В Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

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    Приход Трампа вынуждает Зеленского готовить новое наступление
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Путин объявил о готовности к переговорам без «хотелок» Украины
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    Госдеп пообещал Зеленскому поддержку на переговорах с Россией
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

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    8 ноября 2024, 08:45 • Новости дня

    В Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В Запорожской области в результате ночных взрывов повреждены инфраструктурные объекты, сообщил глава региональной государственной администрации Иван Федоров.

    Он сообщил о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По словам Федорова, в ночь на пятницу в регионе прозвучало не менее 384 взрывов.

    Федоров уточнил, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры, однако не предоставил конкретную информацию о том, какие именно объекты были повреждены.

    Ранее ВС России поразили военный аэродром, а также места хранения и запуска беспилотников ВСУ. Тем временем Google удалил снимки с военной инфраструктурой Украины из Google Maps после обращения местных властей.


    7 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    Зеленский назвал украинскими замороженные российские активы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг.

    «Откровенно говоря, это украинские деньги», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

    В конце октября лидеры стран G7 и главы минфинов договорились о выделении киевскому режиму кредитов на 50 млрд долларов, они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства планируют передавать в виде двусторонних кредитов, которые вступят в силу до 30 июня 2025 года. Кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года.

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    7 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29

    Вице-премьер Польши заявил о невозможности передачи МиГ-29 Украине

    Польша объяснила отказ передавать Украине истребители МиГ-29
    @ Adam Warzawa/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна, об этом он заявил Radio Zet.

    Он подчеркнул, что эти самолеты патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков. «Я не могу сказать, что согласен на передачу самолетов. Я с этим не согласен», – отметил министр, сообщило издание «Страна».

    Косиняк-Камыш также прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского относительно помощи. Он отметил, что Зеленскому было бы легче, если бы в конфликте участвовали другие страны, но Польша не является стороной конфликта.

    «Польша оказывает наибольшую гуманитарную и военную помощь. Мне грустно, что об этом часто забывают», – добавил вице-премьер.

    Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет перехватывать ракеты над Украиной без единогласного решения НАТО, поскольку это требует согласия всего альянса.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что возможности Варшавы ограничены, подчеркнув, что Польша уже передала Украине значительное количество военной техники, включая танки и самолеты.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    7 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Трейдеры Европы опасаются нехватки газа зимой

    Европейские трейдеры выразили опасения из-за возможности недостатка газа зимой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский газовый рынок обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Главной причиной беспокойства является переход с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, что делает рынок более уязвимым к нестабильности, сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение трейдеров и экспертов.

    Один из трейдеров отметил: «На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо».

    Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в 2024 году, что добавляет неопределенности. Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что в случае холодной зимы и потери российских поставок цены на газ возрастут. Она выразила сомнения в наличии значительных альтернативных поставок через другие трубопроводы и подчеркнула необходимость замены их сжиженным природным газом.

    По оценкам FT, рост поставок СПГ останется ограниченным из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей. Аналитики Kpler прогнозируют, что этой зимой в Европу будет поставлено 2,5 млн тонн СПГ, что составляет всего четверть от прошлых зимних поставок. В то же время, данные ТАСС показывают увеличение экспорта российского трубопроводного газа в Европу на 15% за январь-октябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, а киевский режим отказался продлевать договор о прокачке газа.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, указывая на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Ожидания Европы не оправдались, так как цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона, а в худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    7 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Ганчев: Российские войска находятся в нескольких километрах от Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Российские силы продвигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ, пояснил Ганчев, передает РИА «Новости».

    «Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», – уточнил он.

    Ранее СМИ сообщали, что российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска. Также сообщалось, что количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

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    7 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки установили контроль над поселком Кременная Балка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» также провела успешное наступление, поразила формирования 68-й егерской бригады ВСУ и нескольким другим подразделениям противника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боевых действий вооруженные формирования противника потеряли 455 человек. Сообщается об уничтожении шведского БТР Viking, американской боевой бронированной машины HMMWV, а также нескольких гаубиц и противотанковых пушек.

    На Харьковском направлении в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и несколько единиц техники. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразила контратаки. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 430 человек.

    Подразделения «Южной» и «Восточной» группировок успешно отразили атаки и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ.

    Ранее источник в силовых ведомствах сообщал, что ВС России установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР.

    В прошлые сутки российские подразделения освободили Антоновку и Максимовку в ДНР. До этого российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в республике.

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    7 ноября 2024, 09:29 • Новости дня
    NBC: Победа Трампа на выборах в США может ударить по Украине

    NBC: Киев опасается потери американской помощи из-за победы Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина может оказаться в сложной ситуации в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку Киев опасается потери критически важной помощи от американской стороны.

    Как передает NBC, Украина может стать страной, которая «потеряет больше всех» в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Европейские страны, по данным телекомпании, выражают значительное беспокойство в связи с этой перспективой, особенно в отношении будущего НАТО, передает ТАСС.

    Украина опасается, что при новом президенте США может существенно сократиться поддержка, что может вынудить Киев сесть за стол переговоров, чтобы найти новое решение своих проблем.

    Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом как «чудесный», а бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, по его мнению, нельзя переступать Зеленскому и Трампу.

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    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше«, – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании утверждал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    7 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Эксперт рассказал о мощи сброшенной на ВСУ бомбы ФАБ-3000

    Эксперт Дандыкин назвал ФАБ-3000 мощнейшей корректируемой бомбой для поражения ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская бомба ФАБ-3000, сброшенная на ВСУ, способна уничтожать укрепленные пункты и боевую технику противника, что делает ее особо эффективной для сокращения потерь и расчистки пути, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Как сообщает «Лента.ру», военный эксперт рассказал о применении российской бомбы ФАБ-3000 против ВСУ в Курской области. Эта бомба весом три тонны является самой мощной корректируемой бомбой в арсенале российских вооруженных сил.

    По словам Дандыкина, она предназначена для уничтожения укрепленных пунктов противника, включая боевую технику, что делает ее незаменимой при невозможности применения артиллерии или ракет.

    Дандыкин подчеркнул, что ФАБ-3000 обеспечивает точное поражение целей с большого расстояния, летя десятки километров до падения на врага. Это делает ее особенно эффективной для расчистки пути наступающим российским силам, снижая потери личного состава и выводя из строя оборонительные структуры противника.

    Эксперт отметил ключевое преимущество применения ФАБ-3000 в сложных боевых условиях, где требуется минимизация риска для наступающих и обеспечение беспрепятственного продвижения авиации и наземных войск. Таким образом, ФАБ-3000 играет важную роль в стратегических операциях по сдерживанию и нейтрализации ВСУ.

    Напомним, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в Курахово, использовав для этого авиабомбу ФАБ-3000, что привело к уничтожению около 50 операторов.

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    7 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Под Черкассами решили снести памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам

    В Каменке под Черкассами снесут памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Каменка на Украине готовятся к демонтажу памятников Пушкину, Чайковскому и декабристам после их исключения из реестра культурного наследия.

    В городе Каменка на Украине начаты работы по сносу памятников Петру Чайковскому, Александру Пушкину, декабристам и стелы декабристов, передает РИА «Новости». Памятники находятся на территории литературно-мемориального музея, расположенного в бывшей усадьбе Давыдовых под Черкассами. Здесь с 1937 года функционирует музей, посвященный Пушкину и Чайковскому.

    В начале XIX века Каменка была местом встречи членов Южного общества декабристов, а великий русский поэт Александр Пушкин останавливался здесь в те же годы. Петр Чайковский посещал Каменку с 1863 года и работал над своими знаменитыми произведениями, включая «Евгения Онегина» и «Лебединое озеро». Однако теперь памятники этим выдающимся деятелям культуры будут демонтированы.

