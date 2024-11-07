При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.7 комментариев
Кандидат на пост еврокомиссара призвал готовиться к «российской агрессии»
Кандидат на пост еврокомиссара Кубилюс заявил о необходимости готовиться к конфликту с Россией
Андрюс Кубилюс, кандидат от Литвы на пост еврокомиссара по обороне и космосу, на слушаниях в Европарламенте назвал подготовку ЕС к возможному конфликту с Россией своей главной задачей.
Кубилюс подчеркнул, что оборона является одним из главных приоритетов будущего состава Еврокомиссии. «В моем письме о назначении говориться, что я должен подготовить ЕС к самым экстремальным непредвиденным обстоятельствам в военной сфере. Это означает подготовку к агрессии против государств-членов ЕС со стороны России», – приводит его слова РИА «Новости».
Выступая перед депутатами, он также заявил, что, по некоторым разведданным, Россия якобы может испытать решимость НАТО и ЕС к концу десятилетия. Однако Кубилюс не представил доказательства существующей угрозы.
Он также выразил мнение, что оборонные расходы ЕС должны рассматриваться как «инвестиции в мир», а должность предложил называть «еврокомиссаром по делам мира», передает ТАСС.
При этом Кубилюс сравнил оборону ЕС и борьбу с пандемией COVID-19, подчеркнув необходимость передачи всех военных заказов под контроль Еврокомиссии. По его словам, ЕС должен закупать оружие так же, как закупал вакцины от COVID-19.
Кроме того, Кубилюс заявил, что Евросоюз должен поставить на вооружение 1,5 тыс. новых танков, планы по использованию которых будет готовить НАТО. Он уточнил, что Евросоюз не собирается конкурировать с НАТО, а будет заниматься своими военными ресурсами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Литвы Кубилюс считает, что Западу следует сосредоточиться на смене власти в России на более лояльную к западным странам.