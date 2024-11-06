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    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    12 комментариев
    6 ноября 2024, 05:05 • Новости дня

    Власти анонсировали оформление налогового вычета на «Госуслугах» в 2025 году

    Tекст: Максим Попов

    Начиная со следующего года россияне смогут оформить налоговый вычет на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко.

    «Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», – приводит РИА «Новости» слова Григоренко.

    Вице-премьер пояснил, что в данный момент внедрением подобной услуги активно занимаются специалисты Минцифры. По его словам вернуть часть уплаченных налогов смогут россияне, которые тратили свои доходы в отчетный период на покупку недвижимости, спорт, здоровье и образование.

    Напомним, в начале ноября на «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать.

    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

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    5 ноября 2024, 20:47 • Новости дня
    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя

    Дипломат Долгов: Запад изначально не был готов на полный разрыв отношений с Россией

    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Попытка Запада изолировать Россию отменила сама себя. Иначе как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Москвой, но при этом направлять новых послов в Москву для передачи верительных грамот? Об этом газете ВЗГЛЯД сказал дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами.

    «Еще в первые месяцы спецоперации западные политики громогласно заявляли о погружении России в международную изоляцию. В итоге контакты Москвы со странами НАТО и ЕС значительно сократились, но запал Брюсселя и Вашингтона оказался самообманом. Они оказались не готовы к полному разрыву диалога», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Подлинная изоляция немыслима без понижения уровня дипломатических отношений. Однако на этот шаг западные государства не решились. Их послы продолжают прибывать в Россию, они сменяют предшественников, работа их представительств не прекратилась. Таким образом, в позиции ЕС и НАТО чувствуется некоторое лукавство», – отмечает он.

    «Почему так происходит? Брюссель и Вашингтон пристально следят за ходом конфликта на Украине. Они прекрасно понимают, что ВСУ максимально далеки от победы. Стратегические тенденции складываются в пользу Москвы, а значит, рано или поздно им придется договариваться с нами о будущем европейской безопасности», – акцентирует собеседник.

    «Для этого потребуются дипломатические каналы, которые они, собственно, и сохраняют. Кроме того, Россия занимает лидирующие позиции в процессе организации различных форматов сотрудничества стран Глобального Юга. Вспомним хотя бы саммит БРИКС, который недавно завершился в Казани. Мероприятие посетили многие международные лидеры. Столица Татарстана принимала по-настоящему важное в глобальном смысле событие», – рассуждает он.

    «Поэтому терять связь с Россией, выступающей инициатором столь масштабных процессов, как минимум неразумно. Необходимость поддерживать диалог с Москвой вынуждает западные государства даже пренебрегать интересами офиса Зеленского, в котором вот уже третий год ждут «вычеркивания» России из ключевых международных проектов», – добавляет эксперт.

    «Можно сказать, что западная изоляция отменила саму себя. Как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Россией, отправляя своих же послов в Москву для передачи верительных грамот? Однако несмотря на сохранение каких-либо дипломатических каналов с Западом, мы не возлагаем на них большие надежды», – говорит собеседник.

    «В конечном счете Россия никогда не выступала инициатором сокращения возможностей диалога с тем же Евросоюзом. Наша страна готова вести диалог на том уровне, который сочтут приемлемым для себя государства ЕС. Ратовать за его наращивание нам неинтересно, но и закрывать двери для желающих вновь наладить контакты мы не намерены», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами. В ней приняли участие представители 28 государств. Примечательно, что в их число вошли и члены НАТО. Так, на мероприятие прибыли дипломаты Албании, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов и Финляндии.

    Помимо них на церемонии присутствовали и послы стран, выступающих союзниками альянса: Аргентины, Боснии и Герцеговины, Израиля, Ирландии, Мальты, Новой Зеландии и Японии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, участие недружественных государств в мероприятии объясняется ценностью дипломатии.

    Он напомнил, что Москва не выступала в качестве инициатора разрыва отношений с Западом. «Каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», – добавил он, акцентируя внимание на возможности переговоров даже с наиболее сложными международными акторами.

    Напомним, вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры посла. Это первая в 2024 году подобная церемония. Как правило, их проводят несколько раз за год. В прошлый раз Владимир Путин участвовал в данном мероприятии 4 декабря 2023 года. Тогда на нем присутствовали представители 21 государства, в том числе ФРГ, Южной Кореи, Швеции, Словении, Австралии и Британии.

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    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    5 ноября 2024, 14:09 • Новости дня
    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил отмену роуминга

    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

    Среди других одобренных документов – определение статуса продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства» и развитие пригородного железнодорожного сообщения. Важным шагом также стало принятие постановлений о защите прав потребителей и разработке стратегии общего информационного пространства, передает ТАСС.

    Два документа направлены на противодействие незаконному импорту товаров и обороту табака. Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Союзное государство выстроило уникальную интеграционную модель, которая помогает справляться с современными вызовами и развивать экономическое сотрудничество.

    Головченко подчеркнул, что за 25 лет Союзное государство добилось значительных экономических успехов. ВВП Белоруссии вырос более чем в шесть раз, а в России – в десять. Тесная интеграция позволяет сохранять эту динамику, несмотря на внешние условия, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг на территории Союзного государства. Газета также сообщала, что в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией до конца 2024 года.

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    5 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    Финляндия объявила о намерении открыть КПП на границе с Россией

    Финляндия может открыть КПП на границе с Россией в рамках эксперимента

    Tекст: Максим Попов

    Финляндия рассматривает возможность открытия одного КПП на границе с Россией этой зимой в рамках эксперимента, сообщило Ilta-Sanomat.

    По информации издания, решение связано с проведением эксперимента, целью которого станет оценка возможностей контроля над миграционными потоками.

    Известно, что с ноября 2023 года Хельсинки закрыли автотранспортные КПП на границе с Россией. Официальная причина – неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.

    Напомним, 29 октября финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов США и почти 900 тыс. евро. Решения о конфискации движимого и недвижимого имущества России были приняты по иску шести украинских компаний. 5 ноября Генпрокуратура объявила о намерении оспорить решение суда Финляндии.

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    5 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    МИД: После атаки на Курскую область Запад потерял веру в Украину

    Замглавы МИД заявил о снижении интереса Запада к Украине после атаки на Курскую область

    Tекст: Максим Попов

    После атаки Киева на Курскую область Запад начал терять веру в Украину и перестал спешно созывать новые заседания Совбеза ООН, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

    По словам Вершинина, в ходе атак на российское приграничье киевский режим потерпел значительные потери в живой силе и технике, что привело к ухудшению ситуации на восточном фронте, передает «Лента.Ру».

    Вершинин отметил, что западные члены Совбеза ООН ранее регулярно созывали заседания по вопросам Украины, однако в последние месяцы заметно снизили активность в этом направлении. Он подчеркнул, что это связано с потерей веры в возможность Киева изменить ситуацию в свою пользу, что может свидетельствовать о постепенной подготовке Запада к сворачиванию поддержки Украины.

    Дипломат подчеркнул, что последнее заседание Генассамблеи ООН по Украине состоялось в феврале 2023 года.

    Как сообщило Минобороны 4 ноября, украинские войска лишились более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники за сутки.

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    5 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране

    Политолог Асафов прокомментировал назначение руководителя и участника программы «Время героев» Костюк и Первышова врио глав регионов

    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От руководителя программы «Время героев» Марии Костюк и участника данной программы Евгения Первышова на постах врио глав регионов следует ожидать по-настоящему продуктивной работы, поскольку они не только на деле доказали свой профессионализм, но и обладают колоссальным жизненным опытом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин назначил Марию Костюк на пост врио губернатора ЕАО, а Евгения Первышова – на должность врио главы Тамбовской области.

    «Владимир Путин понимает важность пребывания на руководящих постах профессионалов своего дела. Назначение Марии Костюк на должность врио губернатора ЕАО – прямое тому подтверждение. Это человек, обладающий колоссальным жизненным опытом. Долгое время она была простым учителем, однако благодаря упорству сумела попасть в структуры власти», – сказал Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Костюк – мать героя СВО. К сожалению, ее сын погиб в ходе спецоперации. Несмотря на это, она безответно посвятила себя помощи и поддержке семьям наших солдат. Кроме того, она прекрасно понимает вверенный ей регион, знает его важнейшие точки роста. Уверен, при ней ЕАО еще не раз сумеет нас приятно удивить», – отмечает он.

