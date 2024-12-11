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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    2 комментария
    11 декабря 2024, 21:48 • Новости дня

    Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди

    Роберт Кеннеди – младший хочет раскрыть документы о роли ЦРУ в убийстве Джона Кеннеди

    Tекст: Денис Тельманов

    Роберт Кеннеди – младший, стремясь доказать причастность ЦРУ к убийству его дяди Джона Кеннеди, продвигает кандидатуру своей невестки на пост в разведке.

    Роберт Кеннеди – младший, кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб в новой администрации США, по данным портала Axios, стремится доказать причастность ЦРУ к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.

    По данным издания, используя эту интригу, Кеннеди-младший хочет добиться назначения своей невестки, Амариллис Фокс-Кеннеди, на пост первого заместителя директора ЦРУ.

    Портал Axios утверждает, что избранный президент Дональд Трамп чувствует себя обязанным Кеннеди-младшему за поддержку на выборах и готов содействовать его инициативам. В случае утверждения кандидатуры Фокс-Кеннеди Сенатом Конгресса США, она будет настаивать на публикации засекреченных документов, касающихся убийства.

    Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе во время предвыборной поездки в Техас. Официальная комиссия по расследованию пришла к выводу, что преступление совершил одиночка Ли Харви Освальд, стрелявший с шестого этажа склада школьных учебников. Винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы были найдены на месте преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо против назначения Роберта Кеннеди – младшего министром здравоохранения США, выражая беспокойство его недостаточной квалификацией и антивакцинаторскими взглядами.

    Роберт Кеннеди – младший предложил уволить 600 сотрудников Национальных институтов здравоохранения США в рамках борьбы с коррупцией и обновления кадрового состава. Американский политик Роберт Кеннеди – младший, назначенный Трампом на пост министра здравоохранения, числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» с обвинениями в пророссийской риторике.

    11 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США

    Министр Фриланд заявила о готовности Канады защитить суверенитет от США

    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады в качестве нового штата.

    Канадское правительство решительно настроено защищать свои национальные интересы в ответ на заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада может стать «американским штатом», сообщает CBC. Об этом 10 декабря заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

    «Наше государство абсолютно решительно настроено отстаивать свои интересы», – заявила Фриланд. Она подчеркнула, что Канада является суверенным государством и придерживается принципов, которые подразумевают избегание эскалации, но при этом не отступать. Фриланд отметила, что этот подход всегда работал и является «очень канадским».

    Ранее, 3 декабря, Дональд Трамп сообщил премьер-министру Джастину Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США, если не удастся решить вопросы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Он также пригрозил введением 25-процентных пошлин на канадские товары, если ситуация не изменится к его инаугурации 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил, чтобы Канаду и Мексику сделать новыми штатами США, упомянув ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив разрушительное влияние таких мер на экономику. Дональд Трамп в шутливой манере назвал Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о тарифах.

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    9 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с избранным президентом США Дональдом Трампом это обсуждать «нет смысла».

    «Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», – заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса с Дональдом Трампом, который еще не вернулся на пост президента, «не имеет смысла».

    Зеленский также отметил, что несмотря на то, что Украина пока не может стать полноправным членом альянса, приглашение в НАТО остается важной целью. Он подчеркнул необходимость получения дальнобойных систем вооружения, таких как ATACMS, Taurus и Storm Shadow, для усиления оборонных возможностей страны.

    Кроме того, Зеленский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном размещении иностранных войск на Украине. По словам украинского лидера, Киев готов рассмотреть эту инициативу как временную альтернативу членству в НАТО. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву, а министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в НАТО нет единства по вопросу вступления Украины, что может привести к глобальному конфликту.

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    11 декабря 2024, 19:19 • Видео
    Войну в Сирии продолжил Израиль

    Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    11 декабря 2024, 13:20 • Новости дня
    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель

    Эксперт Юшков: Новые санкции Байдена приведут к коллапсу на мировом рынке нефти

    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые создадут проблемы Москве и Китаю с Индией, но также приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере.

