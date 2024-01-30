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Проводникам ФПК изменили порядок действий при обнаружении животных без владельцев
ФПК изменила порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах
Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила об изменении алгоритма действий в ситуации, когда в поездах дальнего следования обнаруживают животных без владельцев.
Работникам поездной бригады теперь предписано принять все меры для поиска владельцев животного. Если найти хозяина так и не удалось, животное будет помещено в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, его довезут до станции, а там передадут дежурным сотрудникам вокзала, передает ТАСС.
Напомним, ранее разгорелся громкий скандал после того, как в начале января проводница вагона выбросила кота по кличке Твикс из поезда, приняв его за бездомного. Животное нашли мертвым. В РЖД произошедшее назвали форс-мажором.