий раз, если Осло потребуется наша помощь – Россия сто раз подумает о необходимости поддержки республики, сказал газете ВЗГЛЯД капитан Василий Дандыкин. Ранее стало известно, что судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море.

    «Моряки всего мира придерживаются негласного, но практически всегда и везде выполняемого «океанского закона», который предписывает спасать тех, кто терпит бедствие. Даже во время Второй мировой войны суда с обеих сторон пытались спасти вражеские экипажи. Конечно, противник после такого переходил в статус пленного, но самое главное – люди оставались живы», – рассказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Вообще-то наши и норвежские морские маршруты много где пересекаются. Не хотелось бы угрожать и мстить, но инцидент с «Урса Майор» может обернуться тем, что мы тоже не станем помогать судам, принадлежащим Осло. На этом фоне выгодно отличились испанцы: спасли нашу команду, безмерная им благодарность», – подчеркнул он.

    «Моряки спасали друг друга и во время других противостояний, в холодную войну, например, мы всегда предлагали помощь. Другое дело, что в силу некоторых моментов стороны иногда от поддержки отказывались. Но все понимали: если судно подает сигнал бедствия, то необходимо приплыть и сделать все от тебя зависящее», – напомнил собеседник.

    «Я не юрист, но полагаю, что норвежский экипаж нарушил Международную конвенцию о спасании. Впрочем, если дело дойдет до разбирательства, предъявить мы им ничего не сможем. Они придумают тысячи отговорок: что ситуация на море мешала помощи морякам или что этого не позволяли технические возможности их судна», – резюмировал эксперт.

    Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Причиной этого стал некий запрет, на который сослался экипаж судна, в составе которого были русскоязычные члены. В итоге пострадавшие были спасены испанскими моряками с борта Salvamar Drago и доставлены в порт Картахены.

    Представители компании «Оборонлогистика», владеющей судном «Урса Майор», заявили, что этот отказ является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года. Целью этого документа является обеспечение безопасности в воде для моряков всего мира, вне зависимости от их государственной принадлежности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж российского судна «Урса Майор» был вынужден эвакуироваться после того, как стало ясно, что спасение судна невозможно из-за критических повреждений и крена на правый борт.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    26 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

    Представитель «Эль-Аль» отметил, что в течение следующей недели будет проведена оценка ситуации в регионе, и на основе анализа будет принято решение о возможном возобновлении полетов, передает РИА «Новости». Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, получат дополнительную информацию от авиакомпании в ближайшее время.

    Напомним, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж упавшего самолета столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

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    25 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Лавров отметил, что надежда остается важной ценностью, упомянув две русские пословицы: «надежда умирает последней» и «надежды юношей питают», передает ТАСС.

    Министр добавил, что Россия не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования конфликта, поскольку это возможно лишь в контексте договоренностей о надежной безопасности в Европе.

    Также Лавров подчеркнул, что надежда на изменения с приходом новой администрации в США, в лице Дональда Трампа, не является автоматической гарантией разрешения кризиса.

    По его словам, в Вашингтоне существует твердый консенсус в поддержке киевского режима, что делает вероятность изменений маловероятной. Также Лавров отметил, что любое перемирие, предлагаемое Западом и Киевом, Москву не устраивает, так как нужны юридически обязывающие гарантии.

    Кроме того, министр заявил, что продолжение террористических атак со стороны Киева будет встречено более жестким ответом.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался о рисках перемирия, отметив, что длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, а также укреплением личного состава.

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    25 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявления Зеленского о транзите газа через Украину не заслуживают внимания, подчеркнув их нелогичность и неординарность.

    Глава российского МИД в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что не следует придавать большого значения словам Зеленского, так как его высказывания зачастую непонятны для нормальных людей. Он указал на позицию Зеленского относительно транзита российского газа в Европу через Украину, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что Зеленский заявлял, будто оплата за российский газ на границе с Украиной приравнивается к «финансированию войны». Однако украинский лидер готов рассмотреть вариант, при котором европейские страны не платили бы за полученный российский газ до окончания специальной военной операции. Лавров отметил: «Мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей».

    Он подчеркнул, что нет необходимости комментировать каждое заявление Зеленского, так как они меняются в зависимости от его состояния. «Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма», – сказал глава МИД.

    Ранее Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским. «Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал он.

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    25 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    Полиция ликвидировала 70 борделей в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция Москвы ликвидировала деятельность 70 борделей и выявила 20 квартир, где проживали нелегальные мигранты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Волк в своем Telegram-канале отметила, что мероприятия проводились в нескольких округах столицы при поддержке Росгвардии.

    В результате операции полицейские провели 90 обысков, изъяли денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, магнитные носители информации и черновую бухгалтерию. По словам Волк, мероприятия по задержанию лидера и участников преступной группы проводились в Москве, Чувашской республике и Краснодарском крае.

    Предварительно установлено, что ежемесячный криминальный доход организатора составлял более 5 млн рублей, а остальные участники получали по 80 тыс. рублей. Возбуждено десять уголовных дел. Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – подписка о невыезде.

    «В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

    В августе на территории Екатеринбурга раскрыли бордель, работавший под видом хостела, его ликвидировали.

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    25 декабря 2024, 13:09 • Новости дня
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    @ Ольга Смольская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв и последующий пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков беспилотника, сбитого системами ПВО, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны.

    Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня утром в 8.28, сообщил Меняйло в Telegram-канале.

    Он добавил, что предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий подтверждают эту версию. На кадрах с камер наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне.

    «По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», – написал Меняйло.

    Напомним, в среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе.

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    25 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства, утром российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки стали критически важные объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

    По данным Минобороны, все цели были успешно поражены. В результате нанесенного удара российские военные достигли поставленных задач.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.

    На всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

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    26 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел утреннюю разминку, наколов дров перед важным заседанием Высшего евразийского экономического совета, проходившем в окрестностях Санкт-Петербурга.

    В Telegram-канале «Пул Первого» опубликован фоторяд, на котором находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС.

    «Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» – отмечено в публикации.

    Саммит проходит в Ледовом дворце, расположенном на Карельском перешейке в часе езды от Петербурга. Лукашенко прибыл в город 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего евразийского экономического совета.

    Заседание Высшего евроазиатского совета запланировано на 26 декабря. Ожидается подписание около 20 документов. Лукашенко намерен озвучить цели белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

    Напомним, российский лидер выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей. В Кремле отметили, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам.

    Коментарии (15)
    27 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Певец Шарлот осужден за реабилитацию нацизма

    Самарский суд приговорил певца Шарлота к 5,5 года за реабилитацию нацизма

    Певец Шарлот осужден за реабилитацию нацизма
    @ Сергей Тарасов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самарский областной суд признал певца и блогера Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

    Шарлот приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, передает ТАСС.

    Напомним, гособвинение запросило семь лет колонии для певца Шарлота. В ноябре Шарлот после заседания Самарского областного суда продемонстрировал записку с извинениями, выразив желание приносить пользу России.

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    26 декабря 2024, 11:25 • Новости дня
    ФСБ: Водитель российского военного был в сговоре с организаторами покушения

    Tекст: Александра Юдина

    Среди задержанных в связи с предотвращением покушения на российского офицера оказался его водитель, который помогал организовать взрыв с помощью устройства, замаскированного под пауэрбанк, сообщает ФСБ.

    По плану украинских спецслужб, взрывное устройство должно было быть замаскировано под пауэрбанк и установлено в служебный автомобиль офицера, передает РИА «Новости».

    В операции участвовал водитель Минобороны, который приходился тестем украинского агента.

    «Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», – рассказал один из задержанных.

    ФСБ также сообщила, что подрыв планировался дистанционно с территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы, завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.

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    26 декабря 2024, 16:30 • Новости дня
    Аэропорты Москвы и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов
    Аэропорты Москвы и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временные ограничения на работу введены в аэропортах Москвы и Калуги для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    Пресс-служба Росавиации объявила о введении временных ограничений на работу столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также аэропорта Калуги, передает ТАСС. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

    В сообщении добавляется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в условиях введенных ограничений.

    В субботу Росавиация вводила ограничения на работу казанского и ижевского аэропортов, в этот же день вводились ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове. Накануне временные ограничения вводились на работу аэропорта Казань.

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