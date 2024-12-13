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Фигурантов дела о хищениях при постройке бункеров осудили на три и семь лет
Суд приговорил Пипко и Епифанцева за аферы с бункерами для Минобороны
Суд приговорил Дмитрия Пипко и Андрея Епифанцева к семи и трем годам лишения свободы за хищения при строительстве секретных бункеров для Минобороны, с дополнительными штрафами в размере 1,5 млн и 500 тыс. рублей соответственно.
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о хищениях при строительстве секретных подземных бункеров для Минобороны, передает ТАСС. Дмитрий Пипко, бывший заместитель гендиректора ООО «Атлас», получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 1,5 млн рублей. Экс-гендиректор компании Андрей Епифанцев был приговорен к трем годам в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей.
Суд засчитал время, проведенное под стражей и под домашним арестом, в срок отбывания наказания. Судья также отметил, что оба фигуранта были взяты под стражу непосредственно в зале суда.
В ходе судебных прений прокурор запрашивал для Пипко 11 лет лишения свободы с лишением звания майора и штрафом 1 млн рублей, а для Епифанцева, ветерана боевых действий в Сирии, – шесть лет колонии со штрафом 800 тыс. рублей. Оба подсудимых частично признали свою вину и частично возместили ущерб, нанесенный Министерству обороны России, который составил 1 млрд 809 млн 612 тыс. рублей.