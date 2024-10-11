Памятник Барклаю де Толли захотели демонтировать в Риге

Комитет Рижской думы призвал демонтировать памятник Барклаю де Толли и другие монументы

Tекст: Антон Антонов

Комитет одобрил предложение демонтировать несколько памятников, включая монумент Барклаю де Толли. Инициатива принадлежит вице-мэру Риги Эдварду Ратниексу, который назвал памятник «знаком прославления Российской империи и восхваления русификации». Семь депутатов поддержали решение о сносе, двое выступили против. Теперь предложение будет рассмотрено всей Рижской думой.

Кроме памятника Барклаю де Толли, на демонтаж предложено отправить памятники латышским советским писателям Андрею Упитису и Судрабу Эджусу, а также мемориал защитникам острова Луцавсала, передает ТАСС.

Хотя статуя не является охраняемым государством памятником культуры, ее постамент имеет историческую ценность. Планируется перенести постамент на другое место, а статую передать предпринимателю Евгению Гомбергу, инициатору воссоздания монумента в 2002 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, памятник Барклаю де Толли несколько раз подвергался нападениям, в частности, его обливали красной краской. Памятник впервые был открыт в Риге в 1913 году. В годы Первой мировой войны его эвакуировали в Россию, но следы оригинала потерялись. В 2002 году на историческом месте установили его копию.

В сентябре Ратниекс заявил о желании избавиться от монумента на острове Луцасвала (установлен в честь отряда из четырехсот русских солдат, героически павших здесь в 1701 году в бою с армией шведского короля Карла XII) и памятника Барклаю де Толли. Также националисты хотят избавиться от памятной доски в честь писателя Валентина Пикуля, памятного знака в честь создания в Риге Московского сада (теперь Латгальский парк) и так называемых царских камней на острове Мангальсала.