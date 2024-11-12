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    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    22 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

    16 комментариев
    12 ноября 2024, 10:45 • Новости дня

    Кеннеди-младший предложил уволить 600 сотрудников в сфере здравоохранения США

    Кеннеди-младший предложил уволить 600 сотрудников в сфере здравоохранения США для борьбы с коррупцией

    Tекст: Мария Иванова

    Роберт Кеннеди – младший предложил уволить 600 сотрудников Национальных институтов здравоохранения США (NIH) в рамках борьбы с коррупцией и обновления кадрового состава.

    Кеннеди-младший, бывший независимый кандидат в президенты США, предложил уволить 600 сотрудников Национальных институтов здравоохранения в рамках борьбы с коррупцией, сообщает ТАСС. Он призвал к быстрой замене существующих работников, чтобы 21 января, на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, 600 новых сотрудников заняли посты. Кеннеди-младший подчеркнул необходимость оперативных действий для улучшения системы здравоохранения.

    Дональд Трамп поручил Кеннеди-младшему рассмотреть кандидатуры на ключевые должности в сфере здравоохранения в своей новой администрации. Трамп ранее заявлял, что Кеннеди-младший будет играть важную роль в его команде, и попросил его сосредоточиться на борьбе с коррупцией в госучреждениях здравоохранения. Кеннеди-младший также намерен вернуть медучреждениям «золотой стандарт» доказательной науки и бороться с эпидемией хронических заболеваний в США.

    Между тем газета New York Post сообщила, что Бен Карсон, бывший глава Министерства жилищного строительства и городского развития США и нейрохирург, может занять пост руководителя Министерства здравоохранения и социальных служб в новой администрации Трампа. Хотя окончательное решение еще не принято, Карсон рассматривается в качестве претендента на эту должность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о намерении привлечь Роберта Кеннеди – младшего для улучшения системы здравоохранения в США. Илон Маск и Роберт Кеннеди-младший обсудили с командой Трампа состав новой администрации после того, как Трамп объявил себя 47-м президентом США, набрав 295 голосов выборщиков. СМИ отмечали, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди – младший.

    9 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма

    Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США

    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность, не может говорить от лица Трампа, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды республиканца.

    Представитель команды Трампа подчеркнул, что Ланза являлся «подрядчиком» в рамках предвыборной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица», – заявили в переходной команде избранного президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ланза предложил Украине принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. СМИ сообщали, что Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Коментарии (27)
    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


    Результаты
    8 комментариев


    Коментарии (37)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    10 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости изменить стратегию ЕС по Украине после победы Трампа

    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине, так как Европа не сможет в одиночку поддерживать украинскую армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    «Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия, которая явно провалилась, не может быть продолжена», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на HirTV.

    Он заявил, что «Европа стоит на пороге больших перемен». Сийярто отметил, что Трамп намерен изменить подход США к событиям на Украине, и Европа не сможет в одиночку оказывать поддержку украинской армии.

    Министр добавил, что у ЕС «нет возможности ни в военном, ни в финансовом, ни в экономическом плане занять место Соединенных Штатов». Сийярто сказал, что Трамп намерен установить мир во время своего пребывания на посту президента. По мнению Сийярто, победа Трампа позволит «военный бюджет заменить на мирный».

    Как заявил министр, Западная Европа и правительство США «были в сговоре», убеждая всех в необходимости поставок вооружений» и что «Россия проиграет».

    «Они замалчивали количество жертв этого конфликта, но, перебивая друг друга, говорили о новых и новых санкциях против России, скрывая тот факт, что санкции фактически закончились тем, что европейская экономика получила сначала удар по ноге, затем по колену, затем в живот, а затем в легкое. И стало ясно, что такая политика нежизнеспособна», – заявил Сийярто.

    Он уверен, что руководство большей части государств ЕС понимает сложившуюся ситуацию, но не хочет признавать это, так как не желает принимать ответственность за собственные неверные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность

    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность, в которой Крым уже потерян, и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий.

    Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в интервью Би-би-си заявил, что Украине следует принять «реалистичное видение мира» в отношениях с Россией, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «возвращение Крыма должно перестать быть приоритетом для Украины». По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на возврате Крыма как условии мира, это покажет его несерьезный подход к переговорам.

    Ланза прямо заявил, что Крым потерян для Украины и, если возвращение полуострова станет главной целью, рассчитывать на участие американских военных в этом процессе не стоит.

    Он акцентировал внимание на том, что будущая администрация Трампа намерена сосредоточиться на достижении мира, а не на обеспечении Украины возможностями для контрнаступления. Ланза подчеркнул важность обсуждения с Украиной реалистичных взглядов «на мир, а не победу».

    Советник также раскритиковал политику администрации демократов, включая президента Джо Байдена, в отношении Украины. Он отметил, что Украина не получила достаточной поддержки от европейских стран и Белого Дома, чтобы победить в самом начале конфликта.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп уже разрабатывает новую стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается снижения американской помощи и возможного завершения конфликта.

    Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, выразил сомнения в способности Трампа завершить конфликт на Украине в течение одного дня, отметив, что его усилия могут привести к соглашению, не выгодному для Европы и Украины.

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    10 ноября 2024, 02:59 • Новости дня
    Франция признала угрозу превращения Европы в вассала США

    Глава МИД Франции Барро заявил об угрозе превращения Европы в «вассальный континент-музей»

    Франция признала угрозу превращения Европы в вассала США
    @ Ministere de l’Europe et des Affaires etrangeres

    Tекст: Антон Антонов

    Есть риск разобщения Европы и ее превращения в «вассальный континент-музей», заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    На вопрос о том, не пугает ли его возможное разобщение Европы на фоне событий в США, Барро ответил: «Да, такой риск есть. Мы сможем это преодолеть. Это вопрос наличия воли».

    Барро подчеркнул, что европейские страны полны решимости вести диалог с новой администрацией в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    По его мнению, Европа должна занять позицию «геополитической силы, которой нет равных», и для этого ей необходимо укрепиться в промышленной, военной и торговой сферах.

    Министр сказал, что защита, предоставляемая США, больше не гарантируется. Европейцы, как отметил Барро, сталкиваются с тройным экзистенциальным риском: «повсеместным отсутствием безопасности и войной на континенте», промышленным и технологическим упадком, а также распадом демократической модели.

    Он призвал европейцев набраться мужества, чтобы изменить судьбу, угрожающую превратить Европу в «стареющий вассальный континент-музей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравления победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

    Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Трампа на выборах, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой. Макрон также заявил о необходимости самостоятельного подхода европейских стран к вопросам безопасности.

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    11 ноября 2024, 10:18 • Новости дня
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций, сообщил телеканал CNN.

    Стефаник является членом Палаты представителей Конгресса от штата Нью-Йорк и занимает высокопоставленное положение среди республиканцев в нижней палате, передает «Коммерсант» со ссылкой на CNN.

    Она известна как надежный союзник Трампа и активный сборщик средств для Республиканской партии.

    На данный момент пост постоянного представителя США при ООН занимает Линда Томас-Гринфилд, которая была назначена в феврале 2021 года. Однако с избранием Трампа на пост президента возможны кадровые изменения в дипломатическом корпусе США.

    Выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Также политик подчеркнул, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Инаугурация пройдет 20 января 2025 года.

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    10 ноября 2024, 03:31 • Новости дня
    Трамп отказался приглашать Помпео в свою администрацию

    Трамп заявил об отсутствии планов пригласить Хейли и Помпео в свою администрацию

    Трамп отказался приглашать Помпео в свою администрацию
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию экс-постпреда США при ООН Никки Хейли и бывшего госсектаря Майка Помпео.

    И Хейли, и Помпео ранее занимали высокие посты в американской администрации в первый срок президентства Трампа. «Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», – приводит ТАСС заявление Трампа, опубликованное в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео.

    В мае Хейли, которая боролась с Трампом за республиканскую номинацию, заявила о намерении голосовать за него. СМИ сообщали, что предвыборный штаб Трампа рассматривал Хейли на место кандидата в вице-президенты.

    Глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков высказывал опасения, что «вашингтонское болото» вновь постарается сковать Трампа. По мнению Пушкова, политики, «закаленные в аппаратных боях», такие как Помпео, могли бы попасть во «внешнеполитическую команду» Трампа.

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    12 ноября 2024, 06:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США

    Стало известно о возможном назначении сенатора Рубио госсекретарем США при Трампе

    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Окружение Дональда Трампа предполагает, что сенатор Марко Рубио станет новым госсекретарем США, сообщило издание The Wall Street Journal.

    По информации издания,  окружение избранного президента США Дональда Трампа ожидает назначения сенатора от Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря. Источники утверждают, что, хотя Трамп еще может пересмотреть свое решение, кандидатура Рубио его вполне устраивает, передает ТАСС.

    Известно, что Рубио, которому 53 года, входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. В контексте украинского вопроса Рубио является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт.

    В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов. Тем не менее законопроекты были одобрены обеими палатами Конгресса и подписаны президентом Джо Байденом, говорится в материале.

    Напомним, до этого стало известно, что Трамп предложил конгрессмену Уолтцу пост помощника по нацбезопасности.

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    10 ноября 2024, 02:27 • Новости дня
    Пушков оценил угрозу «вашингтонского болота» для Трампа

    Пушков предупредил о попытках «вашингтонского болота» сдержать Трампа

    Пушков оценил угрозу «вашингтонского болота» для Трампа
    @ council.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    «Вашингтонское болото» вновь постарается сковать избранного президента США Дональда Трампа, влияя на его политические решения, заявил глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков

    «Главное с Трампом – не его пресловутая «непредсказуемость», по большей части придуманная, а то, что «вашингтонское болото», которое он обещал осушить еще в 2016-м, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам. Вот где таится главная угроза», – заявил Пушков в Telegram.

