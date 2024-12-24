Эстония отказалась демонтировать памятник Барклаю-де-Толли

Президент Эстонии Карис заявил о сохранении памятника Барклаю-де-Толли в Тарту

Tекст: Валерия Городецкая

Карис в интервью телерадиокомпании ERR отметил, что, хотя Латвия убрала аналогичный монумент, в Эстонии не видят причин для таких действий, передает РИА «Новости». «Он часть нашей культуры. И что с того, что во многом это немецко-шотландская культура? Нам нравится считать таких героев своими», – подчеркнул Карис.

Памятник Барклаю в Тарту был установлен в 1849 году благодаря инициативе офицеров, служивших под началом полководца. Бронзовый бюст на гранитном пьедестале является объектом культурного наследия Эстонии. Над созданием памятника работали скульптор Василий Демут-Малиновский и архитектор Аполлон Щедрин.

Генерал-фельдмаршал Барклай-де-Толли, герой Отечественной войны 1812 года, после смерти Михаила Кутузова стал главнокомандующим в Заграничном походе русской армии. Его прах, как и прах его жены, захоронен в семейной усыпальнице в Йыгевесте на юге Эстонии.

В октябре в Латвии демонтировали памятник Михаилу Барклаю-де-Толли, установленный в рижском парке Эспланада в 2002 году. В начале декабря поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка получила протест от российского МИД касательно уничтожения российского культурного наследия в Латвии.