При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.4 комментария
ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов
Балицкий: ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов
Украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Зафиксировано не менее пяти взрывов, ВСУ атакуют инфраструктуру города и береговую линию, где находится ЗАЭС, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в помещениях до завершения атаки. Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны.
Ранее в среду украинские войска обстреляли Энергодар, зафиксировано три удара. Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.