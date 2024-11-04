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    4 ноября 2024, 12:34 • Новости дня

    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»

    Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о внешнем влиянии на результаты выборов в Молдавии

    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

    «Позорная организация выборов в Молдове», – написал в своем Telegram-канале Косачев. По его словам, результаты голосования были определены не внутри страны, а извне. Он подчеркнул, что голоса из-за границы сыграли ключевую роль, так как организаторы выборов создали неравные возможности для избирателей, поддерживающих разных кандидатов.

    Сенатор также выразил недовольство положительными оценками избирательного процесса, поступающими от западных стран. Он отметил, что такие оценки являются предательством демократических ценностей, которые они провозглашают.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Напомним, в понедельник Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    4 ноября 2024, 02:27 • Новости дня
    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии

    Майя Санду заявила о победе, получив 54,80% голосов на выборах в Молдавии

    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как сообщает ТАСС, действующий лидер Молдавии Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов.

    «Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», – написала Санду в своем микроблоге.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов. Ее оппонент, Александр Стояногло, набрал 45,20% голосов.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что внутри страны Санду получила меньше голосов, чем Стояногло. Додон отметил, что победить ей удалось благодаря поддержке диаспоры за рубежом, и подчеркнул, что жители Молдавии отказали ей в доверии, превратив ее в «хромую утку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии Стояногло получил 97% поддержки. После обработки 81% протоколов, Александр Стояногло лидировал с результатом 51,52%, опережая Майю Санду, у которой было 48,48%.

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    3 ноября 2024, 23:32 • Новости дня
    Стояногло вышел в лидеры на выборах в Молдавии с 51,52% голосов

    Стояногло опередил Санду на выборах президента Молдавии с 51,52% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стояногло получил 51,52% голосов, опередив Майю Санду, у которой 48,48% после обработки 81% протоколов.

    Действующий президент Молдавии Майя Санду сократила разрыв во втором туре президентских выборов, набрав 48,48% голосов. Александр Стояногло, в свою очередь, лидировал с результатом в 51,52%, сообщает ТАСС. Эти данные были обнародованы Центральной избирательной комиссией Молдавии на основе обработки 81% протоколов.

    Несмотря на то что голосование еще не завершилось, текущие результаты подчеркивают напряженную борьбу между двумя кандидатами. Итоги выборов могут оказать значительное влияние на политический ландшафт страны, учитывая, что предыдущие опросы общественного мнения показывали более тесную конкуренцию.

    Как сообщается, окончательные результаты будут опубликованы после завершения обработки всех протоколов. Ожидается, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, что позволит определить, кто станет новым президентом Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло с явкой 54%, что превышает необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%. На втором туре к 21.00 достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры. Избирательные участки в школе Варницы эвакуировали после звонка о минировании, это уже пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии.

    Коментарии (10)
    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    3 ноября 2024, 21:37 • Новости дня
    Явка на выборах президента Молдавии превысила 53%

    ЦИК Молдавии сообщил о явке 53% на выборах президента

    Явка на выборах президента Молдавии превысила 53%
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во втором туре выборов президента Молдавии, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 21.00 достигла 53,46%, за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, сообщили в ЦИК Молдавии.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что явка на второй тур президентских выборов к 21:00 по московскому времени составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%.передает РИА «Новости».

    Кроме того, молдавский МИД отметил рекордное количество проголосовавших за рубежом: более 300 тыс. граждан из диаспоры отдали свои голоса, что является абсолютным рекордом для страны.

    Во втором туре за пост президента боролись действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. В первом туре Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло – 25,95%. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

    Ранее Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке, временно замедлившей работу системы регистрации.

    Также ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся.

    Между тем, движение на мосту Рыбница-Резина во второй раз было перекрыто из-за сообщения о минировании, что помешало некоторым избирателям из Приднестровья добраться до участков.

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    3 ноября 2024, 18:25 • Новости дня
    ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах

    ЦИК Молдавии сообщил о 103 нарушениях на участках и кибератаке на серверы

    ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке на свои серверы, что временно замедлило работу системы регистрации, сообщила глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии проинформировала о 103 случаях нарушений, произошедших на избирательных участках, передает РИА «Новости».

    Караман уточнила, что среди нарушений: фотографирование бюллетеней (42 случая), повреждение бюллетеней (20 случаев), вынос бюллетеней (два случая), запрещенная агитация (два случая), несанкционированная демонстрация (шесть случаев) и незаконный подвоз избирателей (12 случаев). Полиция расследует каждый из инцидентов.

    Караман также сообщила, что в течение дня предотвращено 18 случаев избирательной коррупции. Специалисты работают над устранением всех выявленных нарушений.

    Кроме того, на серверы Центризбиркома была совершена кибератака типа DDoS, это временно замедлило работу системы регистрации голосующих, передает ТАСС.

    По словам Караман, функциональность системы была восстановлена после вмешательства технических специалистов.

    Явка избирателей на выборах достигла 43,01% к 16:00 по местному времени, что соответствует более 1,28 млн проголосовавших. Для сравнения, в первом туре голосования явка к этому времени составляла более 39%.

    Ранее полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из Приднестровья.

    До этого ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся, а на этих выборах в Молдавии зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

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    4 ноября 2024, 01:22 • Новости дня
    Стояногло одержал победу на выборах внутри Молдавии

    Александр Стояногло победил на выборах внутри Молдавии с 51,19% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл президентские выборы, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

    Как сообщает ТАСС, Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор Молдавии, победил на президентских выборах с результатом 51,19% голосов. Действующий президент Майя Санду получила 48,81%. Центральная избирательная комиссия опубликовала эти данные после обработки всех протоколов.

    По итогам голосования на зарубежных участках Санду лидирует с 52,11%, тогда как Стояногло получил 47,89%. Однако в Гагаузии кандидат Стояногло заручился поддержкой 97% избирателей, оставив Санду с 2,96%. Эти результаты стали известны после обработки всех протоколов в автономии.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил, что эти выборы показали провал правления Санду и ее партии. По его словам, Санду теперь является «хромой уткой», президентом диаспоры, благодаря голосам за рубежом.

    Александр Стояногло, в свою очередь, призвал жителей страны сохранять спокойствие, независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что каждый голос важен, а демократия требует зрелого отношения к результатам.

    Кандидат также выразил надежду на прекращение разжигания ненависти и раскола и обратился к СМИ и НПО с просьбой вернуться к объективной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стояногло лидирует на выборах, набрав 51,52% голосов против 48,48% у Майи Санду после обработки 81% протоколов сообщает Центральная избирательная комиссия Молдавии.

    Явка на второй тур выборов достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры.

    В Варнице избирательные участки были эвакуированы после пятого за текущие выборы звонка о минировании, что вызвало серьезную обеспокоенность у организаторов и участников.

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    3 ноября 2024, 20:03 • Новости дня
    Мост между Приднестровьем и Молдавией повторно перекрыли во время голосования

    Мост Рыбница-Резина между Приднестровьем и Молдавией повторно перекрыли во время голосования

    Tекст: Вера Басилая

    На мосту Рыбница-Резина в день второго тура президентских выборов в Молдавии во второй раз было перекрыто движение из-за сообщения о минировании, в результате ряд избирателей из Приднестровья не смогли добраться до участков, заявили в Генеральном инспекторате полиции Молдавии.

    Сообщение о минировании поступило вскоре после возобновления движения, ранее приостановленного из-за человека с подозрительным ящиком, передает РИА «Новости».

    Как заявили в Генеральном инспекторате полиции, инцидент квалифицируется как попытка бросить вызов государственным институтам и обвинить их в ограничении передвижения граждан.

    В полиции пояснили, что обязаны следовать протоколам безопасности, чтобы избежать риска для граждан.

    Проводимый в воскресенье второй тур президентских выборов в Молдавии предусматривает выбор главы республики на четыре года. Для жителей Левобережья открыты избирательные участки на правом берегу Днестра, которые закроются в 21.00 (22.00 мск).

    Ранее полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из Приднестровья, ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах. Во втором туре президентских выборов, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 18.58 мск достигла 50%.

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    4 ноября 2024, 11:06 • Новости дня
    Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

    Лидеры Европы поздравили Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии

    Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Боррель подчеркнул, что молдавский народ вновь подтвердил свою приверженность европейскому будущему, несмотря на попытки подорвать демократию, передает РИА «Новости».

    Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в публикации в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщил, что демократия восторжествовала, и Париж продолжит поддерживать Кишинев на европейском пути, пишет Газета.Ru.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, также поздравила Санду, отметив редкую силу воли, которую она продемонстрировала на этих выборах. «Поздравляю, дорогая Санду, с сегодняшней победой. Нужна редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах», – написала глава ЕК. Она выразила готовность работать с Санду для благополучия Молдавии.

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой, заверив в поддержке европейского выбора молдавского народа и готовности укреплять партнерство. «Молдаване сделали четкий выбор – они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности», – добавил он.

    Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Санду успешно провела страну через трудные времена. Он подчеркнул, что ФРГ поддерживает Молдавию и поздравил с переизбранием.

    Как пишет ТАСС, президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил Санду с исторической победой, заявив о поддержке румынского народа.

    Кроме того, Пекин через представителя МИД Китая Мао Нин выразил уважение к выбору молдавского народа и готовность к развитию двусторонних отношений. «Молдавия – дружественный партнер Китая, мы неизменно уважаем выбор молдавского народа, – сказала она. – Мы искренне надеемся, что Молдова будет процветающей и стабильной».

    Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    3 ноября 2024, 14:13 • Новости дня
    Карасин прокомментировал условие Турции по установлению мира на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на предложение Турции относительно урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что позиция России была четко обозначена президентом Владимиром Путиным.

    Он отметил, что глава государства давно сформулировал позицию России по этому вопросу, и она настолько детализирована и важна, что к ней трудно добавить что-либо новое, передает «Лента.ру».

    Карасин подчеркнул, что, несмотря на многочисленные заявления зарубежных политиков, Россия остается верной озвученной Путиным позиции.

    «Хотя в то же время, конечно, мы не закрыты для разного рода обмена мнениями, переговоров, обсуждения этой темы», – резюмировал он.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт должен быть завершен с сохранением территориальной целостности Украины. Ранее аналитик журнала National Interest Харрисон Касс выразил мнение, что Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия. Глава МИД Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

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    4 ноября 2024, 02:38 • Новости дня
    Татнефть подала иск к Туполеву на 5,6 млрд рублей

    Татнефть предъявила иск к Туполеву и Казанскому авиационному заводу

    Tекст: Денис Тельманов

    Татнефть обратилась в суд с иском к Туполеву и Казанскому авиационному заводу на сумму 5,6 млрд рублей, что следует из данных Арбитражного суда Татарстана.

    Как передает ТАСС, компания Татнефть подала иск к АО Туполев на сумму 5,6 млрд рублей. В картотеке дел Арбитражного суда Татарстана истцом значится ПАО Татнефть имени В. Д. Шашина, среди ответчиков указаны Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова – филиал Туполев в Казани, а также московское АО Туполев.

    Татнефть является крупной компанией, специализирующейся на нефтегазодобыче и нефтепереработке. В свою очередь, Туполев занимается проектированием, производством и послепродажным обслуживанием ракетоносцев и самолетов специального назначения. Компания является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин упрекнул министра транспорта Виталия Савельева за закупку западных самолетов, подчеркивая необходимость увеличения производства отечественных.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что авиапроизводители должны учитывать пожелания пассажиров и их требования к сервису при производстве самолетов.

    Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что компания планирует увеличить пассажиропоток на 11% в 2023 году, что соответствует 45,2 млн пассажиров.

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    3 ноября 2024, 22:10 • Новости дня
    В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

    Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился при высокой явке

    Tекст: Денис Тельманов

    В Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло, явка составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В Молдавии завершилось голосование во втором туре президентских выборов, передает ТАСС. В выборах участвовали действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

    По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка составила 54%, что эквивалентно около 1,6 млн избирателей. Это превышает минимально необходимый порог в 20% для признания выборов состоявшимися.

    ЦИК сообщила о ряде нарушений в течение дня, включая сообщения о минировании избирательных участков, что привело к временной остановке их работы. В частности, полиция эвакуировала бюллетени с трех участков в Варнице.

