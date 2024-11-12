Кеннеди-младший предложил уволить 600 сотрудников в сфере здравоохранения США для борьбы с коррупцией

Tекст: Мария Иванова

Кеннеди-младший, бывший независимый кандидат в президенты США, предложил уволить 600 сотрудников Национальных институтов здравоохранения в рамках борьбы с коррупцией, сообщает ТАСС. Он призвал к быстрой замене существующих работников, чтобы 21 января, на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, 600 новых сотрудников заняли посты. Кеннеди-младший подчеркнул необходимость оперативных действий для улучшения системы здравоохранения.

Дональд Трамп поручил Кеннеди-младшему рассмотреть кандидатуры на ключевые должности в сфере здравоохранения в своей новой администрации. Трамп ранее заявлял, что Кеннеди-младший будет играть важную роль в его команде, и попросил его сосредоточиться на борьбе с коррупцией в госучреждениях здравоохранения. Кеннеди-младший также намерен вернуть медучреждениям «золотой стандарт» доказательной науки и бороться с эпидемией хронических заболеваний в США.

Между тем газета New York Post сообщила, что Бен Карсон, бывший глава Министерства жилищного строительства и городского развития США и нейрохирург, может занять пост руководителя Министерства здравоохранения и социальных служб в новой администрации Трампа. Хотя окончательное решение еще не принято, Карсон рассматривается в качестве претендента на эту должность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о намерении привлечь Роберта Кеннеди – младшего для улучшения системы здравоохранения в США. Илон Маск и Роберт Кеннеди-младший обсудили с командой Трампа состав новой администрации после того, как Трамп объявил себя 47-м президентом США, набрав 295 голосов выборщиков. СМИ отмечали, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди – младший.