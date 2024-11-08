Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.0 комментариев
В Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры
В Запорожской области в результате ночных взрывов повреждены инфраструктурные объекты, сообщил глава региональной государственной администрации Иван Федоров.
Он сообщил о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожской области, передает РИА «Новости».
По словам Федорова, в ночь на пятницу в регионе прозвучало не менее 384 взрывов.
Федоров уточнил, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры, однако не предоставил конкретную информацию о том, какие именно объекты были повреждены.
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