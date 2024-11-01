Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний поход

Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний поход

Tекст: Вера Басилая

Фрегат «Адмирал Головко», носитель гиперзвуковых ракет «Циркон», отправился в свой первый дальний поход. Корабль, входящий в состав отряда Северного флота, покинул рейд Североморска вместе с танкером «Вязьма» и взял курс на Атлантику через Баренцево море, передает ТАСС.

По информации пресс-службы Северного флота, поход будет длиться несколько месяцев. Основные задачи включают демонстрацию флага и обеспечение военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана. Подготовка экипажей прошла под контролем флагманских специалистов, обеспечивая полную боеготовность кораблей.

Командир фрегата «Адмирал Головко» капитан 2-го ранга Андрей Славин отметил, что техника и вооружение фрегата показали свою надежность в ходе многих выходов в море.

«Экипаж готов выполнить все поставленные задачи в полном объеме в любых районах Мирового океана», – заявил он.

Фрегат «Адмирал Головко» был принят в боевой состав ВМФ России в 2023 году. В рамках учений экипаж успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы, включая запуск крылатых ракет «Калибр» из высокоширотных районов Арктики.

Минобороны России опубликовало видео пуска ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко» на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что фрегаты проекта 22350, оснащенные гиперзвуковым оружием, станут основой соединений кораблей Северного и Тихоокеанского флотов России.