Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.22 комментария
Венгрия отказала Украине в поддержке вступления в НАТО
Венгрия не включила поддержку вступления Украины в НАТО в договор о безопасности
Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодня нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан», – приводит «Газета.ru» слова Зеленского.
При этом украинский президент подчеркнул, что Киев, в свою очередь, поддерживает членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО.
Зеленский отметил, что Украина готова к разрешению споров с Венгрией, но считает «неправильным» наличие у Будапешта «вопросов по любому украинскому вопросу». По его мнению, важно сохранять поддержку и сотрудничество между странами в условиях текущего политического климата в Европе, сказал он.
Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Орбан объявил о скорых переменах в мире после победы Трампа на выборах в США.