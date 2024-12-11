Путин отметил заслугу ИИ в борьбе с преступностью в Москве

Путин назвал потрясающими результаты борьбы с преступностью в Москве с использованием ИИ

Tекст: Алексей Дегтярев

«Одно из показательных направлений использования искусственного интеллекта – это, конечно, борьба с преступностью, вы сейчас сказали об этом, на примере деятельности и результатов работы полиции ОАЭ, в том числе в Дубае. И в Москве тоже такие же результаты. На первый взгляд просто необычные, если не сказать потрясающие», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, число грабежей в Москве уменьшилось в 10,5 раза, квартирных краж – в 34,5 раза. Президент подчеркнул, что именно в этом заслуга ИИ.

Ранее Путин заявил, что России нужно выйти на передовую технологических изменений.