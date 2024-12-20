Стало известно о буксировке аварийного танкера «Меркурий» в Пусан

Стало известно о буксировке аварийного танкера «Меркурий» в порт Пусан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аварийный танкер «Меркурий», потерявший ход у курильского острова Симушир, готовят к буксировке в южнокорейский порт Пусан, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 17 декабря, когда танкер остановился из-за проблем с главным двигателем в 50 километрах северо-восточнее Симушира. На борту танкера находились 19 человек, и, к счастью, угрозы их жизням нет.

В четверг рыболовецкое судно «Михаил Старицын» отбуксировало «Меркурий» в бухту Мельника на Симушире. Здесь танкер встал на якорь в ожидании прибытия спасательного буксира «Рубин». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области, утром 20 декабря спасательное судно «Рубин» прибыло к танкеру и начались подготовительные работы для его буксировки в Пусан.

По словам представителей ведомства, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, экипаж не нуждается в медицинской помощи, и условия его жизнедеятельности не нарушены. Судовладелец аварийного танкера – компания «Нико», а порт приписки судна – Владивосток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из воды подняли восемь членов экипажа танкера «Волгонефть 212» в Черном море, Морспасслужба задействовала спасательные суда «Меркурий» и «Спасатель Ильин» для помощи в спасательной операции после крушения двух танкеров, а горевший в Черном море танкер «Almuntazah» планируют отбуксировать на судоремонтный завод в Керчи.