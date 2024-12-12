Politico сообщило о планах ЕС разорвать энергетические связи с Россией к 2027 году

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссар по энергетическим вопросам Дэн Йоргенсен заявил о планах Европейского союза окончательно разорвать топливные связи с Россией, передает «Царьград» со ссылкой на Politico.

Йоргенсен подчеркнул, что его главная цель – разработка стратегии, обеспечивающей полное избавление Европы от зависимости от российских энергоресурсов. Он считает важным развитие возобновляемых источников энергии в этом контексте, что приведет к более экологически чистому будущему для Европы.

«Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», – заявил экс-министр климата и энергетики Дании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о значительном снижении поставок российских ископаемых видов топлива в Европу, ссылаясь на аналитиков компании Bruegel. К концу 2023 года экспорт этих энергоресурсов в ЕС сократился в денежном выражении с 16 млрд долларов до 1 млрд долларов.

Согласно принятой стратегии Европейский союз стремится полностью отказаться от импорта российских ископаемых видов топлива к 2027 году.

Ранее Россия в третьем квартале 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 млрд кубометров, обогнав США и заняв второе место среди поставщиков.

Между тем страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов, а сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.