Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
«Автоваз» прекратил выпуск внедорожной версии Lada Niva Travel
АвтоВАЗ снял с производства самую внедорожную версию Lada Niva Travel в комплектации Comfort Off-Road, имевшей дополнительное оснащение для труднопроходимых мест.
Версия Comfort Off-Road считалась самой подходящей для бездорожья благодаря дополнительному оснащению, включающему шноркель, грязевые покрышки и черную отделку потолка, пишет «Авто.ру».
В ноябре стоимость Lada Niva Travel Comfort Off-Road составляла 1,44 млн рублей, что было на 33 тыс. рублей дороже обычной версии Comfort.
На данный момент в линейке остались только пять комплектаций, каждая из которых отличается новым рулем и наличием подушек безопасности.
В конце ноября «Автоваз» запустил розничную продажу бизнес-седанов Lada Aura в Москве и Петербурге, стартовая цена на модели начинается от 2,6 млн рублей.