Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» на Харьковском направлении нанесла поражение формированиям 42-й механизированной бригады ВСУ, а также 120-й и 125-й бригадам теробороны у Избицкого, Вильча и Терновой. Потери украинской стороны составили до 35 военнослужащих и две гаубицы Д-30, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Запад» поразила силы 60-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска, Загрызово и Богуславки. Она также отразила контратаки штурмовых групп украинских войск. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и четыре автомобиля.

Группировка войск «Юг» также заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 33-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дальнего, Курахово и Андреевки в ДНР. Потери украинской стороны составили до 770 военнослужащих и несколько единиц техники, включая САУ «Гвоздика».

Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника, поразила ряд украинских бригад у Дзержинска и Тарасовка. Потери украинской стороны составили до 420 военнослужащих и несколько единиц техники.

Группировка «Восток» поразила 58-й мотопехотной бригаду ВСУ и другим соединения в районе Раздольного. Потери украинской стороны достигли 125 военнослужащих и нескольких единиц техники.

В зоне действия группировка «Днепр» ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и нескольких видов артиллерии в районе Малая Токмачка и Юрковка.

Ранее Министерство обороны сообщало, что ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами за неделю.

В субботу утром ведомство указывало, что украинские формирования потеряли до 720 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Южная».