    Александр Стояногло заявил, что его штаб получил сигналы о нарушениях как в стране, так и за ее пределами, и намерен провести анализ поступившей информации. «Есть вопросы по организации голосования для жителей левобережья Днестра», – отметил он на брифинге.

    На выборах присутствовали более 2 тыс. наблюдателей, в том числе представители ОБСЕ. Однако российские наблюдатели и структуры СНГ не были приглашены.

    Оппозиция выразила недовольство тем, что количество избирательных участков в России было сокращено, что, по их мнению, связано с политическими предпочтениями значительной части избирателей, проживающих там.

    Первые результаты голосования ЦИК планирует озвучить в ближайшие часы. Победителем станет тот кандидат, который наберет большинство голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре выборов президента Молдавии явка к 21:00 составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщила ЦИК Молдавии.

    В школе Варницы избирательные участки эвакуировали после звонка о минировании, это был пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии. На мосту Рыбница-Резина в день второго тура выборов перекрыли движение из-за сообщения о минировании, что помешало ряду избирателей из Приднестровья добраться до участков.


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    4 ноября 2024, 02:46 • Новости дня
    Совфед определил размер пособий по родам на 2025 год

    Максимальные пособия по родам в 2025 году достигнут 1,1 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России составит 1,1 млн рублей при многоплодной беременности, а также будет предоставляться отпуск продолжительностью до 194 дней.

    Как сообщает РИА «Новости», сенатор Ольга Епифанова рассказала, что в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам при одноплодной беременности составит 794 тыс. рублей, при осложненных родах – 885 тыс. рублей, а при многоплодной беременности – 1,1 млн рублей. Этим женщинам будет предоставляться отпуск на срок до 194 дней.

    Епифанова пояснила, что размер пособия зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России за расчетный период, который составляет два предыдущих календарных года.

    Женщины, находившиеся в декрете или ухаживавшие за детьми до полутора лет, могут изменить расчетный период, обратившись в Соцфонд.

    Минимальное пособие по беременности и родам также варьируется в зависимости от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ в России составит 22 440 рублей, что определяет минимальные выплаты: 103 285 рублей при одноплодной беременности, 115 089 рублей при осложненных родах и 143 123 рубля при многоплодной беременности.

    Для получения пособия необходимо оформить листок нетрудоспособности в женской консультации на 30-й неделе беременности, после чего Соцфонд автоматически назначит выплату после регистрации электронного листка в базе. Выплаты поступают в течение десяти дней после оформления отпуска у работодателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России запланируют повышение детских выплат, включая материнский капитал и другие пособия, в соответствии с ростом прожиточного минимума в регионах.

    Единое пособие на детей объединит несколько ранее существовавших выплат и упростит процесс получения помощи для семей, нуждающихся в поддержке. В 2026 году максимальная выплата по больничному составит 6,8 тыс. рублей в день, что предполагает стаж от восьми лет и зарплату от 233 тыс. рублей в месяц.

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    4 ноября 2024, 04:25 • Новости дня
    Посол России в Лондоне заявил о завершении СВО достижением целей Москвы

    Посол Келин: СВО завершится без компромиссов, Украина станет внеблоковой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и отметил, что Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, передает ТАСС. По словам Келина, Украина станет внеблоковой и неядерной страной, демилитаризованной и без членства в НАТО, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области останутся в составе России.

    Келин подчеркнул, что не ожидает компромисса в завершении СВО, отметив, что это будет «явный конец игры». Он выразил мнение, что Украина должна отменить все расистские законы, принятые за последние годы.

    Комментируя результаты президентских выборов в США, Келин указал, что Москва не рассчитывает на победу Дональда Трампа, подчеркнув необходимость полагаться исключительно на собственные силы, армию и флот.

    Посол также прокомментировал утверждения западных политиков о якобы существующей изоляции России. Он отметил, что международное сообщество не ограничивается западными странами, и указал на недавний саммит БРИКС в Казани, где присутствовали представители 38 стран.

    Отвечая на критику главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Келин посоветовал соблюдать дипломатические нормы и указал, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не позволяют себе подобных высказываний. Он также заверил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, включая Республику Корея, и подчеркнул, что Россия имеет право защищаться в условиях «гибридной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне специальной военной операции произошел перелом, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское. Он уточнил, что каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение и является укрепленным опорным пунктом.

    Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, подчеркнув значимость программы «Время героев».

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    4 ноября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Харькове прозвучали новые взрывы на фоне воздушной тревоги

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове во время воздушной тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали новые взрывы, о чем сообщили украинские СМИ. Сообщение о взрывах было опубликовано в Telegram-канале местного телеканала, что подтвердило продолжение напряженной ситуации в регионе.

    Как пишет РИА «Новости», в Харькове прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Украинский телеканал «24 канал» сообщил о происшествии, опубликовав информацию в своем Telegram-канале. В регионе с 21.44 мск объявлена воздушная тревога.

    С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре, такие как объекты энергетики, оборонной промышленности и связи. Эти действия связаны с терактом на Крымском мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы.

    С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит ежедневно, охватывая иногда всю страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не нацеливаются на жилые дома и объекты социальной инфраструктуры при боях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове произошел взрыв, в результате которого город частично обесточен. В Харькове в результате удара по зданию Госпрома разрушены несколько этажей, а также получили повреждения окна в близлежащих зданиях. В Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, прогремели взрывы после воздушной тревоги.

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    3 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Молдавские избиратели в России оказались самыми активными за границей на выборах

    Tекст: Александра Юдина

    Молдавские избиратели в России проявили наибольшую активность среди зарубежных стран во втором туре президентских выборов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.

    По ее словам, молдавские избиратели, находящиеся на территории России, оказались самыми активными среди всех зарубежных стран, где проходят президентские выборы, передает ТАСС.

    Караман сообщила, что в Москве на двух избирательных участках проголосовали свыше 2,4 тыс. и 2,1 тыс. человек.

    Она отметила, что высокая активность также отмечена на участках в Румынии и Италии. Всего ко второму туру президентских выборов на избирательные участки в Молдавии пришли около 685 тыс. человек, что на 180 тыс. больше, чем в первом туре 20 октября к этому же времени.

    Во втором туре борются действующий президент Майя Санду, набравшая 42,49% голосов в первом туре, и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 25,95% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК Молдавии признала второй тур выборов состоявшимся. Ранее представители ЦИК Молдавии отметили, что активность избирателей во втором туре на 25% выше по сравнению с первым туром голосования. На этих выборах зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

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    3 ноября 2024, 19:06 • Новости дня
    Явка на выборах президента Молдавии достигла 50%

    ЦИК Молдавии сообщил о явке 50% на выборах президента

    Tекст: Мария Иванова

    Во втором туре президентских выборов в Молдавии, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 18.58 мск достигла 50%, что соответствует более 1,5 млн проголосовавших граждан.

    Явка на выборах президента Молдавии достигла 50% к 17.58 по местному времени (18.58 по Москве), сообщает РИА «Новости». По данным Центризбиркома, на данный момент проголосовало более 1,5 млн граждан. Избирательные участки будут открыты до 21.00 по местному времени (22.00 мск), и по итогам второго тура будет определен президент республики на четыре года.

    Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду поддерживает евроинтеграцию, санкции против России и ужесточение контроля за СМИ. Стояногло, напротив, выступает за прагматичные отношения с Россией, признавая её значимость для экономики Молдавии, хотя и поддерживает интеграцию с Европой.

    В первом туре, состоявшемся 20 октября, Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Александр Стояногло – 25,98%. Победителем станет кандидат, получивший большинство голосов избирателей. В прошлом туре порог явки в 50% был преодолен позже, чем в нынешнем – к 19.40 по местному времени (20.40 мск).

    Ранее сообщалась, что Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке на свои серверы, что временно замедлило работу системы регистрации.

    Между тем мост между Рыбницей в Приднестровье и молдавской Резиной временно перекрывали, из-за чего приднестровцы не могли добраться до избирательных участков в Молдавии для участия во втором туре президентских выборов.

    Молдавские избиратели в России проявили наибольшую активность среди зарубежных стран во втором туре президентских выборов.

    Предварительные данные, предоставленные Центральной избирательной комиссией Молдавии в режиме реального времени, показали, что явка избирателей во втором туре президентских выборов уже превысила порог в 20%, это необходимо для признания выборов состоявшимися.

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