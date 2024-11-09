В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» начал проход пролива Ла-Манш
Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» на борту начал проход пролива Ла-Манш
Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» пересек самую узкую часть пролива Ла-Манш, находясь в дальнем походе, начавшемся с Североморска.
Фрегат «Адмирал Головко», который является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», начал проход пролива Ла-Манш, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы Северного флота, фрегат уже пересек самую узкую часть пролива – Па-де-Кале.
Дальний поход корабля стартовал 2 ноября, когда он покинул главную базу Северного флота в Североморске.
Во время перехода моряки провели ряд учений, направленных на охрану и оборону судна в акваториях Баренцева, Норвежского и Северного морей. По состоянию на сегодняшний день, фрегат «Адмирал Головко» преодолел свыше 1,5 тыс. морских миль, сообщил представитель пресс-службы.
Фрегат «Адмирал Головко» – многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, принятый в состав Военно-Морского флота в 2023 году. В 2024 году в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» экипаж успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по различным целям, включая использование крылатой ракеты «Калибр» из высокоширотных районов Арктики.