    Пушков отметил, что Трамп, формируя свою команду, скорее всего, будет выбирать людей по принципу личной симпатии. Однако в его «внешнеполитическую команду» вряд ли попадут «люди убежденные и принципиальные», например, журналист Такер Карлсон или предприниматель Илон Маск.

    По мнению Пушкова, туда могут пробиться политики, «закаленные в аппаратных боях», такие как сенатор-республиканец Марко Рубио или бывший госсекретарь Майк Помпео. Эти люди могут придерживаться жесткой антироссийской линии и влиять на Трампа в духе «вашингтонского консенсуса», заявил он.

    Пушков подчеркнул, что подобным образом Трампа уже ограничивали в его первом сроке. Теперь, как считает Пушков, «вашингтонское болото» может снова попытаться использовать эту тактику, а также привлечь союзников: «А там и союзнички подтянутся – Рютте, фон дер Ляйен, Дуда и прочие, чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону».

    По мнению Пушкова, чтобы избежать этого, Трампу потребуется проявить большую силу воли и упорство. Это станет важным для успешного выполнения его заявленных целей и достижения успеха на посту 47-го президента США, а также может повлиять на судьбы мира в целом, заявил Пушков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушков заявлял, что Европа может поставить на паузу передачу дальнобойных ракет Украине, ожидая решения избранного президента США Дональда Трампа.

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    11 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Украинская пресса сообщила о провалившемся плане Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины планировали задействовать экс-главу Госдепа США Майка Помпео в новой администрации Дональда Трампа для защиты своих интересов, пишут украинские СМИ.

    «Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    В 2023 году Помпео вошел в наблюдательный совет украинского оператора «Киевстар», что, предположительно, позволило ему наладить тесные контакты с офисом Владимира Зеленского. Киев рассчитывал, что Помпео сможет исполнять ту роль, которую ранее выполнял Курт Волкер, известный лоббист украинских интересов в США.

    Однако в окружении Трампа, как пишут украинские СМИ, есть влиятельная группа, которая выступает против активной поддержки Киева и добивается минимизации помощи Украине. «Сбитие» Помпео с потенциальной должности в администрации Трампа стало показателем влияния этой группы, которая негативно относится к Зеленскому и его политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео, однако Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию бывшего госсекретаря.

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    10 ноября 2024, 07:58 • Новости дня
    Трамп предложил помочь демократам с выплатой долга в 20 млн долларов

    Трамп предложил Республиканской партии США помочь Харрис погасить долг в 20 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Республиканская партия США могла бы помочь погасить долг Демократической партии, возникший в ходе предвыборной кампании, заявил избранный президент страны Дональд Трамп.

    «Я бы настоятельно рекомендовал нам – как партии и ради отчаянно необходимого единства – сделать это. У нас осталось много денег», – приводит РБК текст сообщения, опубликованного Трампом в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Трамп удивился тому, что у демократов, которые вели «упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года», не осталось «кучи долларов». Он отметил, что Демократическая партия «собрала рекордную сумму денег».

    Журналист Politico Кристофер Каделаго сообщал со ссылкой на источники, что предвыборная кампания демократки Камалы Харрис обернулась долгом в 20 млн долларов.

    Напомним, Трамп победил в президентской гонке в США. Выборы 2024 года стали самыми дорогими в истории США. Кандидаты в президенты потратили в рамках предвыборных кампаний 3,5 млрд долларов.

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    10 ноября 2024, 22:25 • Новости дня
    В Белом доме назвали темы встречи Байдена с Трампом

    Салливан сообщил о намерении Байдена обсудить с Трампом передачу власти в США и помощь Украине

    В Белом доме назвали темы встречи Байдена с Трампом
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп 13 ноября проведут встречу в Белом доме для обсуждения процесса передачи власти и внешнеполитических приоритетов, сообщил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

    «Первым и самым важным посланием будет то, что президент Байден привержен мирной и ответственной передаче власти от одного президента к другому, что соответствует лучшим традициям нашей страны и было таковым на протяжении последних 240 лет», – приводит слова Салливана ТАСС со ссылкой на CBS.

    Также среди тем, которые будут обсуждаться – внутренние и внешние политические вопросы, включая ситуацию в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Байден планирует объяснить Трампу свою точку зрения на текущие события и обсудить подходы к их решению. Кроме того, как подчеркнул Салливан, Байден хочет уговорить Трампа не отказываться от помощи Украине.

