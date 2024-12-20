Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Стало известно о буксировке аварийного танкера «Меркурий» в Пусан
Стало известно о буксировке аварийного танкера «Меркурий» в порт Пусан
Аварийный танкер «Меркурий», потерявший ход у острова Симушир из-за остановки двигателя, после временной стоянки в бухте Мельника готовится к буксировке в южнокорейский порт Пусан спасательным судном «Рубин».
Аварийный танкер «Меркурий», потерявший ход у курильского острова Симушир, готовят к буксировке в южнокорейский порт Пусан, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 17 декабря, когда танкер остановился из-за проблем с главным двигателем в 50 километрах северо-восточнее Симушира. На борту танкера находились 19 человек, и, к счастью, угрозы их жизням нет.
В четверг рыболовецкое судно «Михаил Старицын» отбуксировало «Меркурий» в бухту Мельника на Симушире. Здесь танкер встал на якорь в ожидании прибытия спасательного буксира «Рубин». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области, утром 20 декабря спасательное судно «Рубин» прибыло к танкеру и начались подготовительные работы для его буксировки в Пусан.
По словам представителей ведомства, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, экипаж не нуждается в медицинской помощи, и условия его жизнедеятельности не нарушены. Судовладелец аварийного танкера – компания «Нико», а порт приписки судна – Владивосток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из воды подняли восемь членов экипажа танкера «Волгонефть 212» в Черном море, Морспасслужба задействовала спасательные суда «Меркурий» и «Спасатель Ильин» для помощи в спасательной операции после крушения двух танкеров, а горевший в Черном море танкер «Almuntazah» планируют отбуксировать на судоремонтный завод в Керчи.