    «Ситуация такая, что президент США Джо Байден вполне может пойти на какие-то довольно авантюрные решения в отношении российской нефти и попытаться применить либо ко всему нашему сырью, либо к его части такие же санкции, как действуют в отношении Ирана и Венесуэлы», – допустил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Китай крупный игрок, он может позволить себе игнорировать эти рестрикции, поэтому покупает иранское топливо. Но это фактически единственный покупатель иранских углеводородов. А против российской нефти таких ограничений нет. И для США это болезненно», – продолжил он.

    «При этом Штаты начали еще весной 2022 года вводить санкции против задействованных в продаже российской нефти логистики, компаний и банков. Также Вашингтон запретил импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля», – детализировал аналитик.

    «Поэтому и европейцы боялись покупать какие-то дополнительные объемы топлива – непонятно, когда можно попасть под вторичные ограничения», – указал спикер. «Плюс общество и политики могли обвинить компании в том, что те якобы спонсируют Россию. Поэтому насколько могли, европейцы сократили закупку российской нефти», – напомнил эксперт.

    «Тогда началась первая волна перестроения. Мы переключились на азиатские рынки, но нужно было подписать контракты, наладить логистику и саму нефть туда довезти. На это ушло время. В результате цена нефти на мировом рынке уходила в район 120 долларов за баррель», – рассказал собеседник.

    «Эффект был довольно неожиданный. Получилось, что против нас вводят санкции страны-импортеры нефти. Мы сократили добычу, но из-за того, что цены повысились, мы все равно зарабатывали примерно столько же, сколько и раньше. Средняя цена марки Urals оказалась в районе 80 долларов за баррель. Это даже больше, чем было рассчитано бюджетом РФ. А для США и ЕС цена взлетела до 120 долларов за баррель на любую нефть. И от этого подорожало топливо – в США был исторический рекорд», – напомнил он.

    «Так как стоимость топлива закладывается в цены других продуктов, в Штатах и Европе раскрутилась инфляция. Они вынуждены были повышать ставку Центрального банка и ФРС – в случае США. И только в 2024 году в Америке произошло первое снижение ставки», – объяснил аналитик.

    «Кстати, команда Байдена пострадала и политически – когда цены на топливо в США взлетели, американцы в этом обвинили как раз Демпартию. У них такая часть политической культуры: если топливо дорожает, то виноват действующий президент. И тогда республиканцы активно этим пользовались. Может быть, часть этого негатива в итоге и привела к тому, что демократы проиграли выборы», – объяснил спикер.

    «Сейчас же Байден уходит. Если он, например, ведет санкции, запрещающие покупать кому-либо вообще российскую нефть, это создаст коллапс для мирового рынка, цены будут по 200 долларов за баррель. Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», – указал Юшков.

    «Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», – детализировал аналитик.

    «Однако и по России будет нанесен временный удар. Нам потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов. Потому что Китай и Индия захотят создать специальные компании, которым не страшно попасть под санкции, и только через них будут импортировать российскую нефть», – объяснил собеседник.

    «А то, что пострадают страны Запада, сами США – опять будет всплеск цены, разгон инфляции – так это же все будет разрешать уже Трамп. Кроме того, Трамп, конечно, сможет отменить эти рестрикции и нормализовать ситуацию на рынке. Но тогда демократы обвинят его в том, что он якобы действует в интересах Кремля», – пояснил он.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    При этом ограничения будут сопряжены с рисками, учитывая, что Индия и Китай являются крупными потребителями российской нефти. Напряженность могут усложнить попытки США ограничить поставки китайских чипов в Россию. Также санкции способны привести к резкому росту цен на нефть. Тем не менее Евросоюз планирует ввести аналогичные меры до конца года.

    Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что администрация Байдена предпримет новые антироссийские шаги. Многие аналитики прогнозируют попытки Байдена оставить тяжелое наследство для следующего руководства США, указал Песков.

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    8 декабря 2024, 22:56 • Новости дня
    Байден потребовал привлечь Асада к ответственности

    Tекст: Антон Антонов

    Башар Асад должен быть привлечен к ответственности, заявил президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии.

    Байден, выступая в Белом доме, заявил: «Асад должен понести ответственность», – передает ТАСС.

    Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» Асад. Как отметил Байден, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Источник в Кремле заявил, что Асаду и его семье по гуманитарным соображениям предоставлено убежище в России.

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    11 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства

    Трамп планировал изменить политику США, подписав более 25 указов в первый день

    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается кардинально изменить политику страны, подписав более 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом, включая меры в миграционной и энергетической сферах.

    Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов в первый день своего президентства 20 января, пишет Reuters. Эти меры направлены на кардинальное изменение государственной политики США в таких сферах, как миграция, энергетика и образование. По словам источников, Трамп намерен произвести «фурор» с помощью этих указов.

    Одной из ключевых инициатив станет ужесточение миграционной политики. Планируется расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой и отправка дополнительных военных на южную границу, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. В энергетической сфере акцент будет сделан на увеличение добычи нефти и газа.

    Что касается образовательной сферы, предполагается запрет на финансирование школ, которые преподают критическую расовую теорию, а также отмена антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения в отношении федеральных подрядчиков, включая ограничения на тренинги по разнообразию.

    Работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подчеркнул приоритетность урегулирования конфликта на Украине, отметив его сложность по сравнению с другими мировыми кризисами. Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта.

    Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал карикатуру, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины, подразумевая участие Хантера Байдена в присвоении денег.

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    11 декабря 2024, 02:17 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации

    Зеленский отказался мобилизовать украинцев 18-25 лет, испортив отношения с США

    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан от 18 до 25 лет вызвал недовольство администрации Джо Байдена, которая ранее поддержала необходимость этой меры для пополнения рядов ВСУ, сообщило The Telegraph.

    Как отметили авторы материала, отношения между Зеленским и Байденом с начала конфликта на Украине переживали различные кризисы, но вопрос мобилизации может стать решающим фактором, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателей, мобилизация молодого поколения может изменить ситуацию на фронте, однако стоит помнить, что эта возрастная группа составляет менее десяти процентов населения Украины.

    Напомним, накануне в своем видеообращении Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев. По его словам, Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат. Глава киевского режима подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на оснащении уже существующих военных бригад и обучении личного состава.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.


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    9 декабря 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперты: Никаких планов по Сирии у США сейчас нет

    Американисты рассказали о традиционных интересах Вашингтона в Сирии

    Эксперты: Никаких планов по Сирии у США сейчас нет
    @ Omar Sanadiki/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Джо Байдена не станет серьезно вовлекаться в события в Сирии. Обратное возможно лишь в том случае, если ситуация для поддерживаемых ими курдов станет критической. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Григорий Ярыгин и Дмитрий Дробницкий. Ранее сирийская оппозиция заверила США, что не допустит присоединения к ним «Исламского государства» (запрещено в России).

    «У действующей администрации Белого дома никаких планов по Сирии уже нет. А у Дональда Трампа их пока нет, поскольку сейчас нет понимания, с кем в итоге придется иметь дело. При этом США заинтересованы сохранить свое присутствие на востоке Сирии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Каким именно будет это присутствие и возможно ли его сокращение – тоже дискуссионный вопрос, над которым задумались в США. «Возможно, они решат ограничиться контролем над нефтяными месторождениями», – допускает аналитик.

    «Как бы то ни было, ситуация в Сирии турбулентная, ставка внешних игроков на сохранения баланса сил не сыграла. Конечно, каких-то лидеров победившей оппозиции власти США знают, но нельзя сказать, что Вашингтон имеет на них существенное влияние. К тому же различные группировки могут начать борьбу друг с другом за власть внутри страны», – продолжил собеседник.

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    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    Американист Григорий Ярыгин также не ожидает серьезного вовлечения США в события в Сирии, но с некоторыми оговорками: если ситуация для поддерживаемых ими курдов станет критической, тогда администрация Джо Байдена усилит их поддержку в противостоянии с сирийской оппозицией и турецкими прокси.

    Будущая администрация Дональда Трампа также не станет проявлять активность в Сирии. «Для Трампа приоритетом остается поддержка Израиля. В интересах Тель-Авива ослабление Сирии. Поэтому Пентагон, скорее всего, оружие сирийцам поставлять не будет. А ЦРУ там и так всегда присутствует», – уточнил собеседник.

    Эксперт также напомнил, что США в Сирии традиционно поддерживают курдов, которые контролируют нефтеносные районы страны. И это не может не беспокоить Турцию. «Все это в долгосрочной перспективе создает нестабильность не только для Сирии, но и для Турции», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно о том, что США отправили просьбы через Турцию к сирийской оппозиции, чтобы не допустить присоединения к ее операциям «Исламского государства», передает РИА «Новости». Группировки дали ответ с заверениями, что они не намерены позволять ИГ стать частью их движения. Сообщения передавались через дипломатические, разведывательные и военные каналы.

    При этом США продолжают оказывать разведывательную поддержку курдским формированиям в их стремлении установить контроль над территориями на востоке Сирии. Также обсуждается возможность более тесного взаимодействия США с сирийской вооруженной оппозицией. Отмечается, что администрация Джо Байдена может общаться с представителями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), но американские власти не могут оказывать ей материальную поддержку.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток.

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    11 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    Российские ученые обнаружили в Арктике новый вид бактериофага

    Российские ученые нашли в Арктике новый вид бактериофага для лечения инфекций

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые открыли в Арктике новый вид бактериофага, который можно использовать для лечения бактериальных инфекций, в частности, инфекций мочевыводящих путей.

    Российские ученые обнаружили в Арктике новый вид бактериофага, сообщает ТАСС.

    Артемий Гончаров, завлабораторией в Институте экспериментальной медицины, заявил о потенциале вируса в составе препаратов для лечения бактериальных инфекций. Бактериофаг Escherichia coli flora2c был выделен из почвы в птичьем базаре на острове Западный Нортбрук архипелага Земля Франца-Иосифа.

    «Из орнитогенного биосубстрата выделен новый бактериофаг Escherichia coli flora2c. Анализ последовательности его генома позволяет отнести данный вирус к новому виду рода Justusliebigvirus», – отметил Гончаров. Он подчеркнул, что вирусы этого рода перспективны для фаготерапии инфекций, включая инфекции мочевыводящих путей.

    Ученый добавил, что полученные результаты подтверждают пользу орнитогенных экосистем Арктики как ресурсной базы для поиска новых бактериофагов, применяемых в медицине. Гончаров также напомнил о прошлых находках микробиологов в Антарктике и об успешной отработке технологий поиска фагов как в полевых условиях, так и на материалах из экспедиций.

    Напомним, малоизученная бактерия, вызывающая сепсис, все чаще обнаруживается в отделениях интенсивной терапии новорожденных по всему миру, вызывая опасения медиков, сообщают СМИ.

    Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий отметил, что устойчивость патогенов к противомикробным препаратам становится биологической угрозой.

    Очень медленная разработка новых эффективных противобактериальных средств вызывает обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне растущей проблемы устойчивости микробов к лекарствам.

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    11 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    NYT: Трамп может отменить санкции против Центробанка России

    Трамп может пересмотреть условия кредита Украине и отменить санкции против России

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, передает ТАСС. Это решение связано с возможностью пересмотра условий кредита, выделенного администрацией Джо Байдена Украине.

    Ранее Минфин США объявил о предоставлении Украине кредита в размере двадцати миллиардов долларов, который будет выплачиваться траншами. Планируется, что возвращение средств произойдет за счет доходов от замороженных российских активов.

