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    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним до выборов мировыми лидерами
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    7 ноября 2024, 04:54 • Новости дня

    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс

    Tекст: Антон Антонов

    Многие были бы готовы финансово поддержать полет украинского лидера Владимира Зеленского на Марс, если бы тот договорился с владельцем SpaceX Илоном Маском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как отметила в Telegram Захарова, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США «Зеленский вспомнил», что обсуждал с ним свой «план». «А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», – заявила она.

    Напомним, с поздравлениями к Трампу обратились как сам Зеленский, так и глава его офиса Андрей Ермак. Эксперты указывают, что победа Трампа стала тревожным событием для Украины, Трамп может значительно сократить помощь Киеву. Маск в ходе выборов активно поддерживал Трампа.


    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

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    6 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа

    Макрон предложил ЕС выработать стратегию взаимодействия с США после победы Трампа

    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Дональда Трампа на выборах в США, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой, заявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

    Макрон отметил, что ЕС необходима скоординированная стратегия в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы не допустить политики «каждый сам за себя», сообщает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Ранее Макрон направил поздравления Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Трампа с победой на выборах, подчеркнув важность совместной работы над «сильной трансатлантической повесткой». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передал поздравления Трампу с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

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    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, утверждают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

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    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

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    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

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    6 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    Балицкий: ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Зафиксировано не менее пяти взрывов, ВСУ атакуют инфраструктуру города и береговую линию, где находится ЗАЭС, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

    Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в помещениях до завершения атаки. Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны.

    Ранее в среду украинские войска обстреляли Энергодар, зафиксировано три удара. Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

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    6 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США

    МИД: Победа Трампа на выборах отразила недовольство курсом Байдена и демократов

    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом на фоне победы на президентских выборах в США отражает недовольство американцев результатами правления администрации Джо Байдена и предложенной предвыборной программой демократической партии, говорится в сообщении МИД России.

    Как сообщает сайт МИД России, Трамп, опираясь на опыт своего первого президентства, сосредоточился на вопросах экономики и нелегальной миграции, что оказалось более близким избирателям, чем глобалистский курс демократов. Административные ресурсы и поддержка либеральных СМИ не помогли предотвратить поражение демократов.

    США остаются расколотыми, так как электорат разделен почти поровну между демократическими и республиканскими штатами. Возвращение Трампа может усилить внутреннюю напряженность и противоборство сторонников различных ценностей.

    МИД подчеркивает неизменность антироссийской политики США, вне зависимости от партийной принадлежности власти. В Москве готовы к работе с новой Администрацией, отстаивая национальные интересы и цели специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Трамп преодолел необходимый порог в 277 голосов выборщиков, обеспечив победу на выборах президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что победа Трампа значит для остального мира.

    Коментарии (3)
    6 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Трамп исполнил «победный танец» под хит YMCA

    Трамп завершил выступление в Мар-а-Лаго танцем под песню YMCA

    Трамп исполнил «победный танец» под хит YMCA
    @ Lynne Sladky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп завершил свое выступление в Мар-а-Лаго во Флориде танцем под известный хит YMCA.

    Трамп исполнил свой «фирменный» танец под легендарный хит группы Village People – YMCA по окончании выступления в поместье Мар-а-Лаго, передает ТАСС.

    Выступление Трампа сопровождалось бурной поддержкой его сторонников. Танцевальные движения под известную песню стали своего рода «победным танцем», который политик исполняет уже не в первый раз.

    Трамп неоднократно танцевал под YMCA на своих митингах, что стало одним из узнаваемых элементов его встреч с избирателями.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Песня YMCA  является неофициальным гимном ЛГБТ (запрещена в России).

    Ранее Трамп объявил о своей победе на президентских выборах во время выступления перед сторонниками во Флориде, отметив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Также Дональд Трамп пообещал «прекратить все войны».

    Коментарии (8)
    6 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Financial Times: Американцы вернули Трампа в Белый дом без всяких «но» и «если»

    Tекст: Вера Басилая

    Американские избиратели выбрали Дональда Трампа президентом без оговорок, что стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Эдвард Люс.

    Люс заявил, что американские граждане, голосуя за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, знали на что идут и выбрали его без всяких «но» и «если».

    Обозреватель отметил, что Трамп стал новым законным президентом Соединенных Штатов, несмотря на многочисленные расследования против него, передает ТАСС.

    По словам журналиста, республиканец привлек внимание многих американцев своей политикой, включая массовые депортации нелегальных мигрантов и сворачивание глобализации. В то же время он отметил, что главным недостатком Камалы Харрис, кандидата от демократов, стало отсутствие убедительного экономического курса. Люс указал, что Харрис часто избегала обсуждений экономики, поскольку выглядела в этом вопросе посредственно.

    Автор статьи добавил, что в этот раз оппонентам Трампа будет сложнее обвинять иностранных игроков во вмешательстве. Люс подчеркнул, что именно американцы привели Трампа на пост президента без видимой помощи извне.

    Журналист также отметил, что если республиканцы возьмут под контроль Капитолийский холм, исполнительная власть Трампа будет практически неограниченной. Это, по мнению Люса, даст Трампу мандат на значительные изменения в стране, что станет экзистенциальной угрозой для демократов и может изменить отношения США с союзниками.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    29 комментариев

    Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах во время выступления перед сторонниками во Флориде, отметив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны,

    В свою очередь команда Трампа заявила, что не ожидала получить 277 голосов выборщиков.

    Эксперты объяснили победу Дональда Трампа на выборах президента США.

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    6 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, поскольку выборы состоялись в стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ему неизвестно о планах российского лидера направить поздравления Трампу. Эта позиция остается неизменной, несмотря на заявления Трампа о его победе и получение поздравлений от других зарубежных лидеров, передает ТАСС.

    Песков объяснил сложившуюся ситуацию тем, что выборы прошли в стране, которую Россия считает недружественной и которая участвует в конфликте вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако Путин открыт к диалогу с США.

    Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа. Песков, комментируя слова Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам.

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    6 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Генштаб ВСУ признал проблемы с комплектованием личного состава

    Генштаб ВСУ заявил о недостатке личного состава для противостояния ВС России

    Генштаб ВСУ признал проблемы с комплектованием личного состава
    @ Nina Liashonok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили о неспособности полноценно укомплектовать войска личным составом, что вынуждает их прибегать к переброске подразделений с менее активных участков фронта.

    Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что единственным способом противостоять российской армии остается переброска подразделений с менее напряженных направлений. Он подчеркнул необходимость создания новых бригад, несмотря на значительный недокомплект в существующих подразделениях, передает ТАСС.

    Лиховой отметил, что на определенных участках фронта силы ВС РФ могут превосходить украинские войска в пять раз. В связи с этим, когда возникает угроза потери позиций, осуществляется передислокация отдельных батальонов из других частей. Лиховой добавил, что в текущей ситуации нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом.

    Генштаб ВСУ рассматривает создание новых бригад как единственный действенный метод в данной ситуации. Лиховой акцентировал внимание на том, что закрытие фронта требует значительных усилий и ресурсов, что усложняется недостатком личного состава. Таким образом, перед украинскими вооруженными силами стоит задача поиска новых решений для укрепления своих позиций на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней, а также утвердил их продление до середины ноября.

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    6 ноября 2024, 13:56 • Новости дня
    CNN: Республиканцы заняли 200 мест в Палате представителей

    Tекст: Александра Юдина

    Республиканцы продолжают удерживать лидерские позиции на выборах в США, заняв 200 кресел в Палате представителей и 51 место в Сенате, сообщил канал CNN.

    По последним данным телеканала, Республиканская партия в США значительно укрепила свои позиции на выборах, передает РИА «Новости».

    Так, они смогли занять 200 мест в Палате представителей, что ставит их в лидирующую позицию перед демократами, которые получили 172 места. Для получения большинства в нижней палате Конгресса необходимо 218 мест.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    В Сенате республиканцы также сохраняют преимущество. Они уже обеспечили себе 51 место, что гарантирует им большинство в верхней палате американского Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду Республиканская партия США смогла получить 50 мест в Сенате.

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    6 ноября 2024, 14:32 • Новости дня
    Оскорбивший Трампа глава МИД Британии поздравил его с победой

    Оскорбивший Трампа Лэмми поздравил его с победой на выборах президента США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, ранее оскорбивший Дональда Трампа, поздравил его с победой на президентских выборах в США.

    Лэмми, ранее высказывавшийся критически о Дональде Трампе, поздравил его с победой на президентских выборах в США, передает ТАСС.

    Он заявил, что «у Великобритании нет большего друга, чем США». Лэмми также отметил, что особые отношения между двумя странами, существующие более 80 лет, очень ценны для обеих сторон и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Трампом и его вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    В 2018 году Лэмми, еще не будучи в составе теневого кабинета Лейбористской партии, в интервью журналу Time назвал Трампа «женоненавистником и социопатом, симпатизирующим неонацистам», а также заявил, что он является серьезной угрозой международному порядку.

    Впоследствии, заняв пост в кабинете после июльских выборов, Лэмми признал, что в то время было трудно найти политиков, которые бы не высказывались критически о Трампе.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду на укрепление особых отношений между двумя странами в сферах экономики, безопасности и технологий.

    Напомним, Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах во время выступления перед сторонниками во Флориде, отметив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Коментарии (5)
    6 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой

    Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах в США

    Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Дональду Трампу с победой на выборах и пожелал ему «метких политических решений».

    Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на пост и подчеркнул, что результаты голосования стали воплощением личного подвига политика, передает БелТА.

    «Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», – подчеркнул белорусский лидер.

    До этого Лукашенко заявлял, что благодаря конкурентке Трампа на выборах в США Камале Харрис термин «социализм» в Америке приобрел негативный окрас.

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    Ожидания Европы не оправдались: цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона. На это влияет целый ряд факторов. В худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако коллапс на газовом рынке Европы может дать шанс для запуска уцелевшей нитки «Северного потока – 2». Подробности

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    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду

    По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач. Подробности

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    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

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    Победу Трампа обеспечили хаос в Демпартии и темнокожие мужчины

    Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Республиканец уже выступил с победной речью, пообещав американцам «золотую эпоху», а всему миру – прекратить войны. Кандидат от демократов Камала Харрис даже не обратилась к своим избирателям. По мнению экспертов, дверь в Белый дом Трампу помогли открыть сразу несколько факторов. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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