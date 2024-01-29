Глава РЖД дал свою оценку инциденту с котом Твиксом

Глава РЖД Белозеров назвал форс-мажором случай с котом Твиксом

Tекст: Ольга Иванова

Он заявил журналистам, что кот должен был ехать в закрытой переноске, а владелец должен был внимательно за этим следить. При этом он подчеркнул, что и действия проводницы тоже «должны были быть как-то регламентированы», передает «Коммерсант».

Отвечая на вопрос, на чьей он стороне, глава РЖД ответил, что у него есть домашние животные, и ему «не представить, вот зная своих животных, чтобы животное в иной среде, не в домашней, осталось без контроля». Он также отметил, что такие ситуации должны регулироваться на уровне системы.

В начале января проводница вагона выкинула кота по кличке Твикс из поезда, приняв его за бездомного. Позже животное нашли мертвым.