    Однако инициатива Трампа, по мнению издания, может не найти поддержку среди республиканцев и вряд ли повлияет на европейскую часть займа. Администрация Байдена, предоставляя этот кредит, стремится обеспечить Украине экономическую стабильность, даже учитывая возможное возвращение Трампа к власти.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

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    8 декабря 2024, 22:45 • Новости дня
    США обещали поддержать соседние с Сирией страны в случае угрозы с ее стороны

    Байден заявил о готовности США поддержать соседние с Сирией страны в случае угрозы с ее стороны в переходный период

    Tекст: Антон Антонов

    Если в переходный период со стороны Сирии возникнут угрозы для соседних стран, США окажут поддержку этим государствам, заявил президент США Джо Байден в Белом доме.

    «Мы поддержим соседей Сирии, в том числе Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, в случае какой-либо угрозы во время переходного периода», – приводит слова Байдена ТАСС.

    Он признал, что у «некоторые из повстанческих группировок», которые свергли сирийского лидера Башара Асада, «мрачный послужной список, отмеченный терроризмом и нарушениями прав человека». США намерены «сохранять бдительность», они следят за заявлениями этих группировок.

    Байден отметил, что боевики «сейчас говорят правильные вещи». «Но по мере того, как они будут брать на себя больше ответственности, мы будем оценивать их по делам, а не по словам», – заявил он.

    США намерены продолжать борьбу против террористической группировки «Исламское государство» и «обеспечивать стабильность на востоке Сирии». Так, по его словам, «сегодня американские войска нанесли десяток точечных авиаударов по лагерям и боевикам ИГ на территории Сирии».

    При этом США готовы «взаимодействовать со всеми сирийскими группами, включая участников процесса под эгидой ООН, чтобы обеспечить» передачу власти и переход к «независимой, суверенной Сирии с новой конституцией и новым правительством». Соединенные Штаты также намерены оказать помощь в восстановлении Сирии.

    Он заявил, что «сейчас все оппозиционные группы, которые стремятся принять участие в управлении Сирией, должны продемонстрировать свою приверженность правам всех сирийцев, верховенству закона, защите религиозных и этнических меньшинств».

    Байден признал, что нынешний «момент сопряжен со значительным риском и неопределенностью». Однако он считает, что «это лучшая за многие поколения возможность для сирийцев создать свое собственное будущее».

    Напомним, вооруженная оппозиция захватила Дамаск. МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта Асад решил оставить пост президента страны и покинул Сирию. Как сообщил источник в Кремле, он получил убежище в России.

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    10 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о вспышке неизвестной смертельной инфекции в Нигерии

    Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с заболеваниями неизвестной этиологии в Нигерии

    Tекст: Денис Тельманов

    Роспотребнадзор взял под контроль информацию о нескольких случаях неизвестного заболевания в Нигерии, три из которых привели к летальным исходам.

    Роспотребнадзор взял под контроль информацию о неизвестной инфекции, которая распространилась среди студентов в Нигерии. Три случая заболевания закончились летальным исходом, а некоторые заболевшие находятся в критическом состоянии. Симптомы болезни пока не раскрыты в открытых источниках, сообщает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание в России передается незамедлительно. В сообщении подчеркивается наличие развитой лабораторной базы и референс-центров, которые позволяют оперативно выявлять риски и принимать необходимые меры.

    На российской границе функционирует система «Периметр», которая в постоянном режиме анализирует эпидемические риски. Она помогает выявлять граждан с признаками инфекций, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор приступил к мониторингу неизвестного заболевания в Демократической Республике Конго, задействовав лабораторные мощности и референс-центры ведущих научных организаций.

    Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость микоплазменной пневмонией в России находится под контролем, но в группу риска входят дети, пожилые и лица с ослабленным иммунитетом, что требует соблюдения мер профилактики.

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    9 декабря 2024, 16:44 • Новости дня
    Пиотровский рекомендовал беременным посещать Эрмитаж для легких родов

    Михаил Пиотровский рекомендовал беременным посещать Эрмитаж для облегчения родов

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посоветовал беременным женщинам посещать музей, утверждая, что это способно положительно повлиять на роды и здоровье будущих детей.

    Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рекомендовал беременным женщинам посещать музей, передает РИА «Новости». Он заявил, что визиты в Эрмитаж способствуют хорошим родам и здоровью детей. Пиотровский отметил, что в последние годы в музей приходит много детей, и это поддерживается руководством учреждения.

    «В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие. Сейчас у нас детей приходит очень много. Мы это всячески поощряем», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

    Однако Пиотровский также выразил удивление негативной реакции в социальных сетях на присутствие детей в музее. Он отметил, что недружелюбие людей стало для него неожиданностью. «К сожалению, в социальных сетях у нас целый поток возмущений: зачем детей пускают в Эрмитаж, почему они бегают и шумят… Недружелюбие людей, которое выражается в социальных сетях… оказалось совершенно неожиданно», – добавил он.

    Пиотровский в этом году отмечает свое 80-летие, а Эрмитаж празднует 260-летие со дня основания. Музей был основан в 1764 году императрицей Екатериной Великой после приобретения коллекции произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. Сегодня коллекция музея насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беременные женщины в церковной больнице святителя Алексия в Москве начали получать письма поддержки от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в которых он благословляет на рождение ребенка и желает им здоровья.

    Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов предложил внести изменения в статью 213 УК РФ для ужесточения наказания за хулиганские действия против беременных женщин и других беззащитных лиц. Кроме того, депутаты от ЛДПР предложили внести изменения в Трудовой кодекс для защиты женщин без детей от отказа в трудоустройстве и обеспечения дополнительных гарантий для матерей с детьми до трех лет.

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    11 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    AP: Байден одобрил секретный меморандум по России, Китаю и Ирану
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден якобы одобрил меморандум, направленный на противодействие сближению России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили источники в Белом доме.

    Документ содержит стратегические рекомендации по противодействию сближению России, Китая, Ирана и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Меморандум не будут публиковать из-за чувствительности выводов. В него входит несколько предложений. Основное внимание уделяется улучшению межведомственного взаимодействия и ускорению обмена информацией с союзниками о планах противников. Включены также рекомендации по использованию экономических инструментов, таких как санкции.

    Также документ предусматривает усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных стран.

    Взгляды Байдена и Трампа на международную политику существенно различаются, но текущие и будущие чиновники пытаются координировать усилия в области национальной безопасности в период перехода, указало агентство.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что администрация действующего президента США Джо Байдена предпримет новые российские шаги, которые оставят тяжелое наследство в отношениях с Россией.

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    10 декабря 2024, 12:05 • Новости дня
    Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором Канады

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

    Избранный президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада», передает ТАСС. Это заявление было сделано на фоне разногласий двух стран по поводу возможного введения жестких тарифов. Трамп сообщил об этом в социальной сети Truth Social, отметив, что рассчитывает на дальнейшие переговоры по торговым вопросам, которые могут удивить всех.

    Ранее Трамп в интервью NBC предположил, что Канада и Мексика могли бы стать американскими штатами из-за значительных субсидий, которые получает каждая из стран от США.

    В конце ноября он провел переговоры с Трюдо в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где сообщил о намерении ввести ввозные пошлины на канадские товары.

    По информации Fox News, Трюдо выразил обеспокоенность, указав, что такие меры нанесут ущерб канадской экономике. В ответ на это Трамп, предположительно в шутку, вновь сказал, что Канада могла бы стать 51-м штатом США. Как отмечает телеканал, это вызвало у канадского премьера нервный смех. Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заверил, что слова Трампа были лишь шуткой и не несли угрозы.

    Ранее Трамп обещал ввести пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики из-за проблем с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

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    11 декабря 2024, 12:58 • Новости дня
    Песков: Байден оставит тяжелое наследство в отношениях с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Администрация действующего президента США Джо Байдена предпримет новые антироссийские шаги, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Многие аналитики прогнозируют попытки администрации Байдена оставить тяжелое наследство для следующего руководства США, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить», – заявил он.

    Ранее Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и его администрация пока не установили контакты с Дональдом Трампом после его избрания на пост президента США.

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