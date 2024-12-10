Путин призвал сокращать «тюремное население» России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Во-первых, мы должны продолжать работу по снижению количества тюремного населения так называемого. Во-вторых, конечно, должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что в России много проблем с условиями содержания заключенных.

Также в ходе заседания Совета президент поручил дополнительно проверить систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции.