Путин поддержал спортивные турниры стран СНГ

Путин назвал актуальными спортивные соревнования в СНГ из-за политизации в мире

Tекст: Александра Юдина

Глава государства заявил о важности проведения спортивных соревнований в странах СНГ в условиях политизации спорта в мире, передает ТАСС.

Так, Путин отметил, что спортивные обмены между странами расширяются, турниры проводятся на регулярной основе, а также появляются новые форматы соревнований, которые сочетают традиционные дисциплины и новые технологии.

«Расширяются спортивные обмены, на регулярной основе проводятся турниры самого разного уровня, появляются и развиваются новые форматы соревнований, в том числе сочетающие традиционные дисциплины и новые технологии», – подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что представители стран СНГ уже принимали участие в таких мероприятиях, как Игры будущего, Игры БРИКС, турнир «Дети Азии» и этап ралли «Шелковый путь», состоявшиеся в России.

Он отметил, что такие проекты имеют значительное значение не только для укрепления спортивных связей, но и для развития культурных и дружеских отношений между странами региона.

Ранее Путин на неформальном саммите Содружества Независимых Государств поддержал идею создания при СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций.