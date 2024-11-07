При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.8 комментариев
Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
Многие были бы готовы финансово поддержать полет украинского лидера Владимира Зеленского на Марс, если бы тот договорился с владельцем SpaceX Илоном Маском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как отметила в Telegram Захарова, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США «Зеленский вспомнил», что обсуждал с ним свой «план». «А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», – заявила она.
Напомним, с поздравлениями к Трампу обратились как сам Зеленский, так и глава его офиса Андрей Ермак. Эксперты указывают, что победа Трампа стала тревожным событием для Украины, Трамп может значительно сократить помощь Киеву. Маск в ходе выборов активно поддерживал Трампа.