Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
В Латвии облили красной краской памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли
Delfi: В Латвии облили красной краской памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли
Неизвестные в Риге облили красной краской памятник русскому военачальнику и государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли, сообщил портал Delfi.
По данным портала, инцидент произошел на территории парка Эспланада, при этом агентство памятников Риги уже получило информацию о случившемся и пообещало очистить монумент, передает ТАСС.
Портал пишет, что долгое время обсуждается возможность сноса памятника, но Совет по памятникам Риги принял решение его не демонтировать.
Ранее в Латвии завели дело за возложение цветов к демонтированному памятнику «Алеша».