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    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    6 комментариев
    23 декабря 2024, 18:32 • Новости дня

    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа

    Несколько стран предложили провести переговоры Путина и Трампа на своей территории

    Стало известно о предложениях ряда стран провести переговоры Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько государств выступили с предложениями провести встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа на своей территории, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Москва получила предложения от нескольких государств организовать переговоры президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что уже поступили предложения от различных стран, однако воздержался от указания конкретных государств. На вопрос о том, предлагали ли премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для переговоров, Ушаков ответил, что такие предложения делались и продолжают поступать.

    Детали относительно времени и места возможной встречи остаются неизвестными, но сам факт многочисленных предложений свидетельствует о высоком интересе к тому, чтобы стать площадкой для переговоров между двумя мировыми лидерами.

    Ранее Дмитрий Песков сообщал, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    23 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин: Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Льготные кредиты занимают весомую долю – порядка 16%, или свыше 17 трлн рублей, из них более 10 триллионов приходится на льготные ипотечные программы. Результат такой поддержки заметен, если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья», – сказал глава государства.

    «Сегодня мы еще обсудим более подробно, как идет субсидирование кредитов, какой они дают эффект для работы предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей, для расширения производственных возможностей нашей экономики», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил донастроить льготные кредитные программы в России, «дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», пишет ТАСС.

    «В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования, вести мониторинг, что важно в условиях высокой ключевой ставки. Как указал российский лидер, нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки были исчерпаны.

    Ранее Путин предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство. В четверг российский лидер в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет.

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    23 декабря 2024, 00:39 • Новости дня
    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского

    Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа

    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года в связи с позицией Владимира Зеленского.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в своем микроблоге, что его визит в Москву был ответом на заявление Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину. Фицо заявил: «Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу территорию».

    Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась возможность продолжения поставок российского газа в Словакию. По словам Фицо, «российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента станет практически невозможно после 1 января 2025 года».

    Кроме того, Фицо и Путин обсудили военную ситуацию на Украине и возможность скорейшего мирного завершения конфликта. Премьер-министр Словакии выразил намерение стандартизировать отношения между Словакией и Россией, что будет способствовать предстоящим мероприятиям, связанным с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о возможном обсуждении международных вопросов и транзита газа на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Об их встрече сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, он также опубликовал видео со встречи.

    Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Фицо находится с рабочим визитом в Москве.

    По словам Пескова, встреча Путина и Фицо проходит в формате «один на один». Он добавил, что визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.

    Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что премьер-министр Словакии намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения транзита газа. Это происходит на фоне отказа украинского президента Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину. Такая ситуация может оказать влияние на энергоснабжение стран, зависимых от транзита газа через украинскую территорию, включая Словакию и Сербию.

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    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

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    23 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»

    Командующий дальней авиацией сообщил о селфи иностранных летчиков на фоне российских ракетоносцев над нейтральными водами

    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»
    @ Нина Зотина/Фотохост-агентство/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Летчики иностранных государств, сопровождая российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, иногда подходят настолько близко, что делают селфи на их фоне, сообщил генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией России, рассказал в интервью газете «Красная звезда» о ситуации с так называемыми «воздушными хулиганами». Как передает ТАСС, некоторые иностранные летчики, сопровождающие российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, подходят ближе установленного расстояния и делают фотографии на их фоне. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», – отметил Кувалдин.

    Он подчеркнул, что российские летчики дальних бомбардировщиков обладают крепкими нервами и опытом общения с такими «гостями», и все их полеты сопровождаются истребителями. По его словам, взаимодействие с иностранными летчиками в воздухе чаще всего проходит корректно.

    Кувалдин заверил, что все российские экипажи выполняют полеты в нейтральных водах строго по запланированным маршрутам без нарушений государственной границы. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты с высокой точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35. Истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    23 декабря 2024, 01:43 • Новости дня
    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы

    Илон Маск выразил недовольство затратами США на оборону Европы в условиях роста долга

    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выразил возмущение по поводу значительных расходов США на оборону Европы в условиях роста государственного долга, заявив о несправедливости таких трат для американских налогоплательщиков.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство высокими расходами США на оборону Европы в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости». Маск, комментируя публикацию в соцсети Х, задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».

    Ранее газета Financial Times отмечала, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена требовать от членов НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны альянса договорились тратить минимум 2% ВВП на оборону. На данный момент только 23 из 32 государств-членов альянса выполняют это обязательство.

    Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Он подчеркивал, что США могут выйти из организации, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что Германия и Европа из-за «сверхнизкой рождаемости» оказались под угрозой полного исчезновения. Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, о чем сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Киев углубил конфликт с будущим президентом США Дональдом Трампом, надеясь на поддержку Германии после смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца, который хочет проводить в отношении России «жесткую линию».