    «Что касается Евгения Первышова, то этот человек также является идеальным кандидатом на пост врио главы Тамбовской области. Он – участник программы «Время героев», лично принимавший участие в спецоперации. Уверен, качества, выработанные на полях спецоперации, помогут стать по-настоящему успешным управленцем», – акцентирует собеседник.

    «Оба назначения позволят приблизить реализацию национальных целей в этих двух регионах. Костюк и Первышев – люди, сумевшие на деле доказать свой профессионализм и преданность государству. Поэтому от них стоит ожидать по-настоящему продуктивной работы. Тем более, свое доверие к ним президент подтвердил лично», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской автономной области. Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции. В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Евгений Первышов, выпускник первого потока образовательной программы «Время героев», был назначен на должность врио губернатора Тамбовской области. До участия в СВО он работал мэром Краснодара. Также имеет богатый опыт в работе органов исполнительной власти.

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие участников.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

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    5 ноября 2024, 23:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ заявил о провале на фронте после потери Угледара

    Украинский офицер указал на бездействие руководства после потери Угледара в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Власти Украины не предприняли никаких мер по исправлению ситуации на фронте после утраты Угледара в ДНР, что привело к продвижению российских сил на юге, заявил офицер ВСУ в запасе с псевдонимом Арти Грин.

    «Мы потеряли Угледар, и продвижение противника на юге связано с этим. Это можно назвать оперативным успехом РФ. Наше оперативное командование недостаточно эффективно, чтобы не терять территории. Я не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство принимало какие-то решения, которые привели к купированию провала», – приводит ТАСС слова Грина.

    Офицер отметил, что интенсивные боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения, однако наибольшее продвижение российских сил наблюдается на красноармейском и южнодонецком направлениях. Грин подчеркнул, что ситуация требует немедленного реагирования, но пока он не видит соответствующих действий со стороны командования ВСУ.

    Напомним, 3 октября Минобороны объявило об освобождении Угледара. По неподтвержденным данным, на этом участке, начиная с 2022 года, ВСУ потеряли до пяти бригад, что что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

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    5 ноября 2024, 22:55 • Новости дня
    Свыше шести тыс. жителей Алушты остались без света из-за аварии в сетях

    Свыше шести тыс. жителей Алушты остались без света из-за аварии на высоковольтных линиях

    Tекст: Максим Попов

    Более шести тыс. человек, проживающих на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии в сетях Крымэнерго, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

    По его словам, отключения затронули город Алушту, поселок городского типа Партенит и девять сел региона. В общей сложности обесточено 52 трансформаторные подстанции и 2685 точек поставок. Это затронуло 6172 человек, передает ТАСС.

    Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию жителям, подчеркнул он.

    Напомним, в разгар курортного сезона, 19 юля, Алушта полностью оказалась без света из-за аварии на высоковольтных линиях.

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    5 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Мишустин: Россия и Белоруссия вместе противостоят давлению Запада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Белоруссия продолжают совместную борьбу против западных санкций и давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Совета министров Союзного государства.

    Премьер-министр отметил, что страны «идут рука об руку», отстаивая свои суверенитеты. Мишустин также сообщил, что важные решения по интеграции будут обсуждаться на заседании Высшего госсовета Союзного государства в декабре, передает ТАСС.

    Мишустин подчеркнул, что значимым решением стало соглашение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. «Белорусы ездят в Россию, россияне – в Белоруссию. Конечно, всем хочется, чтобы телефонные разговоры и интернет-трафик оставались в рамках домашних тарифов» – заявил он. Резолюция по созданию комфортных тарифов была подписана на заседании, и с 1 марта 2025 года планируется обеспечить единые условия для абонентов обеих стран.

    «Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом идем, и сегодня приняли целый ряд важнейших решений – по тарифам, чтобы они могли быть совместимы с «домашней» сетью», – отметил глава кабинета министров РФ.

    Кроме того, было принято решение о развитии транспортного сообщения. По словам Мишустина, это упростит поездки и повысит мобильность граждан, особенно в приграничных районах. Он отметил, что это решение было принято в ответ на частые запросы граждан обеих стран, заинтересованных в улучшении транспортного сообщения.

    Напомним, во вторник Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

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    5 ноября 2024, 21:41 • Новости дня
    Режиссер Бояков: Защита русского языка важна в условиях семиотической войны

    Эксперты: Только от россиян зависит то, как долго будет существовать русский язык

    Режиссер Бояков: Защита русского языка важна в условиях семиотической войны
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Будущее русского языка зависит от каждого гражданина, потому что именно он и является его носителем. Это особенно важно сейчас, когда в мире идет де-факто семиотическая война, сказали газете ВЗГЛЯД театральный режиссер Эдуард Бояков и филолог Мария Аксенова. На этой неделе на площадке Национального центра «Россия» проходит Международный симпозиум «Создавая будущее», где обсудили будущее русского языка.

    «Будущее русского языка сильно зависит от того, насколько глубоко мы осознаем факт конкуренции языков, семиотической войны. Сегодня президент Владимир Путин сказал, что мы воюем за русский язык. Поэтому нужно относиться к реальности, исходя из этого. Всякая борьба и столкновение цивилизаций упирается в вопрос – какая лексика будет доминировать», – считает Эдуард Бояков, театральный режиссер, продюсер и педагог.

    По его словам, язык – это комплексная программа, которая «позволяет решать задачи существования человека». «В этом отношении слова Иосифа Бродского о том, что язык есть Бог – не преувеличение, а очевидное. Поэтому нужно понимать это и действовать, исходя из этого. К сожалению, мы зомбированы чужой знаковой системой и пока еще не избавились от этого наваждения», – добавил Бояков.

    Будущее русского языка зависит только от нас самих, добавляет Мария Аксенова, лауреат президентской премии в области образования, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), издатель и главный редактор «Энциклопедии для детей «Аванта+».

    «Мы стоим перед серьезной развилкой. С одной стороны, перед нами масса латиницы и английских слов. Но у нас самих есть много уникального, что преподносится по-русски. Это некая опора для языка. Чем лучше будут наши разработки, тем больше опоры для продвижения русского языка и больше шансов закрепить место среди мировых языков», – считает Аксенова.

    По ее словам, от носителей языка зависит то, чтобы «русский язык существовал как можно дольше» и не повторил судьбу латыни или арамейского языка. «Нам кажется, что мы ни на что не влияем, но это иллюзия. Каждый из нас носитель языка», – поясняет филолог.

    Также она считает, что искусственный интеллект должен подстраиваться под человека, а не наоборот. «Если мы сдадимся, то ИИ будет подсовывать нам шаблоны мышления, слов. Вот главный вызов времени», – добавила собеседник.

    Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.

    В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.

    Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

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    6 ноября 2024, 01:11 • Новости дня
    В России ужесточили ответственность за нацистскую символику

    Правительственная комиссия одобрила законопроект о введении обязательных работ за нацистскую символику

    Tекст: Максим Попов

    Правительственная комиссия поддержала законопроект Минюста о введении обязательных работ за пропаганду нацистской атрибутики.

    Согласно законопроекту, граждане, нарушившие запрет на демонстрацию нацистской или экстремистской атрибутики, могут быть приговорены к обязательным работам сроком до ста часов с конфискацией предмета правонарушения. На текущий момент такие действия наказываются штрафом от одной до двух тысяч рублей или административным арестом до пятнадцати суток, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что количество лиц, привлеченных к ответственности по статье 20.3, значительно возросло. В 2023 году зафиксировано 5 163 случая, в то время как в 2019 году это число составляло 2 388. Большинство нарушителей получали штрафы.

    Напомним, в конце июля на российской торговой площадке Wildberries были обнаружены изделия с нацистской символикой и товары для шпионажа, запрещенные российским законодательством.

