Венгрия отказала Украине в поддержке вступления в НАТО

Венгрия не включила поддержку вступления Украины в НАТО в договор о безопасности

Tекст: Максим Попов

«Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодня нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан», – приводит «Газета.ru» слова Зеленского.

При этом украинский президент подчеркнул, что Киев, в свою очередь, поддерживает членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО.

Зеленский отметил, что Украина готова к разрешению споров с Венгрией, но считает «неправильным» наличие у Будапешта «вопросов по любому украинскому вопросу». По его мнению, важно сохранять поддержку и сотрудничество между странами в условиях текущего политического климата в Европе, сказал он.

Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Орбан объявил о скорых переменах в мире после победы Трампа на выборах в США.