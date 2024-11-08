  • Новость часаПутин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    8 ноября 2024, 01:30 • Новости дня

    Орбан объявил о скорых переменах в мире после выборов в США

    Орбан отметил ускорение изменений в мире после победы Трампа на выборах в США

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться гораздо быстрее, чем ожидалось.

    Как отметил Орбан, победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к более быстрому изменению мира, чем предполагалось ранее, передает ТАСС.

    Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что ситуация в мире остается сложной и опасной для стабильности в Европе. «Сохраняются угрозы безопасности, мировая экономика переживает такую степень деления на блоки и фрагментации, какой не было со времен холодной войны», – заметил он.

    Орбан добавил, что совместные усилия стран могут помочь лучше противостоять этим опасностям, чем действия поодиночке. Он выразил уверенность в том, что нельзя терять ни минуты, так как история движется в ускоренном темпе. По его словам, американские выборы закрыли одну из глав в современной истории и стали катализатором для ускоренных изменений.

    До этого Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее».

    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев


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    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

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    7 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»

    Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее»

    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о масштабных планах на будущее после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который, по предварительным данным, стал президентом США, пишет «Коммерсант».

    Орбан сообщил о разговоре с Трампом в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России).

    «Мар-а-Лаго на связи. У нас грандиозные планы на будущее!» – написал премьер Венгрии.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее Орбан заявил, что победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине.

    Напомним, республиканец Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    После победы на выборах Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

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    7 ноября 2024, 16:55 • Новости дня
    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    Сервис Google Trends показал, что многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов

    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие американцы не были в курсе, что Джо Байден снялся с президентских выборов еще летом, как выяснилось из анализа данных Google Trends.

    По информации, которую опубликовал журнал Fortune, выяснилось, что значительная часть американцев не знала о том, что Джо Байден снялся с президентских выборов. Исследование проводилось на основании данных Google Trends, где запрос «Снялся ли Джо Байден» зафиксировал пик популярности на текущей неделе и в день выборов, передает RT в Telegram-канале.

    Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на объявление Байдена о выходе из президентской гонки, сделанное еще летом, многие американцы оставались в неведении. Это неосведомленность привела к значительному интересу в поисковых системах в дни, близкие к выборам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Соперница Трампа от демократов Камала Харрис позвонила ему и поздравила с победой.

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    7 ноября 2024, 09:37 • Новости дня
    Axios: Демократы начали «выцарапывать друг другу глаза» из-за провала Харрис

    Axios: Члены Демпартии США начали искать виновных в провале Харрис на выборах президента

    Tекст: Вера Басилая

    Члены Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза», обвинять руководство и консультантов партии в провале вице-президента Камалы Харрис на выборах, сообщил портал Axios.

    Издание пишет, что внутри Демократической партии США после неудачи Камалы Харрис на президентских выборах возникла напряженная ситуация, передает ТАСС.

    Конгрессмен из Иллинойса Бред Шнайдер выразил разочарование результатами выборов, отметив, что это «не то, на что он надеялся».

    Некоторые демократы считают, что ответственность за неудачу лежит не на идеологической платформе партии, а на ее руководстве. Вместе с тем было высказано мнение, что даже Джо Байден не смог бы добиться лучших результатов.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Сенатор из Вермонта Берни Сандерс указал на высокооплачиваемых консультантов, которые, по его мнению, не извлекли уроков из кампании.

    Конгрессмен Томас Суоцци из Нью-Йорка подчеркнул важность анализа голосования за Дональда Трампа, призывая Демократическую партию к самокритике и к внимательному отношению к избирателям. Суоцци заявил, что партия должна спросить себя, что именно Трамп сделал правильно, а партия сделала неправильно, чтобы избежать повторения ошибок в будущем.

    Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США.

    СМИ сообщали, что его избрание стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис.

    В то же время Камала Харрис, выступая перед сторонниками после поражения, заявила о необходимости признать результаты голосования.

    Президент США Джо Байден заявил, что Камала Харрис продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью.

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    7 ноября 2024, 10:46 • Новости дня
    The Guardian: Победа Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы

    The Guardian: Победа Трампа грозит Европе торговыми спорами и усилением Путина

    The Guardian: Победа Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы
    @ REUTERS

    Победа Дональда Трампа на выборах в США создала угрозу торговой войны для Европы, а также усилила позиции Владимира Путина, что требует объединения усилий Евросоюза и Британии, пишет в The Guardian британский аналитик Пол Тейлор.

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США предвещает серьезные проблемы для Европы. Основные риски включают подрыв НАТО, торговую войну с США и давление на ЕС в рамках американо-китайского торгового конфликта. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может попытаться заключить сделку с Россией, ущемляющую интересы Украины, пишет Тейлор в The Guardian.

    На фоне политической нестабильности в Германии и Франции, а также роста популизма европейские страны сталкиваются с задачей укрепления единства в условиях возможного давления из США. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна больше полагаться на собственные силы в области обороны и укреплять свою роль в НАТО.

    Европейская комиссия уже подготовила план на случай возвращения Трампа и возможного введения тарифов на европейские товары. Однако сохраняется озабоченность тем, что страны ЕС будут стремиться заключить индивидуальные соглашения с США, как это было в прошлом.

    Победа Трампа может также усилить позиции националистических лидеров в Европе и создать разногласия по вопросам миграции и гендерной политики. Это создает угрозу для либеральных ценностей ЕС и может привести к конфликтам с европейским законодательством, полагает аналитик The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, видя в Германии экономического конкурента и стремясь налаживать связи с другими странами ЕС, что вызвало шок у властей ФРГ, сообщил политолог Александр Рар.

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    7 ноября 2024, 06:57 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США

    Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму

    Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китайский лидер Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу после его победы на президентских выборах в США, сообщило «Синьхуа».

    Си Цзиньпин подчеркнул, что стабильные и здоровые отношения между Китаем и США отвечают интересам обеих стран и ожиданиям мирового сообщества, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

    «Мы надеемся, что обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, будут укреплять диалог и коммуникацию», – заявил китайский лидер.

    Он также выразил надежду на «диалог и коммуникацию» с США. Си Цзиньпин рассчитывает, что стороны будут «должным образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество».

    Китайский лидер считает, что сторонам нужно найти правильный путь взаимодействия в новую эпоху, который принесет пользу как обеим странам, так и всему миру. По его словам, история показала, что обе страны выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN со ссылкой на источники заявлял о телефонном звонке Си Цзиньпина Трампу. Китайское посольство в Вашингтоне отказалось комментировать эту информацию.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Коментарии (2)
    7 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Многие были бы готовы финансово поддержать полет украинского лидера Владимира Зеленского на Марс, если бы тот договорился с владельцем SpaceX Илоном Маском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как отметила в Telegram Захарова, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США «Зеленский вспомнил», что обсуждал с ним свой «план». «А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», – заявила она.

    Напомним, с поздравлениями к Трампу обратились как сам Зеленский, так и глава его офиса Андрей Ермак. Эксперты указывают, что победа Трампа стала тревожным событием для Украины, Трамп может значительно сократить помощь Киеву. Маск в ходе выборов активно поддерживал Трампа.


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    7 ноября 2024, 02:41 • Новости дня
    Байден прокомментировал поражение Харрис на выборах президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис проиграла выборы, вступив в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден в своем первом заявлении после поражения Харрис на выборах заявил, что ей пришлось действовать «при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь». Байден добавил, что Харрис «продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью».

    Глава аппарата администрации Байдена Джефф Зиентс обсудил с командой избранного американского лидера Дональда Трампа предстоящую передачу власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    В штабе республиканца сказали, что Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом для встречи с Байденом по вопросу передачи власти и намерен прибыть туда в скором будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп победил в президентской гонке в США. Байден поздравил его с победой на выборах и подчеркнул важность работы для объединения страны.

    Напомним, Харрис стала кандидатом в президенты США от демократов после того, как Байден вышел из президентской гонки.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 11:24 • Новости дня
    The Washington Post: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    The Washington Post: Триумф Трампа поставил под угрозу потрепанную демократию США
    @ AP/TASS

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызывает серьезные опасения среди экспертов по поводу дальнейшего упадка демократии, особенно учитывая его неоднократные обвинения в нарушении закона и подготовку к радикальным реформам, пишет The Washington Post.

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом свидетельствует о значительном ослаблении уже потрепанной демократии в США, пишет The Washington Post. Несмотря на его неоднократные обвинения и суды, включая решения о сексуальных домогательствах и мошенничестве, его возвращение вызывает опасения у экспертов. Они считают, что избиратели видят в нем спасителя демократии, что лишь ускоряет процесс ее разрушения.

    Трамп в своей кампании обещал кардинальные изменения, такие как массовая депортация мигрантов и сокращение климатических регуляций. Однако экспертов больше беспокоит его продолжающееся отрицание поражения на выборах 2020 года и роль в событиях 6 января 2021 года. Эти действия, считают историки и специалисты по демократии, показывают, что Трамп изменил Республиканскую партию по своему образу и подобию и готовится к началу второго срока с широкой юридической неприкосновенностью.

    Согласно исследованиям, победа Трампа способствует формированию коалиции недовольных, стремящихся «избавиться от продажных политиков». Среди сторонников Трампа, по мнению экспертов, распространено мнение, что он не угрожает демократии, а его оппоненты-демократы являются настоящей угрозой. Историки считают, что демократическая эрозия в США не ограничивается лишь лидерством Трампа: политизация управления выборами и лишение избирателей права голоса также наносят ущерб.

    При этом эксперты утверждают, что нынешняя ситуация в США не уникальна, а является частью общей тенденции к росту автократии по всему миру. Аналитики The Washington Post сравнивают победу Трампа с успехом Виктора Орбана в Венгрии, который также вернулся во власть после временного ухода и систематически разрушал демократические институты. Исследователи предупреждают, что американская демократия может столкнуться с величайшим вызовом со времен Гражданской войны, и раса и расизм вновь станут центральными вопросами, способными привести к концу этого политического строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза», обвиняя руководство и консультантов партии в провале вице-президента Камалы Харрис на выборах. Правящей партии США осталось править два месяца, так как демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, что обеспечило победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем его собственные усилия. Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, считая Германию экономическим конкурентом и намереваясь налаживать связи с другими странами ЕС, из-за чего власти ФРГ пребывают в шоке.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    New York Times: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С возвращением избранного в США президента Дональда Трампа в Белый дом Пекин ожидает усиления конкуренции с США, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Основная причина опасений Пекина заключается в непредсказуемой политике Трампа и его обещаниях ввести всеобъемлющие пошлины на китайский экспорт, пишет The New York Times.

    По данным издания, в отношении Китая Трамп обещал ввести всеобъемлющие тарифы на китайский экспорт и угрожает пошлинами до 200%, если Китай решит вторгнуться на Тайвань.

    В то же время Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его «гениальным парнем», который управляет 1,4 млрд человек с «железной хваткой».

    Как отметил эксперт Райан Хасс из Института Брукингса, Си Цзиньпин считает Америку враждебной к Китаю, и хотя открыт к более дружеским отношениям на уровне лидеров, не ожидает, что это изменит конкурентную природу отношений с США.

    Напомним, до выборов Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток». Также он подчеркнул, что в случае победы на выборах разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

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    7 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    CNN сообщил о звонке Си Цзиньпина Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах президента США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах, передает ТАСС.

    Указывается, что звонок китайского лидера состоялся на фоне усилий ряда мировых лидеров наладить контакты с Трампом, используя как официальные, так и неформальные каналы, передает РИА «Новости».

    Китайское посольство в Вашингтоне отказалось комментировать эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп говорил, что если победит на выборах, то разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

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