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На Украине ввели аварийные отключения света в девяти регионах
Аварийные отключения электроэнергии затронули Киев и восемь областей Украины
На Украине начались аварийные отключения света в Киеве и восьми других областях из-за высокого потребления электроэнергии.
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые распространились на Киев и восемь областей страны, сообщает «Российская газета».
Причиной отключений стало высокое потребление электроэнергии, о чем заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. В своем выступлении он порекомендовал жителям Киева и Днепра воздержаться от использования лифтов и энергоемких устройств.
Согласно данным «Укрэнерго», отключения затронули Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую, Сумскую, Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Также под отключения попали районы Донецкой области, подконтрольные Киеву.
В самой «Укрэнерго» также сообщили о «сложной ситуации в энергосистеме», однако не предоставили дополнительных подробностей. Время завершения аварийных отключений в данный момент неизвестно.
Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях после повреждения теплоэлектростанций.