Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.2 комментария
Захарова: Запад навязывает Молдавии раскол общества
Захарова заявила о планах Запада расколоть общество Молдавии
Президентская кампания в Молдавии завершилась, но оставила осложнения, вызванные западным влиянием, которые способствовали антагонизму в обществе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова, выступая на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», обратила внимание на последствия президентской кампании в Молдавии. По ее словам, несмотря на завершение избирательного процесса, в молдавском обществе сохраняются напряженности и раскол, передает ТАСС.
«Проблема в навязанном расколе и развязанном антагонизме людей, которые проживают на территории Молдавии», – сказала она.
Ранее Захарова заявила о недемократическом характере президентских выборов в Молдавии, отметив репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.
Напомним, действующий президент Молдавии Санду, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%. Позже стало известно, что социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом.
Накануне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.