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    23 декабря 2024, 04:27 • Новости дня
    Японцы обвинили американских военных в изнасилованиях девушек в Окинаве

    Японцы обвинили военных США в серии изнасилований несовершеннолетних на Окинаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    Тысячи жителей Окинавы, в том числе губернатор Дэнни Тамаки, потребовали извинений и компенсаций от американских военных, сообщает ТАСС. Протесты связаны с изнасилованием 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    По данным следствия, 25-летний американский военнослужащий обманом заманил школьницу в свою квартиру, где ее изнасиловал. Военнослужащий был приговорен к пяти годам тюрьмы. На суде он свою вину отрицал, заявив, что девушка пришла добровольно и он считал ее совершеннолетней.

    Губернатор Тамаки заявил: «Многие жители Окинавы вынуждены в тревоге сосуществовать с американскими базами. Мы должны говорить громче и принимать более решительные меры». Местная студентка Соранэ Сакихама выразила возмущение: «Почему мы должны быть лишены нашей молодости только потому, что мы родились рядом с американскими базами?»

    В мае этого года полиция арестовала еще одного американского военного по подозрению в изнасиловании местной жительницы. В связи с инцидентом Токио направил ноту протеста послу США в Японии Раму Эмануэлю, требуя принять меры по укреплению дисциплины среди военных на Окинаве.

    На Окинаве расположена крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Там же находится дивизия морской пехоты, что делает остров важной стратегической точкой для вооруженных сил США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими в отношении местных жительниц, прошла у базы ВВС США Кадена в префектуре Окинава сообщило японское общественное телевидение.

    После этого командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам, куда уже отправились первые 100 морпехов, а всего предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

    На Окинаве сейчас размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования, и план их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но выполнение постоянно откладывалось.

    Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, причем ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году, рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

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    22 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Трамп пообещал утвердить политику с признанием только двух полов в США

    Дональд Трамп пообещал признать на государственном уровне только два пола в США

    Трамп пообещал утвердить политику с признанием только двух полов в США
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении узаконить в США политику, признающую только два пола, получив поддержку участников конференции. Решение может повлиять на увольнение 15 тыс. военных-трансгендеров.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, в воскресенье выступил с заявлением о намерении утвердить официальную политику, признающую только два пола: мужской и женский. Это заявление он сделал на конференции Turning Point USA в Аризоне, получив аплодисменты от участников мероприятия.

    Трамп подчеркнул, что политика его администрации будет основываться на признании существования только двух полов. «При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола – мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» – сказал он.

    Ранее газета Times сообщала о намерении Трампа принять указ, который может привести к увольнению около 15 тыс. военных-трансгендеров. Американский предприниматель Илон Маск, которого Трамп планирует назначить главой департамента государственной эффективности, поддерживает пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.

    Согласно исследованию агентства Ассошиэйтед Пресс, проведенному в ноябре, приблизительно половина американцев считает, что поддержка прав трансгендеров в стране «зашла слишком далеко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, разрешающий врачам проводить операции по смене пола детям без согласия родителей, а также запретил судам и юристам сообщать о таких процедурах по запросам из других штатов. Дональд Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют только два пола – мужской и женский.

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

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    23 декабря 2024, 10:24 • Новости дня
    Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Белоруссию

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США призвал своих граждан отказаться от поездок и немедленно покинуть Белоруссию в связи с текущей ситуацией в стране, а также из-за риска задержаний и ограничений помощи со стороны посольства.

    Госдепартамент США заявил, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся в Белоруссии, следует как можно скорее покинуть страну, передает Газета.Ru.

    Ведомство также советует американцам воздержаться от планирования поездок в Белоруссию, следует из сообщения на сайте Госдепартамента США.

    Основные причины: риск задержания, продолжение поддержки Россией конфликта на Украине и ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в Белоруссии.

    Гражданам США рекомендуется избегать участия в публичных демонстрациях, также стоит воздержаться от ввоза электронных устройств в страну, так как белорусские службы могут мониторить электронные коммуникации и устройства. Кроме того, гражданам США также советуют регулярно пересматривать планы выезда на случай чрезвычайной ситуации.

    Напомним, 28 февраля 2022 года Госдепартамент распорядился об эвакуации сотрудников правительства США и приостановке работы посольства США в Минске. Все консульские услуги, включая экстренные, приостановлены на неопределенный срок. Гражданам США в Белоруссии было рекомендовано покинуть страну и обратиться за помощью в консульства в соседних странах.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что защита Белоруссии станет важной частью новой ядерной доктрины страны, подчеркнув значение этого для безопасности союзника.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение.

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    22 декабря 2024, 23:16 • Новости дня
    Фицо поблагодарил Путина по-русски перед переговорами в Кремле

    Премьер Словакии Фицо на русском языке выразил благодарность Путину перед встречей в Кремле

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле, что отметили в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле, сообщает ТАСС. Фицо сказал: «Большое спасибо за встречу». Эти слова были произнесены в преддверии личных переговоров с российским лидером, которые состоялись в Кремле.

    Кадры с этой благодарностью Фицо опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Это первая встреча Путина и Фицо с 2016 года, и она проходит в формате беседы с глазу на глаз.

    Фицо прибыл в Москву с рабочим визитом. Ожидается, что одной из тем для обсуждения станет вопрос о транзите газа через Украину, так как ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил о намерении Фицо провести переговоры с Путиным на фоне отказа Владимира Зеленского продолжить этот транзит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, где предполагалось обсудить международные вопросы и транзит газа, а президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что встреча связана с проблемами транзита газа через Украину в Европу.

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    23 декабря 2024, 10:57 • Новости дня
    Трамп процитировал Путина в речи об урегулировании украинского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина во время заявления об урегулировании конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп, выступая в воскресенье, процитировал российского лидера Владимира Путина о готовности к встрече с американским политиком, заявление было сделано в ходе прямой линии, передает РИА «Новости».

    В своей речи Трамп подчеркнул намерение закончить боевые действия на Украине, ссылаясь на высказывание Путина о его готовности к разговору.

    Трамп в свою очередь заявил, что уверен в способности урегулировать украинский конфликт в короткие сроки. Он неоднократно заявлял, что ему необходимо всего лишь один день для решения этого вопроса.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что не знает, когда встретится с Трампом, и не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов к встрече.

    Дмитрий Песков сообщил об отсутствии импульсов по поводу встречи Путина и Трампа до инаугурации.

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    22 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал создание американского «Железного купола»

    Трамп объявил о планах строительства американского противоракетного щита

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах создания нового противоракетного щита «Железный купол», полностью изготовленного в США, ссылаясь на современные оборонные возможности, которые позволяют «сбивать иголку с неба».

    Он выступил на конференции Turning Point USA в штате Аризона, где заявил: «Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью изготовлен в США».

    Трамп подчеркнул, что идея создания подобной системы была еще у бывшего президента Рональда Рейгана, но в те времена у американских военных не было необходимых технологий для реализации проекта. Однако сейчас, по словам Трампа, оборонные возможности США настолько развиты, что позволяют «сбивать иголку с неба», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, развернуть над США систему ПРО по типу «Железного купола» в Израиле Трамп обещал еще в январе.


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    23 декабря 2024, 03:43 • Новости дня
    Трамп исключил возможность президентства Маска

    Трамп заявил, что Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп подчеркнул, что Илон Маск не сможет занять пост президента США из-за своего происхождения, отметив, что сам чувствует себя в безопасности на этом посту.

    На конференции AmericaFest в Аризоне Дональд Трамп решительно опроверг слухи о том, что Илон Маск может занять пост президента США вместо него, пишет ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что такие заявления являются вымыслом, и добавил: «Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть президентом США? Он не родился в этой стране».

    Илон Маск действительно родился в Претории, ЮАР, и американская конституция запрещает лицам, родившимся за пределами США, претендовать на пост президента. Тем не менее, Маск продолжает активно участвовать в политических процессах в США. Недавно его назвали «теневым президентом» из-за его роли в обсуждении законопроекта о финансировании федерального правительства.

    Ранее The Washington Post сообщала о влиянии Маска в политической сфере, а телекомпания NBC отмечала, что в окружении Трампа начинают уставать от постоянного присутствия и вмешательства Маска. Источники утверждают, что Маск ведет себя как сопрезидент и активно продвигает свои идеи в администрации Трампа. Ожидается, что в новой администрации Трампа Маск и Вивек Рамасвами возглавят ведомство, занимающееся повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск был назван критиками «теневым президентом» США из-за его влияния на провал законопроекта о финансировании федерального правительства. Американские законодатели-республиканцы предложили выдвинуть Илона Маска на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, инициативу представил сенатор Рэнд Пол из Кентукки. Илон Маск заявил, что США необходимы шаги по сокращению дефицита бюджета, иначе страна столкнется с серьезными проблемами.

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    23 декабря 2024, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

    Трамп назвал контроль над Гренландией необходимым для национальной безопасности США

    Tекст: Вера Басилая

    В интересах национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение и контроль над Гренландией абсолютно необходимы, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    Избранный президент США Дональд Трамп в своем заявлении о назначении Кена Хауэри на пост посла США в Дании. По словам Трампа, контроль над Гренландией является важным элементом обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире, передает ТАСС.

    Ранее, в первый срок своего президентства, Трамп уже проявлял интерес к Гренландии. Однако власти Дании отказались обсуждать возможность продажи Гренландии.

    Трамп уже интересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию, и заявлял, что это было бы интересно со стратегической точки зрения.

    До этого Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.

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