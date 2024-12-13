«Единая Россия» решила расширить полномочия первичных отделений

В преддверии съезда, который пройдет 14 декабря, партия провела обсуждение новых мер поддержки и расширения полномочий первичных отделений, сообщается на сайте ЕР.

На мероприятии представили финальную версию положения о «первичках», которое стандартизирует их работу и расширяет полномочия. Документ примут на съезде партии в Москве.

Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил важность поддержки участников СВО и их семей, а также сбора гуманитарной помощи для новых регионов, Курской, Белгородской и Брянской областей. По его словам, «первички» являются связующим звеном между населением и фракцией «Единой России» в Госдуме, формулирующим запросы для внесения изменений в законодательство.

Якушев также подчеркнул, что с 1 января начнет действовать новое положение о «первичках», которое будет отражать задачи на будущее и предусматривать меры стимулирования, такие как добавление финансирования на конкурсы лучших проектов. Изменения в народную программу также планируется обсудить на съезде.

Заместитель руководителя фракции Андрей Исаев отметил, что за год произошло много изменений, включая создание советов первичных отделений на всех уровнях. Он подчеркнул, что через «первички» любой житель страны может донести до власти свои предложения и вопросы.

Секретари различных региональных отделений, в частности, Денис Пушилин и Петр Толстой, поделились опытом работы и развитием первичных отделений в своих регионах, отмечая важность взаимодействия и образовательных инициатив.

Совет первичных отделений, созданный в июле 2024 года, объединяет представителей всех 89 регионов страны.