Орбан объявил о скорых переменах в мире после выборов в США

Орбан отметил ускорение изменений в мире после победы Трампа на выборах в США

Tекст: Максим Попов

Как отметил Орбан, победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к более быстрому изменению мира, чем предполагалось ранее, передает ТАСС.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что ситуация в мире остается сложной и опасной для стабильности в Европе. «Сохраняются угрозы безопасности, мировая экономика переживает такую степень деления на блоки и фрагментации, какой не было со времен холодной войны», – заметил он.

Орбан добавил, что совместные усилия стран могут помочь лучше противостоять этим опасностям, чем действия поодиночке. Он выразил уверенность в том, что нельзя терять ни минуты, так как история движется в ускоренном темпе. По его словам, американские выборы закрыли одну из глав в современной истории и стали катализатором для ускоренных изменений.

До этого Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее».