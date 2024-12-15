Дубоссарская ГЭС изменила сброс воды из-за угрозы срыва поставок газа

Дубоссарская ГЭС в ПМР изменила сброс воды для пополнения запасов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Дубоссарская гидроэлектростанция, расположенная в Приднестровской Молдавской Республике, изменила режим сброса воды для пополнения запасов в водохранилище. Это решение было принято в связи с угрозой возможного прекращения поставок газа в регион.

Директор ГЭС Борис Герман сообщил, что станция перешла на минимальный сброс воды, чтобы повысить уровень воды в водохранилище до 28,5-28,6 метров. Это позволит ГЭС продолжать работу в условиях энергокризиса, который может возникнуть вследствие газового дефицита. «Попробуем набрать еще где-то полметра воды в водохранилище», – заявил он в эфире телеканала ТСВ.

В настоящее время на станции ежедневно вырабатывается 17,5 мегаватт электроэнергии. ГЭС работает по принципу притока: сколько воды поступает, столько и сбрасывается. Герман отметил, что увеличение запасов воды даст возможность в случае кризиса или аварий увеличивать производство до 24 мегаватт.

Приднестровье также зависит от электроэнергии, поставляемой Молдавской ГРЭС, работающей на российском природном газе. Однако Дубоссарская ГЭС ориентирована на потребителей внутри ПМР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Молдавия ввела чрезвычайное положение в энергетике на фоне кризиса в поставках газа. Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за действий Украины. Молдавия рискует повторить газовую судьбу Украины.