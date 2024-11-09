Московская клиника предложила бесплатное ЭКО с биоматериалом Павла Дурова

Tекст: Александра Юдина

Клиника предлагает бесплатную процедуру ЭКО с использованием спермы Павла Дурова, возможность предоставляется благодаря личной инициативе миллиардера, передает «Газета.Ru» со ссылкой на RTVI.

Генеральный директор клиники Сергей Яковенко подтвердил, что данная информация на сайте клиники соответствует действительности. По его словам, биоматериал оказался в распоряжении «АльтраВиты» благодаря давней дружбе с Дуровым.

«Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года, но это уже очень давно. Он сам предложил стать донором спермы примерно в то время, когда мы познакомились», – сообщил Яковенко.

Процедура проводится бесплатно, так как все расходы на ее проведение взял на себя Павел Дуров.

Ранее Дуров сообщил, что на протяжении многих лет был донором спермы и у него более 100 биологических детей. Более того, выразил свое намерение обнародовать ДНК-код. Комментируя данные высказывания, адвокат Александр Добровинский подчеркнул, что никто из сотни детей претендовать на богатство Дурова не сможет. При этом он отметил, что с моральной точки зрения данная информация спорна.