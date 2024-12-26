Эксперт рассказал о работе волонтеров на месте разлива нефтепродуктов в Черном море

Tекст: Татьяна Косолапова

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что в Черном море после чрезвычайного происшествия с танкерами удалось собрать 25 тонн нефтеводяной смеси. Площадь обработки сорбентом составила 27,9 тыс. квадратных метров.



«С самых первых дней экологической чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае волонтеры движения «Экосистема» помогали органам государственной власти и местным жителям справляться с последствиями. Первая партия волонтеров в составе 15 человек прибыла на берег особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь» уже 17 декабря», – вспоминает Камилов.

После этого, продолжает он, со всей страны волонтеры движения «Экосистема» изъявили желание помочь Краснодарскому краю. Ежедневно порядка 300–350 волонтеров трудились по различным направлениям работы. Часть волонтеров помогали собрать песок и грунт, загрязненный мазутом, с пляжа. Другая часть помогала отмывать птиц, испачкавшихся мазутом, реабилитировать и лечить их. Также движение помогало организовывать, инструктировать и координировать работу других волонтеров и волонтерских организаций.

«Очень благодарны созданию штаба Мывместе, в который включились активно множество общественных организаций. Это в первую очередь всероссийский студенческий корпус спасателей, Региональное отделение «Движения Первых» Краснодарского края, волонтеры проекта «Чистая Арктика» и «Зеленый Патруль» и множество других. Налажено очень тесное взаимодействие со всеми этими организациями, работаем, как одна большая команда. Отдельно хотел бы отметить роль Росмолодежи в помощи в организации штаба Мывместе. В штабе Мывместе в настоящее время насчитывается в общем свыше 10 тыс. человек, в основном это жители Краснодарского края», – отмечает собеседник.

По его словам, поскольку движение «Экосистема» было на месте чрезвычайной ситуации с первых дней, они видели, как все было неорганизованно вначале и как обстоят дела сейчас. Они выражают благодарность администрации Краснодарского края и города Анапы за огромную проделанную работу по созданию волонтерских штабов, штабов по отлову, очистке и реабилитации птиц, работу по созданию площадок временного хранения загрязненного песка и мазута.

«В настоящий момент каждый волонтер обеспечен средствами индивидуальной защиты, лопатами, горячим питанием и даже местом для проживания. Выстроена грамотная работа по обучению вновь прибывающих волонтеров и разъяснительной работы с местным населением. В первые дни всего этого не было вообще», – заключил Камилов.

Ранее носовую часть танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива, обнаружили с помощью эхолота, после чего водолазы приступили к ее обследованию на наличие утечек нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что было принято решение о введении краевого режима чрезвычайной ситуации из-за последствий аварии танкеров в Черном море, что обостряет ситуацию на побережье Анапы и Темрюкского района.

Напомним, разлив нефтепродуктов в Черном море распространился на 800 кв. км акватории. Сообщалось, что на побережье Краснодарского края обнаружили уже 21 погибшего дельфина. К ликвидации нефтяных загрязнений на Кубани присоединились 10 тыс. волонтеров.