Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.21 комментарий
Орбан объявил о скорых переменах в мире после выборов в США
Орбан отметил ускорение изменений в мире после победы Трампа на выборах в США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться гораздо быстрее, чем ожидалось.
Как отметил Орбан, победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к более быстрому изменению мира, чем предполагалось ранее, передает ТАСС.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что ситуация в мире остается сложной и опасной для стабильности в Европе. «Сохраняются угрозы безопасности, мировая экономика переживает такую степень деления на блоки и фрагментации, какой не было со времен холодной войны», – заметил он.
Орбан добавил, что совместные усилия стран могут помочь лучше противостоять этим опасностям, чем действия поодиночке. Он выразил уверенность в том, что нельзя терять ни минуты, так как история движется в ускоренном темпе. По его словам, американские выборы закрыли одну из глав в современной истории и стали катализатором для ускоренных изменений.
До этого Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее».