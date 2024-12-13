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Дело о жестоком обращении с котом Твиксом закрыли
Дело о смерти кота Твикса закрыли из-за недостатка доказательств умысла проводницы
Правоохранительные органы прекратили уголовное дело по факту жестокого обращения с котом Твиксом после его высадки из поезда в Кирове, так как не смогли доказать умысел действий проводницы.
Правоохранительные органы прекратили уголовное дело о жестоком обращении с котом по кличке Твикс, сообщает ТАСС. Инцидент произошел после того, как проводница высадила животное на мороз, что привело к его гибели.
Юрист Сергей Егоров, представляющий интересы хозяина кота, заявил, что следователи не увидели состава преступления и не смогли доказать умысел в действиях проводницы.
Егоров отметил, что он передал постановление о прекращении дела хозяину Твикса. По его мнению, расследование можно было завершить за десять месяцев, а действия проводницы следовало квалифицировать по другим статьям, таким как оказание небезопасных услуг или уничтожение имущества. Возможность обжалования решения остается открытой, если хозяин решит пойти на этот шаг.
Кот Твикс, ехавший с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область, оказался на улице в Кирове после того, как вырвался из переноски. Проводница, посчитав его бездомным, высадила животное. Спустя девять дней волонтеры нашли его мертвым, что и стало причиной возбуждения уголовного дела.
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