Подоляк отказался обсуждать сообщения о лазерном оружии у Украины

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил о нежелании комментировать информацию о появлении у Украины лазерного оружия. По его мнению, обсуждение военных возможностей должно проводиться только тогда, когда они доказали свою эффективность на поле боя.



Ситуация начала развиваться после того, как 16 декабря командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина якобы стала пятой страной в мире, имеющей на вооружении лазерное оружие под кодовым названием «Трезубец». По его словам, система способна сбивать цели на высоте более двух километров. Однако подробности об этой системе не были предоставлены.

Тем временем, украинский эксперт Сергей Згурец усомнился в заявлениях о наличии у Украины лазерного оружия. Он отметил, что разработки в этой области на Украине до сих пор находятся на стадии научных исследований. Згурец подчеркнул, что подобные системы разрабатываются мировыми лидерами, такими как США, Британия и Германия, уже многие годы, и о реальных достижениях должен был бы объявить лично Владимир Зеленский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов. США выбрали радиоэлектронные и киберсредства для защиты объектов от дронов, отказавшись от лазеров и артиллерии из-за риска сопутствующего ущерба. Ведущие оборонные компании, такие как RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, способного противостоять недорогим беспилотникам и ракетам, что становится все более актуальным для мировых военных стратегов.

