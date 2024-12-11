Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.3 комментария
Путин призвал создать медицинские цифровые профили граждан с помощью ИИ
С помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) можно создать цифровые профили российских граждан, такую возможность допустил президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey.
«Мы говорим о цифровом профиле каждого конкретного человека, сейчас мы все шире и шире стараемся использовать эти возможности. Нужно потом сделать и следующий шаг: нужно создавать такой цифровой профиль в области медицины в общенациональном масштабе, для всего российского здравоохранения», – цитирует Путина ТАСС.
Также на конференции глава государства отмечал, что используемый для борьбы с преступностью в Москве ИИ показал потрясающие результаты.