    Снос памятников стал возможным после исключения их из реестра культурного наследия, что ранее делало демонтаж невозможным. По словам директора музея Александра Мушты, для демонтажа необходимо подготовить как финансовые средства, так и документы. Министерство культуры Украины уже начало процесс подготовки к демонтажу.

    Кроме того, в Полтаве на месте снесенного в прошлом году бюста Пушкина установили инсталляцию «Ракета». Ее автором является дизайнер Роксолана Дудка, которая пояснила, что ее проект представляет собой «сложную аллюзию» и рассчитан на создание «когнитивного диссонанса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве снесли памятник Пушкину, в Харькове демонтировали барельеф, посвященный этому поэту, а в Ровно по ошибке снесли стелу с изображением двух украинок.

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    7 ноября 2024, 14:10 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за последние 24 часа потеряла на Курском направлении свыше 150 военнослужащих, танк и другую технику, сообщило Минобороны.

    ВСУ на этом направлении также потеряли артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила ряд механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино и других населенных пунктов.

    Группировка отразила четыре контратаки противника и сорвали атаку ВСУ в направлении Новой Сорочины.

    Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники механизированных, десантно-штурмовых и других бригад ВСУ у нескольких поселков, в том числе у Викторовки, Гончаровки и Гуево.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.

    Напомним, потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных.

    Военнослужащие Росгвардии использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии.

    Также сообщалось, что на юге Часова Яра в ДНР спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк, боекомплект машины сдетонировал, погибло 15 военнослужащих ВСУ.

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    7 ноября 2024, 23:42 • Новости дня
    Путин признал границы Украины при условии ее нейтралитета

    Путин заявил о признании украинских границ при нейтральном статусе страны

    Tекст: Максим Попов

    Россия признавала границы Украины на условиях нейтралитета Киева, но ситуация изменилась после изменения украинского законодательства о вступлении в НАТО, заявил президент Владимир Путин во время работы дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы всегда признавали границы Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза, но обращаю ваше внимание на то, что в декларации „О независимости Украины“, и Россия это поддержала, значится, что Украина является нейтральным государством. На этой базе мы признавали и границы, но позднее, как известно, украинское руководство внесло изменение в основной закон и объявило о своем желании вступить в Организацию Североатлантического договора, а мы так не договаривались», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Президент отметил, что изменение в украинской Конституции, касающееся стремления вступить в НАТО, стало одним из факторов, которые повлияли на отношения между Россией и Украиной.

    Напомним, до этого Путин призвал думать о гражданах России в миграционной политике.

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    8 ноября 2024, 00:04 • Новости дня
    Путин раскрыл политические мотивы нападения ВСУ на Курскую область

    Путин заявил о политических мотивах нападения ВСУ на Курскую область России

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин выразил уверенность в том, что решение ВСУ о нападении на Курскую область России было продиктовано политическими, а не военными соображениями.

    «Решение вторгнуться в Курскую область продиктовано не военными соображениями, если по-честному сказать, а соображениями политического характера», – приводит ТАСС слова российского лидера в ходе работы дискуссионного клуба «Валдай».

    До этого Путин заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также, по его словам, Россия признавала границы Украины на условиях нейтралитета Киева, но ситуация изменилась после изменения украинского законодательства о вступлении в НАТО.

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    8 ноября 2024, 05:50 • Новости дня
    Венгрия отказала Украине в поддержке вступления в НАТО

    Венгрия не включила поддержку вступления Украины в НАТО в договор о безопасности

    Венгрия отказала Украине в поддержке вступления в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Максим Попов

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодня нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан», – приводит «Газета.ru» слова Зеленского.

    При этом украинский президент подчеркнул, что Киев, в свою очередь, поддерживает членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО.

    Зеленский отметил, что Украина готова к разрешению споров с Венгрией, но считает «неправильным» наличие у Будапешта «вопросов по любому украинскому вопросу». По его мнению, важно сохранять поддержку и сотрудничество между странами в условиях текущего политического климата в Европе, сказал он.

    Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Орбан объявил о скорых переменах в мире после победы Трампа на выборах в США.

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    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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