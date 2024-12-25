Путин пообещал поддержку Таджикистану в председательстве в СНГ

Tекст: Дарья Григоренко

«С 1 января Россия передает функции председательства в Содружестве Таджикистану. Хотел бы пожелать Эмомали Шариповичу, всем нашим таджикистанским друзьям успехов. Со своей стороны готовы оказывать все необходимое содействие», – отметил российский лидер, обращаясь к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, передает РИА «Новости».

Ранее Рахмон на встрече с Путиным заявил, что по итогам 2024 года главным торгово-экономическим партнером Таджикистана стала Россия.

Напомним, переговоры Путина и Рахмона проходят в комплексе «Игора» в Ленинградской области, на которых президент России заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане. В ходе встречи также обсудили увеличение числа российских преподавателей в Таджикистане, Путин пообещал увеличить квоту для таджикских студентов в российских вузах.