Зеленский заявил о поддержке идеи усиления Украины иностранными войсками

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Украина поддерживает идею усиления страны иностранными войсками и обсуждает этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами, передает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что позитивно воспринимает готовность некоторых лидеров поддержать идею, но указал на необходимость детальной проработки вопроса.

При этом Зеленский отметил, что Украина не намерена сокращать численность своей армии.

«Лучшая гарантия – сильная армия, большая армия, самая большая в Европе. Ограничить силу нашей армии мы не имеем никакого права, даже на пути в НАТО», – заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что никогда не будет обращаться к Западу с просьбой о вводе войск, опасаясь потери поддержки союзников. При этом Британия заявила, что не планирует направлять своих военных на Украину для участия в боевых действиях, но готова продолжать обучение украинских военнослужащих. Как отметил французский генерал Жерома Пеллистранди, европейские страны могут отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но не для участия в боевых действиях.