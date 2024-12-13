Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю

Tекст: Алексей Дегтярев

Жители друзской деревни Хадер, расположенной на юге Сирии, высказались за присоединение к Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Израиля Kan. Отмечается, что желание присоединиться якобы обусловлено опасениями после возможного прихода к власти в Дамаске суннитской оппозиции.

На видеозаписи, которая, как утверждается, была сделана во время собрания десятков жителей Хадера, они требовали присоединения к израильским Голанам. «Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона», – цитирует портал Ynet одного из участников встречи.

Подлинность видео пока не подтверждена, оно активно распространяется в соцсетях. Деревня Хадер расположена в буферной зоне между Сирией и Израилем.

Ранее Израиль заявлял, что не планирует выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Удары Израиля по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии.