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    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    6 ноября 2024, 14:52 • Новости дня

    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США

    МИД: Победа Трампа на выборах отразила недовольство курсом Байдена и демократов

    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом на фоне победы на президентских выборах в США отражает недовольство американцев результатами правления администрации Джо Байдена и предложенной предвыборной программой демократической партии, говорится в сообщении МИД России.

    Как сообщает сайт МИД России, Трамп, опираясь на опыт своего первого президентства, сосредоточился на вопросах экономики и нелегальной миграции, что оказалось более близким избирателям, чем глобалистский курс демократов. Административные ресурсы и поддержка либеральных СМИ не помогли предотвратить поражение демократов.

    США остаются расколотыми, так как электорат разделен почти поровну между демократическими и республиканскими штатами. Возвращение Трампа может усилить внутреннюю напряженность и противоборство сторонников различных ценностей.

    МИД подчеркивает неизменность антироссийской политики США, вне зависимости от партийной принадлежности власти. В Москве готовы к работе с новой Администрацией, отстаивая национальные интересы и цели специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    15 комментариев

    Трамп преодолел необходимый порог в 277 голосов выборщиков, обеспечив победу на выборах президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что победа Трампа значит для остального мира.

    6 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Американист Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Результаты Камалы Харрис на выборах в США обусловлены тремя факторами – расколом внутри демократов, отсутствием программы, которая мобилизовала бы избирателя, а также отказом губернаторов колеблющихся штатов применять админресурс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.

    «Дональд Трамп забрал все ключевые штаты», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. На этом фоне он обратил внимание на отказ кандидата от демократов выступать перед своими сторонниками. «Это плохой знак для Демпартии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, тот факт, что сообщения об итогах выборов по округам идут в прямом эфире, может свидетельствовать лишь одно: команды отрицать победу Трампа им не поступало. 

    Дробницкий выделил несколько причин проигрыша Камалы Харрис. Первая – раскол внутри демократов, который не позволил им выступить единой коалицией. «Под конец президенства Джо Байдена они разделились. Так, например, Барак Обама лишь формально агитировал за Харрис, а на деле все понимали, что он против ее кандидатуры», – напомнил спикер.

    Вторая причина – демократы не предложили избирателям ничего, что могло бы переманить их. «Харрис сама по себе плохой кандидат, так ей еще подобрали и плохую команду. Ставка была сделана на женщину, да еще не белую, которая выступает за все либеральные идеи против злых «фашистов». И это стало большой ошибкой», – отметил эксперт.

    Третья причина – разлад Демпартии с губернаторами колеблющихся штатов. «Судя по всему, замена Байдена на Харрис, проведенная без консультации с губернаторами, привела к тому, что те отказались «накидывать» голоса в ее пользу. Особенно обиделся, как мне кажется, Джошуа Шапиро из Пенсильвании, который хотел быть вице-президентом, а его, что называется, бортанули», – считает Дробницкий.

    «Все это в совокупности привело к тому, что админресурс демократами применен не был. А без этого на нынешней электоральной карте побить Трампа было невозможно. Отсюда и такой результат», – акцентировал он. По мнению собеседника, предварительные итоги также свидетельствуют о том, что выборы 2020-го были украдены. «Не бывает таких разворотов в условиях поляризации в Соединенных Штатах», – уточнил политолог.

    Отдельно американист коснулся выборов в Конгресс. Те сенаторы, которые поставили на Трампа, выступили успешнее, чем те, кто дистанцировался, заметил он. «Но посмотрим, что будет дальше. Возможно, Демократическая партия перегруппируется и попытается оспорить победу республиканца. Правда, пока среди демократов раздрай и траур», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 11.30 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    На этом фоне Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны. Трамп назвал себя 47-м президентом страны и выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получит не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    15 комментариев

    Коментарии (9)
    6 ноября 2024, 10:38 • Новости дня
    Трамп объявил о победе на выборах президента США

    Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США и пообещал «золотую эпоху»

    Трамп объявил о победе на выборах президента США
    @ Rick Bowmer/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    По его словам, достигнутый результат стал «политической победой, которую прежде не знала история США», передает РИА «Новости».

    Трамп назвал себя 47-м президентом страны и выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории.

    Он также сообщил, что на этих выборах планирует набрать более 315 голосов выборщиков, что обеспечит ему однозначную победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, получив поддержку 277 выборщиков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    15 комментариев

    Коментарии (21)
    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Fox News: Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США

    Трамп набрал 277 голосов выборщиков и победил на выборах президента США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, заручившись поддержкой 277 выборщиков, сообщил телеканал Fox News.

    Трамп победил на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Этот результат превышает необходимый для победы минимум в 270 голосов, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп победил в ключевых штатах США и стал лидером гонки, также сообщалось, что он планирует обратиться к своим сторонникам в Палм-Бич во Флориде.

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражала беспокойство из-за первых результатов выборов в США.

    Коментарии (19)
    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    15 комментариев

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

    Коментарии (10)
    6 ноября 2024, 10:20 • Новости дня
    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США

    Американист Дудаков оценил предварительные итоги выборов президента США

    Американист: В прямом эфире происходит коллапс Демпартии США
    @ Thomas Slusser/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис растеряла немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. В прямом эфире происходит коллапс коалиции Демпартии. Однако для них еще могут быть хорошие новости, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Согласно предварительным данным, следующим президентом США становится Дональд Трамп.

    «Дональда Трампа официально начали признавать победителем выборов. Согласно предварительным данным, он «забрал» Джорджию и Северную Каролину. Кроме того, у республиканца есть преимущество в других ключевых штатах: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Аризона», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он также указал на неутешительные для Камалы Харрис результаты. «Кандидат от демократов выступила не лучшим образом, растеряв немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. Мы наблюдаем коллапс коалиции Демпартии в прямом эфире», – подчеркнул собеседник.

    При этом политолог напомнил, что на предвыборную кампанию демократа было потрачено 1,9 млрд долларов. «Деньги далеко не всегда приводят кандидата к победе на выборах, особенно если тот является крайне неуспешным и неталантливым политиком, как Харрис», – уточнил спикер. Однако для Демпартии есть и хорошие новости.

    «Да, они проиграли президентскую гонку и борьбу за Сенат – в верхней палате американского Конгресса большинство получает Республиканская партия. При этом у демократов есть неплохие шансы взять большинство в Палате представителей и назначить своего спикера – Хакима Джеффриса», – уточнил он.

    «В таком случае Конгресс будет разделен, и в нижней палате демократы смогут создавать Трампу проблемы, мстить ему за то, что он вернулся в президентское кресло. И это явная ложка дегтя в бочке меда республиканцев», – заключил Дудаков.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 10.00 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получат не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    15 комментариев

    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    Коментарии (18)
    6 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    New York Times оценила вероятность победы Трампа на выборах в 75%
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на выборах с вероятностью 75%, пишет New York Times.

    По прогнозу New York Times, Трамп сможет заручиться голосами 295 выборщиков. Его соперница Камала Харрис, по оценке издания, получит 243 голоса, передает ТАСС.

    Ведущий политический аналитик New York Times Нэйт Кон заявил, что Трамп имеет значительное преимущество на выборах президента США, лидируя в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, передает РИА «Новости».

    По прогнозам телеканала Fox News, сейчас республиканец набирает голоса 211 выборщиков, Харрис – 117.

    Напомним, редколлегия New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Трампа на выборах. В статье говорилось, что Трамп не способен эффективно руководить страной и представляет угрозу для демократии. NYT также заявляла о возможном «когнитивном» угасании Трампа.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



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    32 комментария


    Коментарии (6)
    6 ноября 2024, 11:03 • Новости дня
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп назвал Илона Маска супергением и предложил ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США, если будет избран.

    Дональд Трамп назвал американского предпринимателя Илона Маска супергением, передает ТАСС.

    Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп отметил уникальность и особенность Маска, подчеркнув, что подобных людей, обладающих выдающимися способностями, в США немного.

    Трамп заявил, что он планирует предложить Илону Маску возглавить комиссию, которая займется аудитом и реформированием федерального правительства. Основной задачей комиссии станет устранение мошенничества и неэффективности.

    Илон Маск выразил готовность принять предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о победе на выборах президента США, команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой, подчеркнув важность этого события для всего мира.

    Коментарии (13)
    6 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Захарова объяснила победу Трампа на выборах в США

    Захарова: Побеждают живущие любовью к стране

    Захарова объяснила победу Трампа на выборах в США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Победа зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала победу Трампа в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что истинные победители – это те, кто «живут любовью к своей родине, а не ненавистью к другим странам».

    Ранее Захарова назвала избирательную систему США «архаикой из нерешенных проблем».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп стал победителем на президентских выборах в США, отметив, что «социализм» в Америке стал негативным термином.

    Напомним, по данным СМИ Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, получив поддержку 277 выборщиков.

    Команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов.

    Коментарии (4)
    6 ноября 2024, 08:16 • Новости дня
    Штаб Харрис обеспокоен первыми результатами выборов в США

    ABC: Штаб Харрис обеспокоен первыми результатами выборов в США

    Штаб Харрис обеспокоен первыми результатами выборов в США
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выражает беспокойство из-за первых результатов выборов в США, сообщает канал ABC.

