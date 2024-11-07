Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
ВС России поразили военный аэродром, места хранения и запуска беспилотников ВСУ
Российские военные в последние сутки поразили украинский военный аэродром, а также места хранения и запуска украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ, места хранения и подготовки к запуску дронов, склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и ГСМ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средствами противовоздушной обороны России за этот период были сбиты 55 беспилотных аппаратов самолетного типа.
С начала СВО уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета и 35 тыс. 353 беспилотных летательных аппарата, 585 ЗРК, 19 тыс. 71 танк и другие боевые бронированные машины, а также 1 тыс. 484 машины РСЗО и 17 тыс. 418 орудий полевой артиллерии и минометов.
В прошлые сутки средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29. Вертолет Ми-28нм уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.
Спецназ Росгвардии с помощью дрона-камикадзе нейтрализовал группу пехоты ВСУ, возвращавшуюся с задания.