    По информации пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, встреча пройдет в Овальном кабинете и начнется в 11.00 по местному времени (19.00 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп одержал победу на выборах президента США. В среду Байден по телефону поздравил его с этим успехом, подчеркнув важность работы для объединения страны.

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    9 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    CBS News: Трамп сформирует новую администрацию с проверенными и новыми кадрами

    CBS News раскрыл возможный состав новой администрации Трампа с Помпео и Хагерти

    Tекст: Мария Иванова

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения отмечает канал CBS News.

    СМИ сообщили о возможном составе будущей администрации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News. Среди кандидатов на ключевые посты могут оказаться как бывшие сотрудники, так и новые лица.

    Майк Помпео, бывший госсекретарь и директор ЦРУ в первой администрации Трампа, рассматривается на пост нового министра обороны. Его опыт в предыдущей администрации Трампа делает его одним из главных претендентов.

    Кроме того, пост главы государственного департамента может занять сенатор-республиканец Билл Хагерти, ранее работавший послом США в Японии. Он рассматривается наряду с другими кандидатами на эту должность.

    На должность главы американского минфина претендуют бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и основатель хэдж-фонда Скотт Бессент. «Он ведет полномасштабную кампанию за этот пост», – сообщает телеканал о Бессенте.

    Линда МакМахон, которая отвечала за развитие малого бизнеса при первой администрации Трампа, может занять кресло главы минторга США. «Это ее кресло, если она захочет», – цитирует CBS News о шансах МакМахон.

    Также упоминается Джон Рэтклифф как кандидат на пост главы ЦРУ. Ранее он был директором национальной разведки при Трампе. Министерство здравоохранения может возглавить Роберт Кеннеди-младший, поддержавший Трампа в ходе избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, уже активно обсуждает с командой меры по обеспечению безопасности границ и восстановлению экономики.

    Сообщалось, что Сьюзан Уайлс, советница Дональда Трампа, возглавит аппарат Белого дома, став первой женщиной на этой должности в истории США.

    Между тем Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, не планирует возвращаться в Белый дом при новой администрации, хотя может консультировать команду президента по вопросам Ближнего Востока.

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    11 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Орбан счел победу Трампа семимильным шагом к миру на Украине

    Орбан заявил о семимильном шаге к миру на Украине после победы Трампа на выборах в США

    Орбан счел победу Трампа семимильным шагом к миру на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы приблизились к миру не на шаг, а сразу на семь миль», – приводит слова Орбана ТАСС со ссылкой на TV2.

    Орбан подчеркнул, что теперь все размышляют о том, как Трамп сможет добиться мира на Украине.

    Он заявил, что его не удивила победа кандидата от Республиканской партии. По его мнению, люди и в Америке, и в Европе устали от таких проблем, как вооруженные конфликты, миграция и гендерные вопросы, и это повлияло на выбор избирателей.

    «Было очевидно, что демократы проиграют. Для меня это было ясно, как то, что дважды два – четыре», – заявил Орбан.

    Премьер-министр также подчеркнул, что возвращение Трампа на пост президента будет выгодно для Венгрии. Это, по его мнению, избавит страну от экономических потерь, вызванных украинским конфликтом. Орбан заявил, что страна готовится завершить подготовку бюджета на 2025 год, который будет «бюджетом мира». Кроме того, Орбан выразил надежду на заключение крупной экономической сделки с США под руководством Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

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    11 ноября 2024, 02:50 • Новости дня
    Guardian назвала возможную выгоду Маска от союза с Трампом

    Guardian заявила о «взаимовыгодном обмене» Маска и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Назначения в правительстве США при администрации Дональда Трампа могут быть выгодны Илону Маску, также возможно прекращение расследования против Tesla, пишет газета Guardian.

    Эксперты, на которых ссылается издание Guardian, допускают, что Трамп станет использовать свои полномочия, чтобы отблагодарить предпринимателя за поддержку в предвыборной кампании, усиленно продвигая его бизнес-интересы, передает РИА «Новости».

    Администрация Трампа может ослабить регулирования и переназначить федеральных чиновников в интересах Маска, чтобы «заручиться поддержкой» предпринимателя. Эксперты называют отношения Трампа и Маска «открыто транзакционными», чего якобы никогда не было в недавней политической истории страны. Гита Джохар, профессор бизнес-школы Колумбийского университета, полагает, что между Трампом и Маском может произойти «взаимовыгодный обмен».

    Это может оказаться полезным для компании Tesla, особенно в свете текущего расследования Национального управления безопасности движения на дорогах США против компании Маска. «Администрация Трампа, благосклонно относящаяся к бизнес-интересам Маска, может прекратить эти расследования», – говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние Маска увеличилось на 26,5 млрд долларов благодаря тому, что акции Tesla выросли на 15%.

    Трамп называл Маска супергением и предлагал ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США в случае своей победы. Маск в ходе выборов активно поддерживал Трампа.

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