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    5 ноября 2024, 20:08 • Новости дня
    Спецборт МЧС эвакуировал из Ливана 100 россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецборт МЧС России привез из Ливана в Москву 100 граждан России, пожелавших уехать из-за нестабильной обстановки в стране.

    Самолет приземлился в аэропорту Домодедово. Этот спецрейс также привез в Ливан 19 тонн гуманитарной помощи. Это уже второй подобный рейс, организованный МЧС России, передает ТАСС.

    Напомним, в начале октября специальный борт МЧС России Ил-76 привез 60 граждан, включая семьи сотрудников посольства в Ливане, в аэропорт Москвы Жуковский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова содействовать ближневосточному мирному урегулированию, она поддерживает контакты со всеми вовлеченными участниками.

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    6 ноября 2024, 03:18 • Новости дня
    СК завершил дело о диверсии в воинской части в Подмосковье

    Tекст: Максим Попов

    Следователи завершили расследование дела против трех молодых людей, включая братьев Мельниковых, которым ужесточили обвинения, добавив государственную измену и участие в террористическом сообществе, за попытку диверсии на военной части в Подмосковье.

    Как отметили в региональном СК, Матвею и Тимофею Мельниковым ужесточили обвинение, добавив государственную измену и участие в террористическом сообществе «Легион Свобода России», передает ТАСС.

    Как отметил адвокат Игорь Поповский, обвиняемые и их защитники вскоре начнут знакомиться с материалами дела, которое состоит из шести томов. Закончив ознакомление, дело передадут во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По словам Поповского, уголовное дело в отношении иных неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Все фигуранты признались в вине и выразили раскаяние.

    По данным следствия, братья Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины для поджога автомобилей и военной техники. Тимофей Мельников был задержан позже остальных, 22 ноября 2023 года в Смоленске, после того как его брат и Юрий Михеев были арестованы 10 ноября. Первоначально трое обвинялись в попытке диверсии, но позже братьям добавили обвинения в государственной измене и участии в террористическом сообществе.

    До этого стало известно, что СК по Приморскому краю предъявил обвинения двум участникам преступного сообщества, создание которого связывают с экс-ректором ВГУЭС Геннадием Лазаревым.

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    5 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Представление врио губернатора Коми назначили на 7 ноября

    Tекст: Максим Попов

    Врио Коми Ростислав Гольдштейн будет представлен правительству республики с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 7 ноября.

    По словам Гольштейна, представление пройдет без лишних торжеств, учитывая сложную ситуацию в стране, передает ТАСС.

    Также Гольштейн заявил, что он не сторонник радикальных мер и не будет торопиться в решении кадровых вопросов. Новый глава Коми отметил, что в ближайшее время намерен проанализировать программу социально-экономического развития республики и найти дополнительные точки для роста.

    Напомним, 5 ноября президент Владимир Путин подписал указ о назначении Гольдштейна, ранее возглавлявшего Еврейскую автономную область, временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.

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    6 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    Следствие предъявило обвинения двум участникам ОПГ экс-ректора ВГУЭС

    Следствие предъявило обвинения двум участникам ОПГ экс-ректора ВГУЭС Лазарева

    Tекст: Максим Попов

    СК по Приморскому краю предъявил обвинения двум участникам преступного сообщества, создание которого связывают с экс-ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадием Лазаревым.

    Как отметили в региональном СК, обвинение предъявлено бывшим сотрудникам университета Светлане Ширшиковой и Иннокентию Лазареву. Им инкриминируют участие в организованном преступном сообществе под руководством Лазарева, а также в мошенничестве, передает ТАСС.

    Ранее следствие задержало Лазарева и девять других участников предполагаемого преступного сообщества. Предполагаемому лидеру ОПГ вменяют хищение 16 объектов государственного имущества и обманное получение денег у бюджетных студентов. Фигуранты дела также подозреваются в присвоении более 6 млн рублей из средств гособоронзаказа, выделенных на судостроительное предприятие АО «Восточная верфь», одним из акционеров которого являлся Лазарев.

    Напомним, 27 апреля по делу Лазарева следователи также задержали бывшего гендиректора АО «Восточная верфь» Олега Зубахина.


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