При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.9 комментариев
Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
Бойцы Росгвардии с помощью дрона ликвидировали группу ВСУ в Курской области
В Курской области бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали группу пехоты ВСУ, возвращавшуюся с задания, используя дрон-камикадзе.
Бойцы спецназа Росгвардии провели успешную операцию по уничтожению группы пехоты ВСУ в Курской области, передает ТАСС. Военнослужащие ВСУ возвращались с задания. В пресс-службе ведомства сообщили, что артиллерийский удар был нанесен по пункту временной дислокации противника, а для уничтожения группы пехоты был использован дрон-камикадзе.
Операция проходила в условиях повышенной боевой готовности, что позволило российским спецназовцам провести атаку с минимальными потерями. Применение дрона-камикадзе стало ключевым элементом успешного выполнения задачи. Специалисты заявляют, что такие беспилотные аппараты способствуют повышению эффективности боевых действий и снижают риск для жизни военнослужащих.
Использование беспилотных технологий становится все более актуальным в современных военных конфликтах.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Курской области использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии. Кроме того спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.