Захарова: Запад навязывает Молдавии раскол общества

Захарова заявила о планах Запада расколоть общество Молдавии

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова, выступая на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», обратила внимание на последствия президентской кампании в Молдавии. По ее словам, несмотря на завершение избирательного процесса, в молдавском обществе сохраняются напряженности и раскол, передает ТАСС.

«Проблема в навязанном расколе и развязанном антагонизме людей, которые проживают на территории Молдавии», – сказала она.

Ранее Захарова заявила о недемократическом характере президентских выборов в Молдавии, отметив репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

Напомним, действующий президент Молдавии Санду, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%. Позже стало известно, что социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом.

Накануне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.