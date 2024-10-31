Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
В Риге демонтировали памятник полководцу Барклаю-де-Толли
В Риге демонтировали памятник полководцу Барклаю-де-Толли в парке Эспланада
В Латвии демонтировали памятник Михаилу Барклаю-де-Толли, установленный в рижском парке Эспланада в 2002 году, постамент, обладающий культурной ценностью, перенесут в другое место.
Власти Риги демонтировали памятник русскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли в парке Эспланада, сообщает ТАСС. Демонтаж состоялся ночью, статую отделили от постамента, ее передадут предпринимателю Евгению Гомбергу.
Мэр Риги Вилнис Кирсис опубликовал фотографии сноса в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Постановление о демонтаже было принято Рижской думой 16 октября.
Статуя не является охраняемым культурным объектом, но постамент признан обладающим исторической ценностью, он будет перенесен в другое место.
Памятник Барклаю-де-Толли был открыт в 1913 году и восстановлен в 2002 году после утраты оригинала в Первую мировую войну. Полководец родился в 1761 году в Лифляндии и командовал русско-прусской армией в заграничном походе 1813-1814 годов.
Ранее комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы одобрил предложение демонтировать памятник русскому военачальнику и государственному деятелю Михаилу Барклаю-де-Толли. Рижская дума приняла решение о демонтаже памятника.
До этого неизвестные в Риге облили красной краской памятник Барклаю-де-Толли.