    По данным канала, в начале вечера сторонники демократов были в приподнятом настроении, однако ситуация изменилась, когда они начали следить за эфиром канала CNN, передает ТАСС.

    Согласно информации Associated Press, в штате Нью-Мексико Харрис получает пять голосов выборщиков, набрав 51,7% голосов после обработки 77% бюллетеней, при том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп собрал 46,3% голосов, передает РИА «Новости».

    В штате Вирджиния Харрис лидирует с 51,1% голосов, в то время как Трамп получает 47,2% после подсчета 83% бюллетеней. Таким образом, Харрис увеличивает количество своих выборщиков, добавляя 13 голосов к общему числу.

    Отмечается, что Харрис имеет 205 голосов выборщиков, в то время как Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков. Для победы на выборах требуется минимум 270 голосов из общего количества в 538.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Трамп одержал победу в первом ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, получив 16 голосов выборщиков. Fox News сообщил о победе Трампа в 18 штатах на выборах в США.


    Коментарии (5)
    6 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Трамп пообещал «прекратить все войны»

    Трамп заявил о намерении работать над прекращением всех войн

    Трамп пообещал «прекратить все войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    По словам Трампа, он будет работать над прекращением войн, а не начинать их, передает ТАСС.

    Ранее Трамп объявил о победе на выборах президента США.

    Сообщалось, что Трамп одержал победу на президентских выборах, получив поддержку 277 выборщиков.


    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    15 комментариев

    Коментарии (11)
    6 ноября 2024, 07:37 • Новости дня
    Fox News: Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом, набрав 50 мест
    Fox News: Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом, набрав 50 мест
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Республиканская партия США получает 50 мест в сенате, что лишает Демократическую партию контроля над верхней палатой конгресса, сообщает Fox News.

    Республиканская партия США набрала 50 мест в сенате, что обеспечивает республиканцам половину мест в верхней палате американского конгресса и лишает Демократическую партию контроля над ней, так как демократы пока получают только 42 кресла по прогнозу, передает РИА «Новости».

    Известно, что республиканцы также лидируют на выборах в палату представителей США. Согласно прогнозу Fox News, они обеспечивают себе 159 кресел из 435 возможных, в то время как демократы получают 103 кресла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News сообщил о победе Дональда Трампа в 18 штатах на выборах в США.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 12:01 • Новости дня
    Зеленский поздравил Трампа с победой и попросил о встрече

    Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США и попросил о встрече

    Зеленский поздравил Трампа с победой и попросил о встрече
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, выразив надежду на личную встречу для обсуждения стратегического партнерства и поддержки Украины.

    Зеленский поздравил Трампа с его победой на президентских выборах в США и выразил надежду на личную встречу с ним, передает ТАСС.

    Также он подчеркнул, что Киев рассчитывает на продолжение сильной двухпартийной поддержки Украины.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

    Коментарии (21)
    6 ноября 2024, 11:30 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа продвигать мир через силу

    Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

    Генсек НАТО призвал Трампа продвигать мир через силу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, сообщает ТАСС. В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Рютте выразил свою готовность снова сотрудничать с Трампом в укреплении альянса.

    «Я только что поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним, чтобы продвигать мир через силу через НАТО», – написал он.

    Рютте отметил, что сотрудничество с Трампом важно для продвижения мира через силу, подчеркивая роль НАТО в международной безопасности. Это заявление было сделано на фоне политических изменений и вызовов, с которыми сталкивается альянс.

    Ранее кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах США, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, отметив, что это событие крайне важно для всего мира. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, назвав ее историческим возвращением. Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравления Дональду Трампу, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

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    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Коментарии (11)
    6 ноября 2024, 13:56 • Новости дня
    CNN: Республиканцы заняли 200 мест в Палате представителей

    Tекст: Александра Юдина

    Республиканцы продолжают удерживать лидерские позиции на выборах в США, заняв 200 кресел в Палате представителей и 51 место в Сенате, сообщил канал CNN.

    По последним данным телеканала, Республиканская партия в США значительно укрепила свои позиции на выборах, передает РИА «Новости».

    Так, они смогли занять 200 мест в Палате представителей, что ставит их в лидирующую позицию перед демократами, которые получили 172 места. Для получения большинства в нижней палате Конгресса необходимо 218 мест.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    В Сенате республиканцы также сохраняют преимущество. Они уже обеспечили себе 51 место, что гарантирует им большинство в верхней палате американского Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду Республиканская партия США смогла получить 50 мест в Сенате.

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