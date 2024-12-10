Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин призвал сокращать «тюремное население» России
Важно не прекращать работать над снижением количества «тюремного населения», заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Во-первых, мы должны продолжать работу по снижению количества тюремного населения так называемого. Во-вторых, конечно, должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что в России много проблем с условиями содержания заключенных.
Также в ходе заседания Совета президент поручил дополнительно проверить систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции.